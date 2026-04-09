Las autoridades de Florida han implementado un cambio significativo en el proceso para obtener la licencia de conducir , introduciendo una normativa que impacta directamente a un sector específico de la comunidad inmigrante. La nueva regulación modifica los requisitos durante la evaluación de conducción, generando dudas de quiénes podrán completar satisfactoriamente este trámite. De residir en este estado y tienes planificado tramitar este importante documento, necesitas comprender a mayor detalle estos ajustes y si podrías resultar afectado.

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Hace poco se pudo conocer que, desde el 1 de enero del 2027, todas las credenciales de conducir otorgadas por esta región revelarán el estatus legal del conductor, lo que ya representaba un desafío para aquellos inmigrantes que realizaban labores en el sector transporte.

Aunque aún queda tiempo para que ciertos extranjeros puedan regularizar su estatus, la nueva regulación que se aplicará en los exámenes de conducir en este estado perjudicaría notoriamente a un sector en particular, ya que deben adaptarse a la nueva realidad.

Entonces, los solicitantes inmigrantes que pretenden tramitar una licencia de conducir en Florida deberán aceptar las nuevas condiciones de realizar el examen teórico en el idioma inglés .

La nueva medida consiste en que todo postulante tendrá que realizar el examen escrito en el idioma inglés. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Anteriormente, los interesados podrían acceder a dicha prueba en otros idiomas, lo que representaba una excelente oportunidad para que obtengan este permiso de conducción; sin embargo, dicha facilidad quedó relegada ante la nueva disposición.

Para el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés), la medida pretende garantizar que los solicitantes comprendan las normas, señales e instrucciones viales, las cuales están redactadas exclusivamente en inglés .

Por su parte, las autoridades consideran que el dominio del idioma inglés es un factor esencial para que garantizar una movilidad seguridad y prevenir cualquier confusión que derive en accidentes en las vías del estado.

Una medida rechazada por las comunidades inmigrantes

Con la entrada en vigor de esta normativa, las comunidades inmigrantes y los defensores de los derechos civiles no tardaron en manifestar su rechazo. Entre sus argumentos, señalaron que una parte específica de esta región provienen de otros países donde se comunican en español y tienen escaso conocimiento del inglés.

Desde ahora, todo solicitante tendrá que aprender inglés para realizar el examen escrito con el propósito de obtener la licencia de conducir. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Ante esa posible realidad, la organizaciones civiles advirtieron que esta medida no mejoraría la seguridad vial en el estado; al contrario, solo incentivaría que los extranjeros infrinjan las normativas y conduzcan sin licencia ante la necesidad de obtener ingresos económicos.

En conclusión, los inmigrantes tendrán que aprender el idioma oficial de este país para acceder a esta credencial, lo que tomaría tiempo y dinero. Resulta un desafío, pues estas personas tendrán dos opciones: adaptarse a esta nueva regla u buscar otras opciones laborales.

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