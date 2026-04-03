En caso eres un ciudadano mexicano y necesitas tramitar una visa de Estados Unidos , es necesario que prestes atención al último requisito que se te solicitará para que te aprueben dicha autorización con la finalidad de que ingreses a este país sin inconveniente alguno: se formalizó que revisarán las redes sociales de los solicitantes . Si estás interesado en conocer desde qué fecha se ejecutará esta nueva medida y a quiénes se les realizará esta inspección, te invito a leer la siguiente nota para que sepas todos los detalles.

Este anuncio fue realizado por la Embajada de México en EE.UU., señalando que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) amplió la revisión de perfiles digitales para los solicitantes mexicanos que pretenden acceder a una categoría de visa no inmigrante.

“Tus cuentas de redes sociales deben permanecer públicas durante tu proceso. Tenerlas privadas puede retrasar tu trámite de visa”, se lee en un mensaje publicado por la cancillería a cargo del embajador Ronald Johnson.

Aunque la notificación de la Embajada mexicana se hizo pública este miércoles 1 de abril, la implementación de esta medida comenzó a regir formalmente el pasado 30 de marzo del 2026.

Desde el lunes 30 de marzo, cualquier mexicano que solicite una visa americana deberá enseñar su perfil digital. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A qué tipos de visados estadounidenses se aplicará esta revisión de redes sociales

La inspección de redes sociales se aplicará a múltiples categorías de visados, sumándose a las conocidas H-1B, F, M y J. Ahora, esta normativa incluye a aquellos que tramiten documentos para trabajadores domésticos (A-3 y C-3) o personal de apoyo (G-5), así como los participantes en programas de entrenamiento y sus familiares directos .

El listado de solicitantes bajo esta nueva disposición se completa con las visas de prometidos y sus hijos (K-1 y K-2), cónyuges (K-3) y las categorías Q, R-1, R-2, S, T y U.

De no acatar con esta nueva medida, solo retrasarías el trámite de la categoría de visado que estás solicitando. (Fuente: iStock)

Por lo tanto, la revisión se centrará especialmente en las categorías de intercambio, trabajo reunificación familiar; es importante indicarte que el último grupo en mención representó el 63% de los 1.3 millones de permisos inmigrantes aprobados en el 2024.

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