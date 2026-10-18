Es una gran oportunidad que beneficiará a las familias de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una gran oportunidad que beneficiará a las familias de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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De residir en la ciudad de Los Ángeles, te interesará conocer el reciente anuncio brindado por las organizaciones benéficas que radican en esta área. Del lunes 19 al jueves 22 de octubre, cada familia tiene la oportunidad de acudir a una despensa y recibir alimentos gratis. Se trata de una ayuda que aliviará la carga económica de cientos de hogares. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Muchas familias de Los Ángeles tienen complicaciones económicas. Los ingresos que perciben no son suficientes para llegar a fin de mes, logrando que acumulen cuentas por pagar o deudas. Es así que analizan qué métodos deben realizar para mejorar su situación.

Ante este panorama, los bancos de alimentos de esta ciudad han decidido ponerse una mano en el corazón con el objetivo de restar —en gran parte— el estrés financiero que presentan los hogares. Por esa razón, entregarán alimentos gratuitos en las fechas indicadas.

Se espera que las despensas habilitadas entreguen proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones nutritivas. Es más, existe la posibilidad de que repartan artículos de aseo personal o comidas calientes.

Cada despensa ofrecerá diversos kilos de alimentos a las familias interesadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada despensa ofrecerá diversos kilos de alimentos a las familias interesadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles del 19 al 22 de octubre

  • Lunes 19 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 20 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
St. Agnes Parish2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 900079 a 10:30 a.m.
Mission Siloe Defensores de la fe Cristian3818 Maple Ave., Los Angeles, CA 900112 a 4 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 21 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 900219 a.m. a 12:30 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 9000610:30 a 11:30 a.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 22 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 9001311:30 a.m. a 1 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 900314 a 6 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Distintos voluntarios realizarán funciones en las distintas despensas para cumplir con este ayuda caritativa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Distintos voluntarios realizarán funciones en las distintas despensas para cumplir con este ayuda caritativa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si buscas una punto de entrega más cercano a tu hogar, te aconsejo que ingreses a la . En el buscador puedes colocar tu dirección o código postal, y de esa manera accederás a las despensas más favorables.

Acude con puntualidad a estos lugares, pues es probable que se registren largas colas. También lleva contigo alguna credencial que demuestre que resides en esta ciudad perteneciente a California.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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