EE.UU. endurece las reglas para obtener licencias comerciales en varios estados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos
EE.UU. endurece las reglas para obtener licencias comerciales en varios estados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las reglas para obtener o renovar ciertas licencias de conducir en comenzaron a cambiar de forma acelerada y ya hay estados que aplican restricciones más estrictas para personas con estatus migratorio temporal o sin ciudadanía. La nueva política federal impulsada por la Administración Trump apunta especialmente a las licencias comerciales conocidas como (Commercial Driver’s License), utilizadas por camioneros, transportistas y conductores profesionales. Bajo esta normativa, los estados deberán verificar el estatus migratorio antes de emitir o renovar estos permisos, una decisión que ya provocó suspensiones, cancelaciones y demandas judiciales en distintas partes del país. El cambio afecta a miles de personas que hasta ahora podían acceder a una licencia comercial mientras mantuvieran permisos temporales de residencia o trabajo vigentes.

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La nueva medida federal cambia las reglas para las licencias comerciales

En febrero de 2026, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes () y el Departamento de Transporte de EE.UU. emitieron una que obliga a los estados a entregar licencias comerciales únicamente a personas con un “estatus migratorio verificable basado en empleo”.

La medida se enfoca principalmente en las llamadas non-domiciled CDL, permisos comerciales otorgados a residentes temporales no ciudadanos. Estas licencias estaban diseñadas para vencer junto con el estatus migratorio del conductor, pero ahora varios estados comenzaron a endurecer aún más sus requisitos.

La política forma parte de una estrategia migratoria más amplia impulsada por el presidente Donald Trump, que también incluye la denominada “”, una iniciativa que busca impedir que estados emitan licencias comerciales a personas en situación migratoria irregular.

Miles de conductores en EE.UU. podrían perder acceso a licencias comerciales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de conductores en EE.UU. podrían perder acceso a licencias comerciales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los estados que ya aplican restricciones para las licencias comerciales en EE.UU.

Según la , los estados que ahora deberán exigir prueba de estatus migratorio legal para emitir licencias comerciales (non-domiciled CDL) incluyen:

  • California
  • Colorado
  • Delaware
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Maine
  • Maryland
  • Michigan
  • Minnesota
  • New Jersey
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvania
  • South Dakota
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Washington
  • Distrito de Columbia (Washington D.C.)

A quiénes afectan las restricciones para las licencias comerciales en EE.UU.

La restricción no impacta únicamente a personas indocumentadas. También alcanza a varios grupos con presencia legal temporal en Estados Unidos, entre ellos:

  • Solicitantes de asilo con permiso de trabajo vigente.
  • Beneficiarios de DACA.
  • Titulares de visas de trabajo temporales.
  • Residentes temporales no ciudadanos en estados con aplicación más amplia de la norma.

Esto generó preocupación en sectores del transporte y la logística, donde muchos conductores operan legalmente bajo autorizaciones migratorias temporales.

Las nuevas medidas sobre licencias comerciales generan debate migratorio en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Las nuevas medidas sobre licencias comerciales generan debate migratorio en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué pasará con las licencias comerciales ya emitidas

A nivel federal, la directiva no obliga automáticamente a cancelar las licencias comerciales que ya fueron emitidas. Sin embargo, sí impide nuevas aprobaciones o renovaciones si el estado no puede verificar un estatus migratorio válido bajo los nuevos criterios.

El problema es que cada estado puede adoptar medidas más severas. Oregon optó por suspender renovaciones, mientras que Indiana directamente anuló permisos existentes. California, en cambio, mantiene una batalla judicial que podría convertirse en precedente nacional.

Especialistas legales consideran que el debate sobre la constitucionalidad de estas restricciones continuará en tribunales durante las próximas semanas, especialmente en estados con grandes comunidades migrantes y alta dependencia de trabajadores del transporte.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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