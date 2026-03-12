La espera finalmente ha terminado para los amantes de la magia en Florida. Tras varios meses de renovaciones necesarias para mejorar la experiencia de los visitantes, Disney World ha confirmado oficialmente el regreso de dos de sus atracciones más emblemáticas. Entonces, si estás planificando visitar estos parques a corto plazo, es una buena decisión, ya que disfrutarás al máximo de este centro de entretenimiento con renovadas aventuras. En esta nota, te revelaré cuáles son estas atracciones que volverán a abrir sus puertas y las fechas exactas en podrás disfrutarlas.

Durante el presente día, Walt Disney World Resort anunció que las renovaciones de las atracciones Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin y Big Thunder Mountain Railroad, situados en el parque Magic Kindgom, están a punto de completarse y muy pronto funcionarán para el público en general.

Para el espacio inspirado en el famoso personaje espacial de la película ‘Toy Story’, inaugurada en noviembre de 1998, contará con “objetivos interactivos y blásters portátiles, nuevos efectos de iluminación, sonido y vibración, y un nuevo robot de apoyo de Star Command llamado Buddy que ayudará a los visitantes con la práctica de tiro”.

También incluirá una nueva experiencia de PhotoPass que permitirá a los usuarios visualizar, por primera vez, su puntaje y clasificación, brindándoles una forma inédita de presumir sus resultados ante los otros competidores.

La nueva temática de esta atracción pretende que el visitante salve la galaxia del emperador Zurg, enemigo principal de Buzz Lightyear. (Crédito: @disneyworld.latino / Instagram)

Respecto al Big Thunder Mountain Railroad, aún se están afinando los últimos detalles; promete una experiencia inédita al sumergir a los visitantes en una caverna natural que se caracterizará por piscinas fosforescentes, donde un juego de luces resaltará el brillo de estalactitas y estalagmitas iridiscentes.

La atracción que se inauguró en 1979 incluirá un momento extravagante en las Cavernas Arcoíris, revelando que este lugar no sería tan acogedor como aparenta a simple vista.

Este parque temático posee una gran cantidad de atracciones para el público en general. (Crédito: Shutterstock)

En qué fechas nuevamente recibirán visitantes estas dos atracciones de Disney World.

La programación de la reapertura de dos de sus atracciones ha sido actualizada, confirmado que Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin estará disponible a partir del miércoles 8 de abril, seguido por Big Thunder Mountain Railroad, cuya operatividad está prevista para inicios de mayo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!