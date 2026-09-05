La inteligencia artificial generativa dejó de ser una curiosidad tecnológica para convertirse, en poco tiempo, en parte de las conversaciones diarias entre estudiantes, padres y maestros del área de Los Ángeles. En hogares de East L.A., el Valle de San Fernando, South Los Angeles, Koreatown y otras comunidades atendidas por LAUSD, muchas familias ya conocen herramientas como ChatGPT, Claude o las funciones de Google porque sus hijos las usan —o intentan usarlas— para investigar, resumir lecturas, redactar tareas o resolver dudas. Pero el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, conocido como LAUSD, decidió poner una pausa: durante el ciclo escolar 2026-2027, los alumnos no pueden acceder a plataformas de IA generativa desde laptops, Chromebooks y tabletas emitidas por la institución. La medida no equivale a un veto total de esta tecnología fuera del campus, pero sí modifica de forma inmediata lo que pueden hacer quienes se conectan con una cuenta institucional o utilizan un equipo escolar.

La restricción fue aclarada durante la primera reunión del Generative AI Ad Hoc Committee, celebrada el 2 de septiembre. Kelly Gonez, presidenta de la Junta de Educación, confirmó que ningún alumno tiene acceso a sistemas de IA generativa mediante dispositivos proporcionados por la entidad. La decisión alcanza a cerca de 378,000 estudiantes y se mantendrá mientras las autoridades analizan normas de seguridad, aprendizaje y privacidad.

¿QUIÉNES NO PUEDEN USAR IA EN LAUSD?

La respuesta corta es clara: todos los estudiantes que utilicen equipos emitidos por LAUSD. La limitación no se aplica únicamente a un grado escolar, una zona o un grupo de edad. Incluye a alumnos de primaria, middle school y high school que intenten ingresar a plataformas generativas desde una laptop, Chromebook, tableta o perfil tecnológico administrado por el distrito.

Hasta el año escolar anterior, el panorama era distinto. Los jóvenes de 13 años o más podían usar programas aprobados si completaban una lección de ciudadanía digital y aceptaban la Política de Uso Responsable. Esa posibilidad quedó suspendida al comenzar el período académico 2026-2027.

Los Ángeles planea una educación más humana y menos apoyada en la tecnología de la inteligencia artificial (Foto: LAUSD)

ASÍ CAMBIÓ EL ACCESO A IA

Período Acceso de los estudiantes Antes del ciclo 2026-2027 Los alumnos de 13 años o más podían usar herramientas aprobadas tras completar requisitos de ciudadanía digital y uso responsable. Desde el inicio del ciclo 2026-2027 Todos los estudiantes tienen restringido el acceso a sistemas generativos desde dispositivos emitidos por LAUSD. Situación actual La medida se mantiene mientras el distrito revisa los posibles usos educativos, las protecciones y las reglas futuras.

La decisión opera, en la práctica, como una moratoria: una pausa temporal mientras se define una política permanente sobre estas plataformas dentro de las aulas.

¿QUÉ HERRAMIENTAS QUEDARON RESTRINGIDAS?

La medida se enfoca en aplicaciones capaces de responder instrucciones, redactar contenido, crear imágenes, resumir información o mantener una conversación con el usuario.

En equipos de LAUSD, los alumnos no pueden ingresar a sitios, aplicaciones o servicios clasificados como inteligencia artificial generativa. Entre los ejemplos se encuentran:

ChatGPT.

Claude.

Chatbots que responden preguntas o producen material a pedido.

Plataformas que redactan textos, crean imágenes o elaboran respuestas a partir de indicaciones.

Funciones conversacionales integradas en determinados servicios digitales.

Google AI Mode, que permite formular preguntas de seguimiento dentro del buscador.

Los jóvenes todavía pueden hacer consultas tradicionales en Google. Sin embargo, la función AI Mode fue desactivada para cuentas y aparatos estudiantiles. En algunos resultados podría aparecer un resumen automático, pero no podrán conversar con esa función ni enviar preguntas adicionales.

