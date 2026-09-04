El fin de semana largo de Labor Day, que este año se extiende del viernes 4 al lunes 7 de septiembre, suele ser uno de los últimos grandes momentos del verano para salir de Los Ángeles. Miles de familias aprovechan estos días para realizar una carne asada, visitar a parientes, ir a la playa, asistir a eventos deportivos o tomar carretera hacia San Diego, Las Vegas, el Inland Empire y otros destinos de California. Sin embargo, quienes planeen ponerse al volante —ya sea en las calles de la ciudad o en autopistas como la 405, la 5, la 10, la 101 o la 110— deberán extremar precauciones. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la California Highway Patrol (CHP) aumentarán la vigilancia para detectar a personas que manejen bajo los efectos de alcohol, cannabis, medicamentos u otras sustancias. El despliegue contempla patrullajes adicionales y puntos de control de DUI durante uno de los feriados con mayor movimiento en Southern California.

El LAPD informó que reforzó sus acciones de seguridad vial para el Labor Day weekend. La iniciativa forma parte de la campaña nacional “Drive Sober or Get Pulled Over”, impulsada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

La CHP, por su parte, activará un período especial de fiscalización de 78 horas en Southern California y el resto del estado. La medida comenzará a las 6:01 p.m. del viernes 4 de septiembre y terminará a las 11:59 p.m. del lunes 7 de septiembre.

LAPD AUMENTA LOS CONTROLES POR LABOR DAY

El Departamento de Policía de Los Ángeles mantendrá patrullas reforzadas durante el feriado para identificar a automovilistas sospechosos de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

Además de la presencia habitual de agentes, la institución instalará puntos de control de DUI en distintos sectores de la ciudad. DUI corresponde a Driving Under the Influence, una figura utilizada en California para los casos en que una persona opera un vehículo después de consumir alcohol, cannabis, medicamentos o drogas ilegales.

La dependencia difundirá avisos con fechas, horarios y ubicaciones de los checkpoints programados. Por ello, los residentes deben consultar sus canales oficiales antes de salir, especialmente si tienen previsto manejar de noche tras una reunión familiar, una celebración, un concierto o una salida por zonas de alta actividad como Downtown LA, Hollywood, Koreatown, Boyle Heights, Van Nuys, South Los Angeles o el Westside.

El fin de semana del Labor Day es una fecha clave para LAPD, pues muchas personas conducen para viajar y algunas podrían estar bajo los efectos del alcohol (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE ESTARÁN LOS OPERATIVOS DEL LAPD?

El LAPD confirmó dos modalidades principales de vigilancia para el fin de semana largo:

Tipo de operativo Qué harán las autoridades Patrullas reforzadas Oficiales buscarán señales de conducción bajo la influencia de alcohol, cannabis, medicamentos u otras sustancias Puntos de control de DUI Se instalarán checkpoints en diferentes sectores de Los Ángeles para realizar evaluaciones de sobriedad Avisos informativos La policía publicará fechas, horarios y ubicaciones de los controles anunciados

Las ubicaciones pueden variar y no necesariamente se concentrarán en una sola zona. Por eso, no se debe asumir que un trayecto corto está libre de fiscalización: incluso manejar pocas cuadras después de beber puede derivar en un arresto y poner en peligro a peatones, ciclistas y otros conductores.

CHP ACTIVA OPERATIVO ESPECIAL DE 78 HORAS

La California Highway Patrol también incrementará su presencia en Southern California y en todo el estado. Sus agentes buscarán retirar de las carreteras a quienes presenten señales de haber consumido sustancias capaces de afectar la coordinación, la atención o el tiempo de reacción.

Horario del operativo de la CHP Detalle Inicio Viernes 4 de septiembre, 6:01 p.m. Finalización Lunes 7 de septiembre, 11:59 p.m. Duración 78 horas Cobertura Southern California y el resto de California Enfoque Detectar conducción bajo influencia y prevenir accidentes

Para la comunidad latina de Los Ángeles, la advertencia cobra especial relevancia durante un feriado en el que muchas personas se trasladan entre vecindarios, acuden a reuniones familiares o recorren largas distancias. La presencia de la CHP se extenderá a las autopistas y rutas estatales, no solo a las vías dentro de la ciudad.

La acción coincide con la campaña nacional “Drive Sober or Get Pulled Over”, mediante la cual agencias policiales de diversas partes de Estados Unidos incrementan sus patrullajes para localizar a conductores que representen un riesgo para la seguridad vial.

¿QUÉ INFRACCIONES VIGILARÁN LAPD Y CHP?

El principal objetivo será detectar casos de DUI. No obstante, los agentes también pondrán atención en otras faltas que aumentan la posibilidad de choques, lesiones y muertes en carretera.

