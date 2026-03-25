Los niveles son extremos, con casi 2800 partículas por metro cúbico de aire, y es momento de tomar precauciones. Si vives en Houston de seguro has notado que los días ya no son iguales cuando sales a la calle ya que se enfrenta una ‘explosión’ de polen de roble y algún miembro de tu familia, compañero de trabajo o tú mismo está batallando con los estornudos, ojos llorosos y congestión nasal que están a la orden. En momentos en los que muchos sienten que este año las alergias por este polvo fino producido por las plantas están más fuertes que antes, es importante entender qué está pasando en esta ciudad de Texas y en otras de Estados Unidos donde las personas sensibles o con asma no la están pasando nada bien por esta ‘nube amarilla’ que cubre todo a su paso y que puede aumentar las visitas a salas de emergencia y ausencias en el trabajo, la escuela y hasta vacaciones que se verán afectadas por temas de salud. Aquí la información que necesitas conocer de la mano de un meteorólogo y las recomendaciones que no puedes pasar por alto para cuidar tu salud y la de tus seres queridos que pueden presentar síntomas intensos.

Qué está pasando en Houston con el polen

Te lo explico según la información brindada por el meteorólogo Pablo Sánchez de Telemundo Houston,TX: “Hoy (martes 24 de marzo) se reportaron cerca de 1,800 partículas por metro cúbico de aire, una cifra extremadamente alta, ¿la razón? estamos precisamente cerca de la parte más intensa de la temporada de polen de árbol en la ciudad de Houston que normalmente abarca desde mediados de enero hasta mediados del mes de abril. No es casualidad que muchas personas en los últimos días tenga estornudos, picor en los ojos, congestión y estamos viendo en todas las superficies y en muchos coches esa capa amarilla que está cubriendo prácticamente todo y ojo porque cuando el tiempo está seco y ventoso como ahora, el polen se dispersa de forma mucho más sencilla. La lluvia típicamente ayuda a limpiarlo del ambiente, pero mientras no llegue como parece que así va a ser, el impacto va a seguir fuerte en nuestra ciudad, así que si estás aquí en el sureste de Texas, mantén las ventanas cerradas, cámbiate la ropa al entrar a casa y revisa los filtros del aire. Finales de marzo sigue siendo territorio pico para las alergias”.

Los especialistas en alergias y meteorología de AccuWeather señalan que la combinación de temperaturas más cálidas, menos lluvia y vientos frecuentes está favoreciendo una “explosión” de polen de árboles en Texas, encabezada por el roble. Cuando llueve poco en marzo, el polen no se lava del aire y puede acumularse hasta alcanzar niveles considerados extremos, como ya se ha visto en Houston en temporadas recientes. Además, pronósticos nacionales de alergias para 2026 advierten que en el sur de Estados Unidos la temporada de polen de árboles empezó antes de lo habitual y será intensa, con el Golfo de México como una de las regiones más afectadas.

Entre febrero y abril, el protagonista en Houston es el polen de árboles y con él llega la temporada de alergias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Zonas más afectadas y semanas críticas por polen de roble en Houston

Los niveles más extremos de polen de roble se están registrando en el núcleo urbano de Houston y su área metropolitana, incluyendo buena parte del condado de Harris, donde la concentración de árboles y el desarrollo urbano favorecen que el polen se quede atrapado en el aire.

Estos índices han pasado de altos a extremos en cuestión de días y están disparando las alergias de miles de personas. Las autoridades locales y los servicios meteorológicos advierten que lo que queda de marzo y abril serán semanas críticas para quienes sufren rinitis, asma u otros problemas respiratorios.

Los reportes de alergias muy fuertes se repiten en vecindarios densamente arbolados del noroeste y oeste de la ciudad, así como en zonas residenciales donde abundan robles y otros árboles como fresno y olmo. Según servicios especializados en alergias, marzo es el mes en que el polen de roble alcanza su pico anual en Houston, con avisos frecuentes de “Very Heavy” (muy pesado) en los informes diarios.

Aquí también es importante que sepas cuáles son los momentos del día más peligrosos. En general, las primeras horas de la mañana y los días secos y ventosos son cuando el polen se concentra más en el aire, algo que ya está ocurriendo este año en todo el sur del país, incluyendo la costa del Golfo donde se ubica Houston.

El polen se traduce en más días con congestión nasal, tos, ojos rojos y, en casos graves, crisis de asma o dificultad respiratoria. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo cuidar tu salud por aumento de polen en Houston

Mantén puertas y ventanas cerradas en casa y en el auto durante los días de conteos altos, sobre todo en la mañana.

Evita actividades intensas al aire libre (correr, hacer deporte, cortar el césped) en las primeras horas del día o en jornadas ventosas y secas.

Dúchate y cámbiate de ropa al llegar a casa para eliminar el polen que se queda pegado en cabello, piel y prendas, algo clave si trabajas en la calle.

Usa mascarilla filtrante (por ejemplo, tipo N95 o similar) si debes estar mucho tiempo afuera, especialmente si ya sabes que eres alérgico.

Consulta con un profesional de salud sobre el uso de antihistamínicos, sprays nasales o inhaladores, y nunca suspendas la medicación para el asma sin indicación médica.

Si presentas dificultad severa para respirar u opresión en el pecho, busca ayuda de emergencia de inmediato. No dejes pasar tampoco si tienes los labios o rostro morados o silbidos en el pecho. Lo más recomendable es llamar al 911, ya que una crisis mal controlada puede ser potencialmente mortal.

Dónde informarte en Houston y cómo dar seguimiento al aumento de polen de roble

Para seguir de cerca esta temporada de polen de roble, puedes revisar los reportes del Departamento de Salud de Houston, que incluyen conteos diarios de polen de árboles y clasificaciones de intensidad. También puedes consultar pronósticos especializados en alergias, como los de AccuWeather y otros servicios que muestran el nivel de polen en tiempo real y explican qué tipo de polen predomina cada día.

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