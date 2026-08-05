Si vives en Florida y realizas trámites relacionados con el FLHSMV, esta es una de las nuevas leyes que conviene conocer. El gobernador Ron DeSantis firmó la HB 961, una norma que introduce cambios importantes en los permisos de estacionamiento para personas con discapacidad y en varios procedimientos administrativos del estado. Entre las medidas más llamativas está la posibilidad de que ciertos residentes obtengan estacionamiento gratis de por vida, un beneficio que elimina renovaciones periódicas en determinados casos y que podría impactar directamente a miles de personas en Florida.

EL CAMBIO MÁS IMPORTANTE: ESTACIONAMIENTO DE POR VIDA PARA DETERMINADOS CIUDADANOS

La HB 961 establece que el FLHSMV hace que se pueda emitir un permiso vitalicio de estacionamiento para personas con discapacidad que cumplan condiciones muy concretas. Este beneficio está dirigido exclusivamente a personas certificadas como permanentemente incapacitadas debido a una amputación o desmembramiento permanente, siempre que esa condición haga necesario el uso del permiso de estacionamiento para personas con discapacidad.

A diferencia del sistema anterior, este permiso:

Aspecto Nuevo beneficio Vigencia De por vida Renovación No requiere renovación periódica Vencimiento Solo deja de ser válido tras el fallecimiento del titular Identificación Calcomanía que indica expresamente que no expira

Si el permiso se pierde o es robado, el titular podrá solicitar un reemplazo presentando un certificado de discapacidad emitido en cualquier momento, sin la obligación de una certificación médica reciente.

Algunas personas con discapacidades podrán acceder a este beneficio en Florida (Foto: Magnific)

CAMBIOS PARA OTROS PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO

La ley mantiene los permisos permanentes de cuatro años y facilita su renovación. Detalles clave:

En la primera renovación no será necesario presentar un nuevo certificado médico.

Solo después del siguiente período de cuatro años se exigirá una certificación de discapacidad emitida dentro de los últimos 12 meses.

CAMBIOS IMPORTANTES PARA LOS SERVICIOS DEL FLHSMV

La HB 961 moderniza procedimientos administrativos y amplía funciones de las oficinas de los Tax Collectors para acercar servicios a la comunidad. Entre las mejoras más prácticas:

Los certificados de título podrán enviarse por correo o recogerse en oficinas de Tax Collectors.

Las copias duplicadas de títulos podrán emitirse y entregarse desde esas oficinas.

Se permitirá entregar personalmente o por correo certificados de registro, renovaciones, placas, calcomanías y otros documentos relacionados con vehículos.

Los Tax Collectors podrán procesar más trámites usando el portal en línea del FLHSMV.

Objetivo: reducir filas en oficinas concurridas de áreas con alta población hispana (p. ej., Hialeah o Westchester) y agilizar trámites para quienes trabajan en turnos y solo pueden acudir en horarios limitados.

SE PROHÍBE VENDER CITAS PARA REALIZAR TRÁMITES

La reventa de citas en oficinas del FLHSMV y Tax Collectors había generado malas prácticas y cobros extras. La HB 961 prohíbe expresar o anunciar la venta de citas, salvo autorización escrita del departamento o de la oficina correspondiente. La infracción puede constituir un delito menor de primer grado.

NUEVAS REGLAS PARA QUIENES HAGAN TRAMPA EN LOS EXÁMENES DE CONDUCCIÓN

Quienes sean sorprendidos intentando manipular o hacer trampa en cualquier parte del examen de conducir deberán repetir completamente la evaluación. La medida aplica tanto para licencias Clase E como para licencias comerciales (CDL).

OTROS CAMBIOS QUE INTRODUCE LA HB 961

A continuación, las disposiciones adicionales más relevantes:

Principales novedades Cambio Qué establece Servicios de licencias Plazo Transición de emisión de licencias a Tax Collectors antes del 30 de junio de 2027 Licencias comerciales Flexibilidad Conductores con descalificación temporal de CDL podrán recibir licencia Clase E si cumplen requisitos Privilegios restringidos Sanción Violación de condiciones de una licencia restringida implica pérdida del privilegio por el tiempo restante de revocación Donaciones Opcional Tax Collectors podrán ofrecer redondeo para donar a organizaciones benéficas registradas

SE CREA LA “MOVE OVER AWARENESS WEEK”

La HB 961 declara la semana del 14 de abril como “Move Over Awareness Week” en Florida para recordar la ley que exige cambiar de carril o reducir la velocidad ante vehículos de emergencia o detenidos. El propósito es reducir accidentes y proteger a agentes, rescatistas y trabajadores de grúas —algo que puede resonar con conductores hispanos que frecuentan autopistas como la I-95 y la 826.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY?

La HB 961 entró en vigor el 1 de julio de 2026. En términos prácticos:

Si necesitas tramitar un permiso vitalicio por amputación, puedes comenzar a solicitar información desde esa fecha.

La transición de servicios a las oficinas de Tax Collectors continuará hasta el 30 de junio de 2027, por lo que algunos trámites podrían moverse gradualmente de ubicación.

El gobernador Ron DeSantis firmó esta ley en junio del año pasado (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PODRÍAN BENEFICIARSE CON EL ESTACIONAMIENTO DEPOR VIDA?

El beneficio de estacionamiento vitalicio no será automático para todos los residentes de Florida, sino que estará limitado a grupos específicos que cumplan las condiciones de elegibilidad definidas en la ley y en la normativa interna del FLHSMV. Antes de iniciar cualquier trámite, es clave revisar con detalle cuáles son esos requisitos, qué documentación se exige y en qué casos la autoridad puede aprobar o denegar la solicitud.

Esto significa que los ciudadanos interesados deberán informarse sobre el procedimiento oficial, los formularios que deben presentar y los plazos que podrían manejar las oficinas estatales. Una gestión bien preparada puede evitar demoras, rechazos y la necesidad de repetir trámites, algo especialmente importante en un estado donde la demanda de servicios de tránsito suele ser alta.

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