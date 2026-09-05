Florida aprobó una enmienda a su reglamento de admisiones que impedirá la matrícula inicial de estudiantes sin estatus migratorio legal en universidades públicas del estado. La decisión introduce nuevas condiciones para acceder por primera vez a determinadas instituciones de educación superior públicas y marca otro cambio relevante en las normas estatales vinculadas con la inmigración y la educación. ¿Desde cuándo entrará en vigor y a quiénes afectará exactamente? A continuación, te lo explicamos.

La restricción se aplica a la matrícula inicial en el Sistema Universitario Estatal de Florida (Foto: Pexels)

CLAVES DE LA NUEVA REGLA DE ADMISIONES

La medida es una enmienda a la regulación de admisiones generales del Sistema Universitario Estatal de Florida que fue aprobada por unanimidad por la Junta de Gobernadores de Florida (Florida Board of Governors).

¿Qué establece?

Establece que una persona que esté en Estados Unidos de manera ilegal no podrá ser elegible para la matrícula inicial en determinadas universidades públicas estatales de Florida. Asimismo, se enfoca en la inscripción inicial; es decir, en quienes busquen comenzar estudios en una universidad pública estatal. No se trata de una orden para expulsar o impedir que continúen sus estudios quienes ya estaban matriculados antes de la entrada en vigor, precisa Alligator.

El texto aprobado indica que la restricción aplica a las universidades que no hayan admitido a todos los solicitantes académicamente calificados durante los dos años académicos anteriores. En otras palabras, la regla incluye una condición vinculada con la capacidad o selectividad de admisión de cada institución, publica WCTV.

¿Desde cuándo entrará en vigor?

Esta restricción se implementará a partir del año académico 2027-2028. Desde ese momento, una persona que se encuentre en Estados Unidos sin estatus migratorio legal no podrá ser elegible para la matrícula inicial en una universidad estatal cubierta por la norma.

¿A quiénes afectará?

La norma es clara: está dirigida a personas que están en Estados Unidos ilegalmente o sin estatus migratorio legal. El alcance incluye las 12 universidades públicas que integran el Sistema Universitario Estatal de Florida, siempre que cumplan la condición prevista en la enmienda sobre no haber admitido a todos los aspirantes académicamente calificados en los dos ciclos anteriores. Dichas casas superiores de estudio son:

University of Florida (UF).

Florida State University (FSU).

University of Central Florida (UCF).

University of South Florida (USF).

Florida International University (FIU).

Florida Atlantic University (FAU).

Florida Gulf Coast University (FGCU).

Florida A&M University (FAMU).

University of North Florida (UNF).

University of West Florida (UWF).

Florida Polytechnic University.

New College of Florida.

CUESTIONAN LA MEDIDA

La Unión de Profesores de Florida y la Asociación de Educación de Florida emitieron un comunicado para rechazar los cambios propuestos por limitar las oportunidades para los estudiantes, señala Spectrum News 13.

“Con hasta 8,000 estudiantes indocumentados que se gradúan anualmente de las escuelas secundarias de Florida y más de 50,000 estudiantes indocumentados matriculados en el sistema universitario estatal de Florida, esta medida restringirá las oportunidades de miles de nuestros estudiantes más brillantes y frenará el futuro crecimiento económico de nuestro estado”, señalaron.

El cambio se enfoca en personas que busquen inscribirse por primera vez; los estudiantes sin estatus legal que ya estén matriculados no son el objetivo de la nueva disposición (Foto: Freepik)