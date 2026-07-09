Para nadie es un secreto que viajar en autobús por la ciudad de Nueva York puede convertirse en una prueba de paciencia, especialmente durante las horas pico y en corredores tan concurridos como Flatbush, Northern Boulevard o las avenidas del Bronx. Miles de personas —muchas de ellas hispanohablantes que trabajan por turnos, estudiantes y familias que dependen del transporte público— usan el servicio de la MTA a diario para llegar al trabajo, la escuela, la iglesia o una cita médica y el retraso habitual no solo perjudica la jornada: impacta en el salario de quienes laboran por hora, en la logística familiar (recoger niños en el after‑school) y en actividades culturales tan comunes en barrios latinos como Jackson Heights, Sunset Park o Tremont. Por eso cualquier plan que reduzca los tiempos de viaje o haga más predecible el servicio tiene efecto inmediato en la vida cotidiana de millones de neoyorquinos.

Ahora, la ciudad dio un paso importante en esa dirección: el alcalde Zohran Mamdani, junto con la gobernadora Kathy Hochul, presentó un plan que incluye mejoras de infraestructura, nuevas medidas de fiscalización y la creación de cinco líneas de Rapid Bus, un sistema pensado para ofrecer recorridos más rápidos, confiables y eficientes en varios puntos clave de la ciudad.

Nueva York está por crear nuevas líneas rápidas (Foto: MTA)

NUEVA YORK TENDRÁ CINCO NUEVAS LÍNEAS DE RAPID BUS

Uno de los anuncios centrales del plan es la creación de cinco nuevos corredores de Rapid Bus, con infraestructura que prioriza el transporte público y busca reducir la congestión en vías muy utilizadas por la comunidad. Estas rutas incorporarán:

Carriles exclusivos y protegidos para autobuses.

Estaciones modernizadas con accesos más claros.

Infraestructura enfocada en reducir retrasos y tiempos muertos.

Mayor prioridad para el transporte público frente al tráfico vehicular.

Según las autoridades, estos cambios permitirán viajes más rápidos y consistentes, beneficiando tanto a usuarios habituales como a quienes usan el bus de forma ocasional para ir a citas médicas, trámites o eventos comunitarios.

LAS CINCO NUEVAS RUTAS RAPID BUS

Ruta Distrito Tremont / Cross Bronx Bronx Northern Boulevard Queens Flatbush Avenue Brooklyn Utica Avenue Brooklyn Kensington – JFK Brooklyn y Queens

Entre ellas, el corredor de Flatbush Avenue ya tiene un horizonte de ejecución definido: se espera que esté completamente terminado en 2030. No se anunció una fecha concreta para las otras cuatro líneas; formarán parte de las prioridades del plan conjunto entre la ciudad y el estado.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÁN A OPERAR?

Aunque el plan fue presentado oficialmente, las nuevas líneas no funcionarán de inmediato. Lo que sí arrancó es el cronograma y la fase de obras y mejoras necesarias para construir los corredores rápidos. Flatbush Avenue tiene un plazo anunciado (2030) y las demás rutas avanzarán según las etapas del programa: diseño, permisos, obras y pruebas operativas. En la práctica, el anuncio marca el inicio de una transformación a largo plazo de la red de buses de la ciudad.

EL OBJETIVO: AHORRAR HASTA SEIS MINUTOS POR VIAJE

Además de las cinco nuevas líneas Rapid Bus, el plan identifica 50 rutas prioritarias que recibirán mejoras inmediatas para aumentar la velocidad del servicio. La administración calcula que algunas intervenciones podrán reducir los tiempos de viaje hasta seis minutos por recorrido, lo que, multiplicado por viajes diarios y meses, representa un ahorro real en tiempo para quienes dependen del bus.

Las mejoras incluyen:

Nuevos carriles exclusivos para buses.

Ajustes en la infraestructura vial para priorizar el tránsito del bus.

Modernización de estaciones.

Cambios operativos para facilitar la circulación del transporte público.

MÁS REFUGIOS, ASIENTOS Y PANTALLAS CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

El programa también busca mejorar la experiencia de espera en la calle, con compromisos concretos:

Mejora anunciada Meta Nuevos refugios para buses 300 Paradas con nuevos asientos 875 antes de 2028 Pantallas con información en tiempo real 90 antes de fin de año

Estas inversiones buscan que la espera sea más cómoda y que los usuarios cuenten con información actualizada sobre la llegada de sus buses, algo especialmente valioso en zonas con alto flujo de pasajeros y en días de lluvia o invierno, cuando la comunidad hispana frecuentemente se traslada a mercados, oficinas o actividades religiosas.

TAMBIÉN AUMENTARÁ LA FISCALIZACIÓN EN LAS CALLES

Un desafío para la efectividad de los carriles exclusivos es la obstrucción por vehículos mal estacionados o en doble fila. El plan contempla reforzar la fiscalización para mantener los carriles libres: más multas, remolques y control coordinado con la policía local y agentes de tráfico. La intención es que los carriles exclusivos realmente permanezcan despejados y permitan mantener velocidades más altas durante todo el recorrido.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS RESIDENTES HISPANOS DE NYC?

Ahorro de tiempo: menos minutos por viaje significa más tiempo para trabajar, estudiar o compartir con la familia.

Mayor predictibilidad: horarios de llegada más fiables facilitan coordinar citas médicas y el transporte de niños a actividades extracurriculares.

Calidad de vida: paradas más cómodas y más información en tiempo real mejoran la experiencia diaria del viajero.

Impacto económico: menos retrasos puede traducirse en menos horas perdidas para trabajadores por hora, repartidores y comerciantes locales.

Zohran Mamdani es uno de los que está detrás de este plan (Foto: AP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!