Tras ser aprobada por ambas cámaras de la Legislatura de California, una iniciativa busca facilitar la instalación de pequeños sistemas solares portátiles que se conectan directamente a un tomacorriente. La propuesta reduciría trámites y costos asociados a la interconexión con la red eléctrica, aunque mantendría requisitos de seguridad para los equipos. Para convertirse en ley, la SB 868 aún debe ser firmada por el gobernador Gavin Newsom. A continuación, te explicamos qué plantea esta iniciativa y a quiénes podría beneficiar.

California podría sumarse a los estados que permiten sistemas solares enchufables de baja capacidad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA LEY SOBRE PANELES SOLARES ENCHUFABLES QUE IMPULSA CALIFORNIA

La SB 868 de California, conocida como Plug and Play Solar Act, busca permitir el uso de pequeños sistemas solares portátiles –a veces llamados “solar de balcón”– que se conectan a un tomacorriente convencional. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura y espera la decisión del gobernador Gavin Newsom; si la firma, entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

La propuesta autorizaría a propietarios e inquilinos a comprar sistemas solares portátiles y conectarlos a la instalación eléctrica de una vivienda mediante un solo enchufe estándar, sin tener que realizar el acuerdo de interconexión con la compañía eléctrica que hoy suele requerirse para sistemas solares tradicionales de techo.

Eso podría facilitar instalaciones en:

Balcones de departamentos y condominios.

Patios, terrazas u otros espacios con exposición al sol.

Viviendas donde instalar paneles permanentes en el techo no sea viable.

Hogares de inquilinos, siempre que se respeten las reglas del inmueble y las condiciones de instalación aplicables

Cabe precisar que la SB 868 no elimina todas las normas. Los equipos tendrían que cumplir condiciones de seguridad como:

Requisito Contenido Capacidad máxima Hasta

1,200 watts

de generación. Certificación Deben estar certificados por Underwriters Laboratories (UL) u otro laboratorio nacional reconocido equivalente. Apagado automático Deben desconectarse o dejar de alimentar la red en cuestión de segundos durante un corte eléctrico, para evitar riesgos a trabajadores y a la red. Interconexión La versión aprobada eximiría temporalmente estos equipos del acuerdo de interconexión con la empresa eléctrica.

Asimismo, es importante mencionar que la exención de obtener autorización de interconexión no sería permanente, pues conforme al texto aprobado, expira el 1 de enero de 2030. A partir de esa fecha, el Legislativo tendría que renovar o modificar la medida para mantener esa facilidad.

¿QUÉ NO IMPLICA?

No significa que se pueda instalar cualquier panel solar o sistema de baterías sin autorización.

No equivale a un programa estatal de subsidios ni garantiza una reducción específica en la factura de electricidad.

No elimina las reglas de propietarios, condominios, arrendadores, códigos eléctricos o requisitos de seguridad que correspondan.

EN CONCLUSIÓN: la SB 868 pretende hacer más accesible la energía solar de pequeña escala para personas que no pueden o no desean instalar un sistema permanente en el techo.