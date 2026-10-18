De residir en la ciudad de Los Ángeles, te interesará conocer el reciente anuncio brindado por las organizaciones benéficas que radican en esta área. Del lunes 19 al jueves 22 de octubre, cada familia tiene la oportunidad de acudir a una despensa y recibir alimentos gratis. Se trata de una ayuda que aliviará la carga económica de cientos de hogares. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.
Muchas familias de Los Ángeles tienen complicaciones económicas. Los ingresos que perciben no son suficientes para llegar a fin de mes, logrando que acumulen cuentas por pagar o deudas. Es así que analizan qué métodos deben realizar para mejorar su situación.
Ante este panorama, los bancos de alimentos de esta ciudad han decidido ponerse una mano en el corazón con el objetivo de restar —en gran parte— el estrés financiero que presentan los hogares. Por esa razón, entregarán alimentos gratuitos en las fechas indicadas.
Se espera que las despensas habilitadas entreguen proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones nutritivas. Es más, existe la posibilidad de que repartan artículos de aseo personal o comidas calientes.
Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles del 19 al 22 de octubre
- Lunes 19 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
- Martes 20 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Agnes Parish
|2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007
|9 a 10:30 a.m.
|Mission Siloe Defensores de la fe Cristian
|3818 Maple Ave., Los Angeles, CA 90011
|2 a 4 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 21 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 22 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
Si buscas una punto de entrega más cercano a tu hogar, te aconsejo que ingreses a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank. En el buscador puedes colocar tu dirección o código postal, y de esa manera accederás a las despensas más favorables.
Acude con puntualidad a estos lugares, pues es probable que se registren largas colas. También lleva contigo alguna credencial que demuestre que resides en esta ciudad perteneciente a California.