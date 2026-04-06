El 31 de marzo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la finalización del proceso de selección para la lotería del cupo de visas H-1B para el año fiscal (AF) 2027 en Estados Unidos, ¿la razón? seleccionó suficientes registros para alcanzar el límite máximo tras utilizar su sistema electrónico de preinscripción. Con esto arrancó una nueva etapa desde el 1 de abril y es la que involucra a los empleadores, quienes ya fueron notificados y ahora deben presentar las solicitudes completas y formales con el Formulario I-129. Este proceso tiene una fecha límite y aquí te la cuento al detalle y los pasos que debes seguir si estás interesado en contratar a personal con permiso de trabajo temporal para extranjeros y que requieres de educación superior. Además, para quienes buscan trabajar legalmente en EE.UU., especialmente en estados con gran presencia hispana como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada, bajo esta visa, vienen días cruciales donde la organización y la precisión son decisivas.

¿Qué es la visa H-1B?

Se trata de un permiso de no inmigrante en EE. UU. para profesionales especializados, patrocinado por empleadores, con un límite inicial de 3 años, renovable hasta 6 años. Requiere título universitario y las peticiones suelen someterse a una lotería anual.

¿Qué es la lotería de visas H-1B?

Es el sistema que utiliza el gobierno de Estados Unidos para seleccionar, de forma aleatoria, a los profesionales extranjeros que podrán acceder a una visa de trabajo temporal por ser considerados como altamente calificados. Esta vía está dirigida a ocupaciones especializadas y suele despertar gran interés entre empleadores y trabajadores porque la demanda supera con creces el número de visas disponibles cada año, en este caso, para el año fiscal 2027.

Cuando el número de registros supera el cupo anual, USCIS realiza una selección electrónica. Ese proceso es lo que comúnmente se llama “la lotería H-1B”. El 31 de marzo, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional finalizó esa lotería para el ciclo correspondiente, lo que significa que los candidatos seleccionados pasaron a la siguiente etapa del proceso y los que no fueron elegidos quedaron fuera de esta ronda.

El sorteo de visas H-1B del año fiscal 2027 marca el primer ciclo realizado bajo la norma final del DHS que establece un proceso de selección ponderado basado en el nivel salarial para las peticiones H-1B sujetas al límite máximo. Bajo este sistema, que reemplazó el sorteo de selección aleatoria anterior que no incluía información salarial, a los solicitantes se les asignan de una a cuatro entradas en el grupo de selección según el nivel salarial de las Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales (OEWS) que corresponde al salario ofrecido.

Cada año se emiten 65,000 visas, a las que se suman 20,000 adicionales para personas con títulos universitarios obtenidos en universidades estadounidenses, un grupo donde hay una presencia cada vez mayor de jóvenes latinos que se gradúan en áreas STEM y buscan quedarse a trabajar en ciudades como Dallas, San Antonio, Orlando, Tampa, Las Vegas o San José.

La visa H-1B es un permiso de no inmigrante en EE. UU. para profesionales especializados, patrocinado por empleadores, con un límite inicial de 3 años, renovable hasta 6 años. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿Qué cambió en la lotería de visas H-1B?

USCIS aprobó una nueva regla que modificaba la forma en que se asignan las visas de trabajo H‑1B. Ahora el proceso da prioridad a los inmigrantes con mayor cualificación y mejores salarios, dejando atrás el sistema tradicional de selección aleatoria que durante años marcó el camino de muchos ingenieros, programadores, médicos y profesores latinos en Estados Unidos.

Con la nueva selección ponderada, las solicitudes ya no tenían las mismas probabilidades. Las peticiones que correspondían a trabajadores mejor remunerados y con mayor nivel de preparación académica o experiencia profesional tuvieron más opciones de ser elegidas, lo que pudo favorecer a quienes obtuvieron títulos en universidades estadounidenses o contaban con trayectoria sólida en sectores como tecnología, ingeniería, ciencia o educación superior en ciudades con alta presencia latina.

Qué deben hacer los empleadores tras finalizar la lotería de visas H-1B: fecha límite

A través de sus cuentas en línea del USCIS, los empleadores inscritos y sus representantes autorizados ya recibieron notificaciones sobre los resultados de la lotería. Ahora, los solicitantes tendrán 90 días, a partir del 1 de abril de 2026, para presentar una solicitud H-1B completa para cada beneficiario seleccionado. La fecha límite es el 30 de junio y el empleo con estatus H-1B no podrá comenzar antes del 1 de octubre de 2026. Para la presentación, se debe utilizar la nueva edición del formulario I-129 del 27/02/2026.

Antes del último día de junio, las empresas deben reunir y enviar toda la documentación requerida para cada caso seleccionado. Si la solicitud no se presenta a tiempo o llega incompleta, la oportunidad puede perderse.

Entre los datos más importantes que deben incluirse están la descripción del puesto, el nivel académico exigido, la prueba de la relación laboral real y la documentación sobre la empresa. No olvidar el una copia del pasaporte utilizado para el registro del beneficiario. Cualquier error, inconsistencia o falta de soporte puede generar demoras, solicitudes de evidencia adicional o incluso una negativa.

Los solicitantes también deberán asegurarse de que sus peticiones incluyan información que identifique el puesto de trabajo de acuerdo con su registro, como el nivel salarial OEWS, el código de la Clasificación Ocupacional Estándar (SOC) y las áreas de empleo previstas.

USCIS podrá realizar un segundo sorteo si no recibe suficientes solicitudes de visa H-1B durante el período de presentación para alcanzar el límite anual de visas H-1B emitidas.

Esta vía está dirigida a ocupaciones especializadas y suele despertar gran interés entre empleadores y trabajadores porque la demanda supera con creces el número de visas disponibles cada año. (Foto: Cristian Storto Fotografia / iStock) / Cristian Storto Fotografia

¿Quedar en la lotería de visas otorga el estatus H-1B?

Michael Castiglione, abogado de la oficina de Akerman en la ciudad de Nueva York, dio la respuesta: “Si bien la selección es una buena noticia, no otorga el estatus H-1B; simplemente autoriza al empleador a presentar una solicitud H-1B durante el plazo establecido (…) La solicitud H-1B debe ser aprobada por el USCIS antes de que un empleado pueda obtener el estatus H-1B”.

Es decir, solo significa que el caso puede seguir adelante para revisión formal. USCIS evaluará si el puesto cumple con los requisitos de especialidad, si el salario ofrecido corresponde al mercado y si tanto el empleador como el trabajador presentan evidencia suficiente para respaldar la petición.

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