¿QUÉ PUEDEN Y NO PUEDEN HACER?

Actividad Situación en dispositivos de LAUSD Buscar información en Google Permitido Usar la búsqueda tradicional en internet Permitido Conversar con un sistema generativo Restringido Usar ChatGPT o programas similares Restringido Acceder a Claude y otras plataformas de este tipo Restringido Utilizar Google AI Mode Restringido Ver algunos resúmenes automáticos en Google Puede ocurrir, aunque sin interacción directa Usar funciones de apoyo educativo no generativas Puede permitirse según su utilidad y las reglas vigentes

Las funciones no generativas pueden seguir teniendo uso académico. Entre ellas figuran programas que ajustan la dificultad de ejercicios, herramientas de voz a texto, texto a voz, subtítulos en vivo, dictado y traducción. Esto puede ser especialmente útil para estudiantes que aprenden inglés, así como para familias bilingües que necesitan apoyo adicional con instrucciones, materiales o comunicaciones escolares.

¿DESDE CUÁNDO RIGE?

La restricción está vigente desde el inicio del año escolar 2026-2027.

Aunque el tema se hizo público durante la reunión del comité del 2 de septiembre, el bloqueo ya funcionaba desde el comienzo de clases. La noticia sorprendió incluso a integrantes de la Junta de Educación, quienes entendían que continuaba la regla previa para alumnos mayores de 13 años.

Nick Melvoin, miembro de la junta, cuestionó que la decisión no hubiera sido informada con mayor claridad a padres, docentes y representantes del organismo. Gonez indicó que la medida responde a la necesidad de establecer criterios definidos antes de permitir un uso más amplio dentro del sistema escolar.

Estas restricciones comienzan desde el año escolar 2026-2027 (Foto: LAUSD)

RELACIÓN CON LAS REGLAS DE PANTALLAS

La moratoria no apareció de forma aislada. En junio, la Junta de Educación aprobó una de las políticas más estrictas del país para reducir el tiempo frente a pantallas en escuelas públicas.

Las nuevas pautas establecen que los alumnos desde preescolar hasta primer grado no deben utilizar pantallas durante la jornada. Para los niveles superiores, los límites se incrementan de acuerdo con la edad y el grado académico.

Nivel escolar Límite de tiempo de pantalla previsto Preescolar a primer grado Sin acceso a pantallas durante la jornada escolar Segundo y tercer grado Hasta 20 minutos diarios, incluidos deberes Cuarto y quinto grado Hasta 30 minutos diarios Middle school Hasta una hora por clase a la semana, con máximo de seis horas semanales High school Hasta 1.5 horas por clase a la semana, con máximo de 10 horas semanales

Para muchas familias latinas del condado de Los Ángeles, la discusión no gira únicamente en torno a abrir ChatGPT para completar una asignación. También incluye el uso excesivo de celulares, YouTube, redes sociales, la calidad de la enseñanza, la protección de datos de menores y la necesidad de fortalecer habilidades de lectura, redacción y pensamiento crítico.

Dentro de ese contexto, los administradores optaron por una postura más cautelosa mientras determinan cómo integrar estas plataformas sin aumentar la dependencia tecnológica de los menores.

LA MEDIDA NO CUBRE IGUAL LOS TELÉFONOS

Este es un detalle importante para padres, alumnos y tutores: LAUSD no tiene el mismo control sobre lo que ocurre en teléfonos, tabletas o computadoras privadas fuera de sus sistemas.

La moratoria se aplica directamente a equipos entregados por la entidad. Por ahora, no representa una prohibición absoluta para un joven que utilice estas aplicaciones desde su casa o mediante un aparato personal.

Dispositivo o situación ¿Aplica la restricción? Chromebook o computadora proporcionada por LAUSD Sí Tableta emitida por el distrito Sí Cuenta institucional utilizada en un equipo escolar Sí Teléfono personal del estudiante No existe una prohibición equivalente Computadora personal No está cubierta de la misma forma por la moratoria Uso privado fuera de los sistemas de LAUSD La entidad no puede regularlo directamente Equipo personal conectado con una cuenta institucional El acceso puede bloquearse o quedar identificado

La institución señaló que no cuenta con un sistema que impida de forma general el uso privado de estas aplicaciones para realizar deberes. Sin embargo, cuando un alumno se conecta desde un aparato propio utilizando un perfil académico, el filtro puede restringir el ingreso y registrar la actividad.

