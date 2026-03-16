El panorama legal para las empresas en California ha dado un giro decisivo con la entrada en vigor de una normativa que no permitirá descuidos. La medida, que ya es oficial, establece responsabilidades estrictas para los dueños de negocios, quienes enfrentarán sanciones económicas por cada trabajador si no cumplen con los nuevos estándares exigidos. En esta nota, conocerás los detalles de esta regulación con el objetivo de que evites multas innecesarias.

Esta nueva legislación es denominada “Workplace Know Your Rights Acts”, la cual impone nuevas responsabilidades a los empleadores, quienes podrían enfrentar sanciones económicas de hasta $500 por cada trabajador en caso de no acatar las normativas establecidas.

Como parte de las nuevas medidas legales vigentes desde 2026, la norma tiene como propósito consolidar los derechos de la fuerza laboral estatal mediante un paquete legislativo diseñado para mejorar sus garantías y seguridad.

Esta nueva ley en California se la conoce como "Workplace Know Your Rights Act". (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dispone esta nueva ley en California

La ley SB 294 establece que los empleadores tienen la obligación de entregar a todo su personal un aviso por escrito que detalle con claridad sus derechos laborales. Este documento informativo debe ser otorgado a los trabajadores al momento de ser contratados y, posteriormente, renovarse mediante una entrega anual obligatoria.

El escrito debe detallarse los derechos laborales básicos en el lugar de trabajo, información sobre protecciones legales para los empleados, procedimiento para denunciar abusos laborales y contactos de emergencia que el trabajador puede registrar.

En caso la empresa no cumpla con esta nueva disposición, puede recibir sanciones económicas por las autoridades, las cuales alcanzarían hasta los $500 en multas civiles por cada trabajador perjudicado.

Las penalizaciones pueden incrementarse notablemente dependiendo de qué tan grave sea la falta, especialmente cuando se presentan casos críticos o conductas repetitivas.

Todo empleador de California tiene que entregar este escrito a sus trabajadores donde se detalle sus derechos laborales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué debe hacer ahora una empresa en California

Si eres dueño de una empresa en este estado y quieres evitar sanciones, tendrás que seguir las siguientes recomendaciones de ahora en adelante:

Actualiza los manuales y políticas laborales.

Entrega el aviso obligatorio a tus empleados.

Mantén registros de que la información ha sido entregada.

Revisa regularmente las nuevas regulaciones laborales del estado.

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