Entre las infracciones y conductas bajo mayor vigilancia figuran:

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Manejar después de consumir cannabis u otras drogas.

Conducir tras tomar medicamentos recetados que afecten la capacidad de reacción.

Usar productos de venta libre que provoquen somnolencia o reduzcan la atención.

Exceder los límites de velocidad.

Usar el teléfono celular o enviar mensajes de texto mientras se maneja.

No utilizar el cinturón de seguridad.

Realizar maniobras peligrosas o imprudentes.

Poner en riesgo a peatones, motociclistas y ciclistas.

Conducir con fatiga durante viajes largos.

La CHP recordó que la conducción bajo influencia no se limita al consumo de bebidas alcohólicas. El cannabis, determinados fármacos, drogas ilegales y algunos productos disponibles sin receta pueden reducir las habilidades necesarias para operar un vehículo de forma segura.

Ese aspecto es relevante en California, donde el consumo de cannabis es legal para adultos bajo ciertas condiciones. Aun así, manejar después de usarlo continúa siendo ilegal si afecta la capacidad de la persona al volante.

CIFRAS DEL LABOR DAY 2025

Las estadísticas del año pasado ayudan a explicar el refuerzo de seguridad programado para este feriado.

Durante el período especial de Labor Day de 2025, la CHP realizó más de 1,200 arrestos vinculados con conducción bajo influencia. En las mismas 78 horas se reportaron cerca de 500 choques relacionados con DUI en California, con más de 270 personas lesionadas y ocho fallecimientos, según cifras preliminares de la agencia.

Resultados preliminares del Labor Day 2025 en California Cifra Arrestos por conducción bajo influencia Más de 1,200 Choques relacionados con DUI Casi 500 Personas lesionadas Más de 270 Muertes reportadas 8

A nivel nacional, la NHTSA reportó 11,904 muertes en accidentes donde al menos un automovilista tenía deterioro por alcohol durante 2024. El registro equivale a una víctima fatal aproximadamente cada 44 minutos y representó el 30% de todos los fallecimientos de tránsito en Estados Unidos ese año.

RECOMENDACIONES PARA MANEJAR SEGURO

Las autoridades insisten en que el plan para regresar a casa debe definirse antes de comenzar una reunión o celebración, no cuando la persona ya consumió alcohol o no encuentra quién pueda conducir.

Estas son las recomendaciones para el fin de semana de Labor Day:

Designar a un conductor sobrio antes de salir.

Usar Metro, autobuses u otras opciones de transporte público cuando el trayecto lo permita.

Pedir un servicio de rideshare, como Uber o Lyft, o llamar a un taxi.

Quedarse a dormir en la casa de familiares o amistades si no es seguro conducir.

No subir a un vehículo si se sospecha que la persona al volante está bajo influencia.

Utilizar el cinturón de seguridad en todos los asientos.

Respetar los límites de velocidad, incluso si hay poco tráfico.

Evitar mensajes, redes sociales, llamadas o comidas mientras se maneja.

Realizar pausas en viajes largos para reducir el riesgo de fatiga.

Prestar atención a peatones y ciclistas, especialmente de noche o cerca de zonas de entretenimiento.

La CHP pidió llamar al 911 si se observa a alguien que aparentemente conduce bajo los efectos de alcohol o drogas. Al realizar el reporte, puede ser útil proporcionar la ubicación, el sentido de circulación, el color y modelo del vehículo y, siempre que sea posible sin exponerse a un riesgo, el número de placa.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó la ejecución de algunos operativos de control de alcoholemia en conductores (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

UN FIN DE SEMANA CON MÁS VIGILANCIA

Quienes manejen por Los Ángeles o viajen por California durante el Labor Day weekend deben prever una presencia policial mayor a la habitual. El LAPD reforzará las patrullas y los puntos de control de DUI dentro de la ciudad, mientras que la CHP desplegará agentes durante 78 horas en las carreteras estatales y principales autopistas de Southern California.

Para una región donde el auto forma parte de la rutina diaria —desde los trayectos laborales por la 405 hasta las visitas familiares por la 5 o la 10— la recomendación es sencilla: si vas a beber, consumir cannabis o tomar un medicamento que pueda afectar tus reflejos, deja las llaves y organiza otra manera de volver.

La finalidad de estas acciones no se limita a los arrestos. Las instituciones buscan reducir accidentes prevenibles durante uno de los fines de semana con mayor circulación vehicular en California. Una mala decisión puede derivar en cargos por DUI, suspensión de licencia, gastos legales, lesiones graves o consecuencias irreversibles para una familia.