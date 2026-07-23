Si dependes de la línea G para moverte entre Queens y Brooklyn, este verano vas a tener que ajustar tus rutas, revisar el mapa del metro con más calma y, probablemente, sumar unos minutos extra de viaje, sobre todo si sueles regresar tarde a casa o aprovechar los fines de semana para visitar amigos, trabajar en turnos nocturnos o salir a cenar por Greenpoint o Williamsburg. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó una nueva fase de obras que implica cierres parciales y desvíos entre julio y agosto, con interrupciones en varias noches y fines de semana, como parte de un proyecto de modernización de señales que busca dejar atrás una infraestructura instalada en los años 30 y darle a esta ruta un funcionamiento más confiable, similar al que ya tienen la L y 7 con tecnología CBTC.

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Para muchas personas hispanas que viven en vecindarios como Greenpoint, Williamsburg, Bushwick o el área de Fort Greene, la G es una especie de “conexión verde” imprescindible entre casa y el trabajo, la iglesia, la escuela de los niños o los negocios locales donde se compra la comida de la semana. No es la típica línea turística de Manhattan, sino una ruta que cruza barrios residenciales donde hay bodegas latinas, restaurantes de comida mexicana, dominicana, ecuatoriana o puertorriqueña, peluquerías y pequeños negocios que dependen del flujo constante de pasajeros.

Durante los últimos años, los usuarios del G ya se han acostumbrado a tener que preguntar casi a diario si el servicio está funcionando con normalidad, especialmente cuando hay lluvias fuertes o trabajos nocturnos en los túneles. En ese contexto, la MTA insiste en que estos nuevos cierres son “un mal necesario”: modernizar el sistema de señales y reparar problemas estructurales en el túnel bajo Newtown Creek debe traducirse en menos retrasos y un servicio más predecible para los aproximadamente 160.000 pasajeros que usan la línea cada día.

Un tren de la línea G del Metro de Nueva York (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿QUÉ PASARÁ CON LA LÍNEA G DEL METRO DE NUEVA YORK?

La MTA informó que los trabajos de modernización del sistema de señales continuarán entre el 14 de julio y el 18 de agosto, afectando el servicio en horarios nocturnos específicos y varios fines de semana completos. Durante esos períodos no habrá trenes entre Court Square y Bedford-Nostrand Avs, mientras que el resto de la ruta seguirá operando normalmente entre Church Av y Bedford-Nostrand Avs.

Para reducir el impacto sobre los usuarios, la autoridad de transporte habilitará autobuses gratuitos que cubrirán todas las estaciones del tramo cerrado, lo que puede ayudar especialmente a trabajadores de servicios, delivery, personal de limpieza y de restaurantes que suelen depender del metro para moverse de madrugada. La idea es que, aunque el viaje sea un poco más largo, nadie quede completamente aislado de su ruta diaria.

FECHAS Y HORARIOS DE LAS INTERRUPCIONES

Tipo de interrupción Fechas Horario Noches Del lunes 14 al viernes 18 de julio 9:45 p. m. a 5:00 a. m. Noches Del jueves 24 al viernes 25 de julio 9:45 p. m. a 5:00 a. m. Noches Del lunes 4 al viernes 8 de agosto 9:45 p. m. a 5:00 a. m. Noches Del lunes 11 al viernes 15 de agosto 9:45 p. m. a 5:00 a. m. Fin de semana Del viernes 25 al lunes 28 de julio Desde las 9:45 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes Fin de semana Del viernes 1 al lunes 4 de agosto Mismo horario de cierre de fin de semana Fin de semana Del viernes 8 al lunes 11 de agosto Mismo horario de cierre de fin de semana Fin de semana Del viernes 15 al lunes 18 de agosto Mismo horario de cierre de fin de semana

En la práctica, esto significa que muchas personas que trabajan hasta tarde, salen desde Manhattan hacia Brooklyn vía Court Square o conectan con la línea 7 para volver a casa, tendrán que considerar alternativas como tomar otros trenes, coordinar viajes compartidos o usar los autobuses sustitutos para completar el último tramo del recorrido.

ESTACIONES AFECTADAS Y SERVICIO ALTERNATIVO

Las interrupciones se concentran exclusivamente en el siguiente tramo de la línea G:

Court Square

Greenpoint Av

Nassau Av

Metropolitan Av

Broadway

Flushing Av

Myrtle-Willoughby Avs

Bedford-Nostrand Avs

Durante cada cierre:

No circularán trenes de la línea G entre Court Square y Bedford-Nostrand Avs.

