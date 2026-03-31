Millones de personas que dependen de los beneficios que entrega la Administración del Seguro Social (SSA) están a la expectativa del calendario de pagos de abril, sobre todo quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido a ciudadanos con muy bajos ingresos y recursos limitados, que además cumplen con ciertos requisitos de edad, discapacidad o condiciones especiales. Este apoyo económico mensual suele ser fundamental para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación, servicios y medicamentos, por lo que cualquier cambio en las fechas de pago puede generar preocupación e incertidumbre entre los beneficiarios. Si también perteneces a este grupo, aquí te contamos cuándo recibirás tu pago correspondiente al cuarto mes del año y qué hacer en caso de que el dinero no llegue el día previsto.

Personas de 65 años o más con ingresos y escasos recursos reciben beneficios de SSI (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿CUÁL ES LA FECHA PARA RECIBIR EL PAGO DEL SSI DE ABRIL 2026?

¡Atención! Las personas que cobran el SSI recibirán sus beneficios de abril 2026 el miércoles 1.

De acuerdo con la normativa, el pago se realiza, en general, el primer día de cada mes en Estados Unidos. Por tanto, si en caso el 1 cae en fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior (por ejemplo, al 30 o 31 del mes previo). Sin embargo, como este cuarto mes del año cayó un día hábil, no hubo necesidad de adelantar el pago.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL BENEFICIO DE LA SSI EN ABRIL?

Recibirán el beneficio de SSI en abril las personas que ya están aprobadas en el programa y cumplen las condiciones básicas de elegibilidad.

Personas de 65 años o más con ingresos y recursos muy limitados.

Adultos y niños con una discapacidad calificada o ceguera, siempre que también tengan pocos ingresos y pocos recursos.

Beneficiarios que, además, cumplen requisitos adicionales: vivir en alguno de los 50 estados, DC o las Islas Marianas del Norte, no ausentarse del país más de 30 días consecutivos y, en la mayoría de los casos, ser ciudadanos estadounidenses o estar en una categoría migratoria autorizada.

Más de siete millones de beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán el monto que le corresponde en abril (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DE SSI NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE ABRIL?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción. Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio. Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO DEL SSI?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente

Hay factores que influyen en la demora de los beneficios del SSI (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ MONTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

A raíz del incremento del ajuste por costo de vida (COLA) en 2.8%, los beneficiarios de la SSA reciben un poco más en sus depósitos.

Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI: US$737

US$737 Monto máximo para un solicitante individual: US$994 por mes

US$994 por mes Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto): US$1,491

US$1,491 Persona esencial (quien cuida a un beneficiario SSI): hasta US$498 adicionales.

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley). El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI QUE QUEDAN EN 2026

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Mayo 2026: viernes 1 de mayo de 2026

viernes 1 de mayo de 2026 Junio 2026: lunes 1 de junio de 2026

lunes 1 de junio de 2026 Julio 2026: miércoles 1 de julio de 2026

miércoles 1 de julio de 2026 Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

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