CÓMO SE APLICA EL BLOQUEO

El distrito utiliza un sistema de filtrado web conocido como Lightspeed para impedir que los alumnos ingresen, desde equipos escolares, a páginas y aplicaciones clasificadas como herramientas generativas. En las tabletas funciona un mecanismo comparable.

Además, LAUSD puede registrar el tiempo de pantalla y el uso de aplicaciones en los dispositivos que administra. Esa información podrá estar disponible para familias mediante Parent Portal, además de docentes y miembros de la Junta de Educación.

Para padres hispanohablantes, esto significa que no basta con revisar si un hijo tiene una aplicación instalada. También es importante confirmar con qué cuenta inició sesión, si usa una computadora de LAUSD y cuáles son las reglas específicas de su escuela para las tareas digitales.

LAUSD AÚN DECIDE EL FUTURO

La actual restricción no significa que LAUSD haya decidido eliminar permanentemente estas tecnologías de sus centros educativos. El distrito creó el Generative AI Ad Hoc Committee para estudiar el tema y preparar recomendaciones destinadas a la Junta de Educación.

El grupo deberá analizar asuntos como:

Qué usos pueden apoyar de manera comprobable el aprendizaje.

Qué programas serían apropiados según la edad de los estudiantes.

Cómo proteger los datos personales y la privacidad de menores.

Qué medidas pueden prevenir una dependencia excesiva de la tecnología.

Cómo evitar que estas funciones reemplacen el trabajo académico propio.

De qué manera enseñar alfabetización digital, sesgos, riesgos y uso responsable.

Qué reglas deben aplicarse a docentes, administradores y alumnos.

Las sesiones del comité están previstas hasta abril de 2027. La meta es presentar recomendaciones a la Junta de Educación al terminar el ciclo escolar.

¿LOS MAESTROS TAMBIÉN TIENEN PROHIBIDA LA IA?

No. La restricción anunciada está dirigida a estudiantes.

Los docentes no están sujetos a la misma prohibición general para utilizar estos sistemas desde equipos del distrito. Aun así, LAUSD no cuenta actualmente con una plataforma institucional única para que los maestros usen IA en tareas como la evaluación de trabajos o la detección de deshonestidad académica.

El debate avanza en dos direcciones: limitar temporalmente el acceso estudiantil mientras se elaboran reglas claras y, a la vez, evaluar cómo los educadores pueden aprovechar ciertas funciones sin afectar el aprendizaje, la seguridad o los datos personales.

EN RESUMEN

La restricción comenzó con el ciclo escolar 2026-2027.

Incluye a alumnos de todas las edades matriculados en LAUSD.

Se aplica a Chromebooks, laptops, tabletas y demás dispositivos proporcionados por la entidad.

ChatGPT, Claude, chatbots generativos y Google AI Mode están bloqueados en esos equipos.

La búsqueda tradicional en Google continúa disponible.

La medida no equivale a un veto total del uso de IA desde teléfonos o computadoras personales.

Si un estudiante usa un dispositivo privado con una cuenta institucional, el acceso puede ser bloqueado.

Los docentes no están incluidos en la misma prohibición general.

LAUSD prepara reglas y protecciones antes de decidir cómo funcionará la IA en las aulas.

Por ahora, el mensaje para las familias del área de Los Ángeles es claro: los estudiantes no podrán utilizar inteligencia artificial generativa desde equipos escolares mientras el distrito define sus normas finales. En una ciudad donde miles de hogares acompañan la educación de sus hijos entre dos idiomas, horarios de trabajo y tareas digitales, el cambio obliga a revisar qué recursos están disponibles, cómo se hacen las asignaciones y qué papel tendrá la tecnología en el aula.