Los trenes seguirán funcionando normalmente entre Church Av y Bedford-Nostrand Avs.

Habrá servicio gratuito de autobuses sustitutos que realizarán parada en todas las estaciones suspendidas.

La frecuencia de los autobuses también cambiará según el horario, algo clave para quienes dependen del transporte público en turnos partidos o trabajos nocturnos:

Período Frecuencia de autobuses Noches Cada 3 a 4 minutos Fines de semana (mañana y tarde) Cada 5 a 8 minutos Madrugada de fines de semana Cada 10 minutos

Esta estructura busca que los residentes hispanos que trabajan en restaurantes, supermercados, bodegas o servicios de limpieza no pierdan conexiones importantes, aunque sí van a notar tiempos de espera más largos y trayectos un poco más complicados durante las semanas de obra.

Miles de ciudadanos usan diariamente la línea G del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿POR QUÉ SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS?

La explicación está en el sistema de señales que utiliza actualmente la línea G: gran parte de esta infraestructura fue instalada en la década de 1930, por lo que se ha convertido en una de las principales causas de retrasos, trenes detenidos en túneles y problemas operativos cotidianos. El proyecto contempla la instalación del sistema Communications-Based Train Control (CBTC), una tecnología que permite conocer con mayor precisión la ubicación de cada tren y optimizar la circulación en tiempo real.

La inversión alcanza los 368 millones de dólares y, una vez finalizada, la G se convertirá en la tercera del sistema de metro de Nueva York en operar completamente con CBTC, después de las líneas L y 7. De acuerdo con la MTA, las obras de modernización se extenderán hasta el tercer trimestre de 2027, por lo que la comunidad debe prepararse para convivir con cierres programados y cambios de servicio durante los próximos meses.

LAS MEJORAS QUE YA DEJÓ EL PROYECTO

Tras los grandes cierres realizados durante 2024, la MTA recuerda que ya se completaron obras importantes de infraestructura a lo largo del recorrido de la G. Entre los principales avances destacan:

Instalación de nuevos equipos de señalización en toda la línea.

Reconstrucción del intercambiador ferroviario de Court Square.

Renovación de aproximadamente 30 millas de vías.

Pintura de más de 233.000 pies cuadrados en estaciones.

Sustitución de 9.495 azulejos.

Renovación de 1.802 columnas.

Conversión de 4.858 luminarias a tecnología LED.

Preparación de la infraestructura para ofrecer cobertura 5G en los tramos subterráneos.

Incorporación de los nuevos trenes R211, compatibles con CBTC y diseñados para ofrecer mayor comodidad y confiabilidad.

Estas mejoras no solo impactan a los usuarios diarios del G, sino también a quienes lo combinan con otras líneas para llegar a lugares clave de la vida hispana en Nueva York, como parques comunitarios, centros culturales, escuelas públicas y espacios donde se realizan festivales y eventos latinos durante el verano.

CÓMO MANTENERSE INFORMADO SOBRE LOS CAMBIOS

Si tienes previsto viajar en la línea G en las próximas semanas, la recomendación básica es revisar el estado del servicio antes de salir de casa o del trabajo, igual que haces cuando miras el pronóstico del tiempo o el tráfico en los puentes. La MTA sugiere utilizar estos canales oficiales:

El sitio web de la MTA, donde se publican alertas y cambios de servicio en tiempo real.

La aplicación oficial MTA App, disponible para iPhone y Android, que permite seguir el estado de líneas, buses y trenes regionales.

La aplicación TrainTime, útil para planificar recorridos y consultar en vivo el estado del servicio.

Las alertas por correo electrónico y mensajes de texto (SMS) que ofrece la autoridad de transporte, configurables por línea, día y horario.

La línea telefónica 511, donde también se brinda información actualizada sobre el funcionamiento del sistema.

Estas herramientas son especialmente útiles para quienes no están todo el día en redes sociales, pero sí revisan el celular antes de salir o durante los descansos en el trabajo, algo muy común en la rutina de muchos inmigrantes latinos en la ciudad. Con esta combinación de tecnología y planificación, la MTA intenta avanzar en la modernización de una de las líneas más utilizadas de Nueva York, mientras mantiene opciones de transporte para los alrededor de 160.000 pasajeros que utilizan la G cada día.

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