Desde este martes 25 de agosto de 2026, Nueva York aplica dos leyes que modifican la relación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Local Cops, Local Crimes Act impide que policías, oficinas del sheriff y otras dependencias estatales o municipales mantengan convenios 287(g) para participar en la aplicación civil de las normas federales. Por su parte, la Dignity Not Detention Act bloquea el uso de cárceles y otros centros públicos para alojar a personas retenidas únicamente por asuntos de inmigración en nombre de la agencia. Para miles de hogares latinos, desde Washington Heights y el Bronx hasta Queens, Brooklyn, Long Island y el norte estatal, la fecha representa un cambio relevante en la manera en que pueden intervenir las instituciones de su comunidad.

Las nuevas disposiciones no eliminan la presencia de ICE en territorio neoyorquino ni modifican la legislación migratoria de Estados Unidos. La entidad federal mantiene sus facultades en todo el país; lo que queda restringido es el respaldo que pueden ofrecerle condados, municipios, cuerpos policiales y centros correccionales bajo jurisdicción del estado.

LAS DOS NORMAS QUE CAMBIAN LA POLÍTICA MIGRATORIA

Como informa Pix11, las medidas forman parte de un paquete aprobado en Albany y respaldado por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James. Ambas buscan reducir la participación de organismos públicos de Nueva York en la aplicación civil de las reglas federales, aunque se dirigen a situaciones distintas.

Ley Qué prohíbe o exige Local Cops, Local Crimes Act Impide que gobiernos estatales, municipios y agencias policiales participen en acuerdos 287(g), ya sean escritos o verbales, con ICE. Dignity Not Detention Act Prohíbe nuevos convenios para alojar a personas por infracciones migratorias civiles y exige cerrar los contratos de detención ya existentes.

La legislación define una instalación de detención migratoria como cualquier edificio, centro o estructura que se destine total o parcialmente a albergar a una persona por una supuesta infracción civil de inmigración. También contempla como acuerdo de este tipo cualquier contrato, memorando o documento de servicios que autorice a una entidad pública a brindar dicho alojamiento.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó y aprobó estas dos nuevas leyes para Nueva York (Foto: AP)

¿QUÉ CAMBIA CON LOS ACUERDOS 287(G)?

Los acuerdos 287(g) son mecanismos previstos en la ley federal que permitían a ICE delegar ciertas tareas migratorias civiles en funcionarios locales, siempre bajo supervisión de la propia agencia. En Nueva York, ese modelo daba a determinadas oficinas del sheriff o departamentos policiales la posibilidad de intervenir en procesos vinculados con personas bajo custodia.

Hasta antes de este martes, tales arreglos podían incluir actividades como las siguientes:

Identificar a detenidos que pudieran tener asuntos migratorios pendientes.

Compartir información para procedimientos de carácter civil.

Apoyar diligencias que, por regla general, corresponden al gobierno federal.

Coordinar acciones entre agentes de proximidad y autoridades de inmigración.

Con la entrada en vigor de la Local Cops, Local Crimes Act, los organismos alcanzados no pueden firmar, extender ni mantener este tipo de cooperación con ICE. La prohibición también cubre entendimientos informales entre las partes.

DIGNITY NOT DETENTION: FIN DE LOS CONTRATOS DE ALOJAMIENTO

La Dignity Not Detention Act regula un aspecto distinto: el uso de prisiones, cárceles de condado y otras instalaciones para la retención de inmigrantes. La norma impide que entidades gubernamentales suscriban o renueven arreglos destinados a albergar a personas por violaciones civiles de las reglas migratorias.

Las autoridades territoriales que tenían contratos de esa naturaleza deben terminarlos. La medida también restringe los pagos vinculados al hospedaje de detenidos por asuntos federales y limita pactos con operadores privados que administren espacios dirigidos a esa finalidad.

En términos prácticos, una cárcel condal no podrá funcionar como lugar de retención para ICE mediante un contrato de servicios intergubernamentales. El cambio no impide que el gobierno federal realice detenciones, pero corta una vía de apoyo institucional dentro de Nueva York.

NASSAU Y OTRAS AGENCIAS BAJO VIGILANCIA

En julio, la Oficina de Immigrant Trust de la Fiscalía General notificó a 12 agencias de seguridad pública que aún contaban con acuerdos 287(g). Esas instituciones debían desmontar sus convenios antes del 25 de agosto, fecha en la cual la norma estatal los considera prohibidos.

Entre los organismos bajo observación estaban entidades de Nassau, un condado de Long Island con una amplia población hispana. En zonas como Hempstead, Brentwood, Freeport y Central Islip residen y trabajan familias latinas vinculadas a la construcción, restaurantes, limpieza, comercio, transporte y cuidado de adultos mayores.

La Oficina de Immigrant Trust puede recibir denuncias, solicitar expedientes, entrevistar testigos e iniciar procesos civiles cuando detecte posibles incumplimientos. Según el estado, esa supervisión busca asegurar que los recursos de gobiernos territoriales se utilicen en seguridad comunitaria y no en labores de control civil de inmigración.

LO QUE SÍ CAMBIA Y LO QUE NO

Sí cambia desde el 25 de agosto No cambia Policías y oficinas del sheriff no pueden mantener acuerdos 287(g) con ICE. ICE conserva facultades federales para realizar operativos migratorios. Cárceles y dependencias públicas no podrán alojar retenidos exclusivamente por asuntos civiles mediante contratos. La legislación de inmigración de Estados Unidos sigue vigente. Deben finalizar los convenios locales de detención migratoria existentes. Los procesos ante cortes federales continúan. La Fiscalía General puede investigar a entidades que incumplan las disposiciones. La norma no impide toda comunicación entre organismos locales y el gobierno federal.