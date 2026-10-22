La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha lanzado una reciente información que interesará a una gran parte de sus beneficiarios. Para este 30 de octubre se realizará un desembolso oficial de hasta $994. Eso sí, no todos los afiliados pueden percibir este ingreso en la fecha indicada. Para que sepas quiénes podrás acceder a este posible monto y otros detalles importantes, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

Quiénes recibirán un pago de hasta $994 este 30 de octubre

Para ello, es importante tomar como referencia el calendario de pagos de beneficios del Seguro Social de este 2026 . Según lo visualizado en el recuadro correspondiente al mes de octubre, los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) percibirán posiblemente el monto señalado.

Este programa proporciona pagos mensuales a las personas con incapacidades y adultos mayores que tienen pocos o nulos ingresos cada mes. Eso sí, el abono realizado a los beneficiarios dependerá del dinero que recibe, la situación de su vivienda, los bienes que posee y otros factores.

Los beneficiarios del SSI recibirán el pago este 30 de octubre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Un pago que se adelantará

Habitualmente, el SSI realiza este pago el primer día de cada mes, pero, ¿por qué en este mes se dará el próximo 30? Sucede que el 1 de noviembre cae un domingo, un día que la SSA no labora; por esa razón, se adelanta a la fecha pactada.

Con lo señalado, los beneficiarios del SSI tendrán la oportunidad de recibir dos depósitos en el mes presente: el primero se emitió el jueves 1 y el segundo se realizará este viernes 30.

Los pagos del SSI habitualmente se realizan el primer cada día de mes, excepto que dicha fecha caiga un domingo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué no todos los beneficiarios del SSI reciben $994

Según lo señalado por la SSA, el pago máximo alcanza los $994 por afiliado y los $1,421 para parejas. Tal como te indiqué anteriormente, este monto puede ser menor dependiendo de distintos factores, como los ingresos que perciben los integrantes de la familia, la situación de la vivienda, los bienes que poseen, entre otro.

Por suponer, cada $2 que gana el beneficiario en su trabajo, se le reduce el pago en aproximadamente $1. Es importante resaltar que no solo se traduce si la persona cuenta con un empleador; también se descuenta en caso labore independientemente o realiza una actividad que le genere dinero.

Asimismo, por cada dólar que el afiliado obtenga de fuentes no laborales —como pensiones, desempleo o beneficios por incapacidad—, se aplica una reducción de cerca de $1 en el pago de este beneficio.