El gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, pondrá en marcha una nueva estrategia de detención migratoria que cambiará la forma en que se gestionan las detenciones y los procesos de deportación en el país. La estrategia forma parte de un plan más amplio impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ampliar la infraestructura federal de detención. Según documentos oficiales de la llamada Iniciativa de Reingeniería de Detención, el gobierno planea comprar propiedades en distintas regiones del país para construir centros propios bajo control directo del Estado. Esta medida busca aumentar la capacidad para retener y procesar a personas sin estatus migratorio legal y preparar al sistema para un incremento en las operaciones de control migratorio durante los próximos meses.

¿Cuándo se activará el nuevo modelo de detenciones?

De acuerdo con el documento oficial de la Detention Reengineering Initiative (DRI) de ICE, publicado el 13 de febrero de 2026 y citado por N+ Univision, la agencia planea implementar completamente el nuevo modelo de detención antes de que termine el año fiscal 2026.

Esto significa que la fecha límite establecida es el 30 de septiembre de 2026.

Para entender esta fecha es importante considerar cómo funciona el calendario fiscal del gobierno federal. En Estados Unidos, cada año fiscal comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente. Bajo ese esquema, el año fiscal 2026 empezó el 1 de octubre de 2025 y concluirá el 30 de septiembre de 2026.

De esta manera, ICE busca que el nuevo modelo esté operativo antes de que termine ese periodo presupuestario.

Nuevas instalaciones estarán listas después

Aunque la meta es implementar el sistema antes de finales de septiembre, el documento también señala que la infraestructura completa podría estar lista poco después.

Para sostener el aumento de operativos migratorios y detenciones previstas durante 2026, ICE considera necesario ampliar significativamente la capacidad de detención en el país.

Por ello, la agencia proyecta que todas las nuevas instalaciones entren en funcionamiento a más tardar el 30 de noviembre de 2026. Con esta expansión, el gobierno busca asegurar que haya suficiente espacio para alojar a las personas detenidas durante los operativos migratorios.

¿En qué consiste la nueva estrategia de ICE?

Según el DHS, el objetivo del nuevo modelo es fortalecer la capacidad del gobierno federal para detener y procesar a personas sin estatus migratorio legal en EE.UU.

Uno de los cambios más importantes es que ICE comenzó a comprar propiedades en diferentes partes del país para construir centros de detención propios. Actualmente, la agencia depende en gran parte de instalaciones administradas por terceros, como cárceles locales o centros privados.

Con esta nueva estrategia, el gobierno pretende reducir esa dependencia y tener mayor control directo sobre las instalaciones de detención.

La meta final es crear una red de centros federales diseñados específicamente para operaciones migratorias.

Centros con procesos migratorios centralizados

El nuevo modelo también busca centralizar diferentes etapas del proceso migratorio en un solo lugar.

De acuerdo con el DHS, las nuevas instalaciones estarán diseñadas para cumplir con los estándares de ICE y permitir que varias fases del proceso se realicen dentro del mismo centro, desde la detención inicial hasta trámites administrativos relacionados con los casos migratorios.

Esto, según las autoridades, permitiría agilizar el procesamiento de casos y facilitar los procedimientos de deportación, además de mejorar la coordinación entre las distintas áreas encargadas de la ejecución de las leyes migratorias.

