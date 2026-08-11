El sistema migratorio de Estados Unidos avanza hacia una mayor digitalización de los trámites. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autorizó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a exigir que determinados formularios de inmigración sean presentados únicamente de manera electrónica. Sin embargo, el cambio no ocurrirá de un día para otro: antes de establecer la obligación para un formulario específico, USCIS deberá publicar un aviso con al menos 60 días de anticipación. Por ello, los solicitantes deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de la agencia antes de enviar cualquier documento.

USCIS tendrá que avisar con 60 días de anticipación

La nueva medida establece un mecanismo que permitirá a USCIS avanzar progresivamente hacia la presentación electrónica de determinados formularios migratorios.

Esto significa que una persona que actualmente acostumbra enviar un formulario por correo no necesariamente tendrá que cambiar su procedimiento de inmediato. Primero, USCIS deberá determinar que el formulario puede estar sujeto a presentación electrónica y cumplir con las condiciones establecidas por la nueva regla.

Uno de los puntos centrales es que el formulario debe haber estado disponible para su presentación electrónica durante al menos 180 días. Una vez cumplida esa condición, USCIS podrá decidir, bajo su discreción, que el trámite pase a ser obligatorio en línea.

Pero antes de que la nueva exigencia entre en vigor para ese formulario, la agencia deberá publicar un aviso con 60 días de anticipación.

Por eso, el principal cambio para los inmigrantes y otros solicitantes no consiste solamente en aprender a utilizar una plataforma digital. También será importante revisar periódicamente las comunicaciones de USCIS, especialmente antes de presentar una nueva solicitud.

USCIS permitirá avanzar hacia un sistema migratorio con menos formularios en papel. | Crédito: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Qué significa el aviso de 60 días de USCIS?

El plazo de 60 días busca evitar que los solicitantes se encuentren repentinamente con que un formulario ya no puede enviarse en papel.

En la práctica, una persona que esté preparando un trámite deberá comprobar las instrucciones vigentes del formulario antes de enviarlo. Si USCIS ya anunció que determinada solicitud pasará a ser obligatoriamente electrónica, el solicitante tendrá que realizar el trámite mediante el sistema correspondiente, salvo que califique para una excepción.

La cuenta en línea de USCIS permite realizar determinadas solicitudes, cargar documentos de respaldo, pagar tarifas y recibir comunicaciones relacionadas con los casos.

Estas son las claves del nuevo sistema

Punto ¿Qué establece la medida? Presentación electrónica USCIS podrá exigir que determinados formularios se presenten únicamente en línea. Aviso previo La agencia deberá informar con al menos 60 días de anticipación antes de imponer el requisito para un formulario. Regla de los 180 días El formulario debe haber estado disponible electrónicamente durante al menos 180 días antes de que USCIS pueda ordenar la presentación digital. Cuenta de USCIS Los solicitantes que deban presentar en línea necesitarán una cuenta para realizar el trámite y gestionar comunicaciones. Documentos La plataforma permite presentar formularios y cargar evidencia de respaldo electrónicamente. Excepciones Quienes no puedan realizar el trámite en línea podrán solicitar una exención cuando corresponda.

¿Qué trámites podrían pasar a ser electrónicos?

USCIS ya cuenta con numerosos formularios que pueden presentarse por internet. Entre ellos existen trámites relacionados con la residencia permanente, peticiones familiares, ajustes de estatus, autorización de empleo, determinados procesos humanitarios y naturalización.

La nueva regla no significa que todos esos formularios se conviertan automáticamente en trámites exclusivamente electrónicos desde el 11 de agosto. El punto central es que USCIS ahora cuenta con la autoridad para ordenar progresivamente la presentación electrónica de determinados formularios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y se publique el aviso correspondiente.

Por ello, antes de enviar una solicitud, es fundamental comprobar las instrucciones más recientes de USCIS. La propia agencia mantiene información sobre qué solicitudes pueden presentarse en línea y cuáles continúan teniendo opciones de presentación por correo.

USCIS recomienda revisar las instrucciones antes de presentar cualquier solicitud. | Crédito: JASON REDMOND / AFP

¿Qué pasa si no puedes presentar tu solicitud en línea?

La medida contempla la posibilidad de solicitar una exención para aquellas personas que tengan dificultades para cumplir con el requisito de presentación electrónica.

La aprobación de una exención dependerá de USCIS y deberá solicitarse siguiendo el procedimiento correspondiente. Por esta razón, una persona que tenga dificultades para utilizar el sistema digital no debería simplemente enviar el formulario en papel sin verificar primero las instrucciones vigentes.

Además, es importante revisar cuidadosamente las tarifas y los requisitos aplicables al momento de presentar la solicitud. USCIS mantiene un listado actualizado de tarifas y distingue, en determinados formularios, entre presentación en papel y presentación electrónica.

¿Por qué USCIS quiere eliminar más trámites en papel?

El objetivo de la medida es avanzar hacia un sistema migratorio más digitalizado y reducir la dependencia de documentos físicos.

De acuerdo con el planteamiento de DHS, la presentación electrónica puede ayudar a mejorar la eficiencia del procesamiento, reducir errores y disminuir el número de solicitudes incompletas. También busca fortalecer los mecanismos utilizados por el gobierno para detectar posibles fraudes y verificar la identidad de quienes realizan trámites migratorios.

Para los solicitantes, el cambio puede significar una gestión más sencilla en determinados casos, ya que una cuenta en línea permite consultar información del expediente y recibir determinadas comunicaciones electrónicamente.

La recomendación: revisar USCIS antes de enviar cualquier solicitud

El aspecto más importante de esta nueva regla es que los solicitantes no deben asumir que las instrucciones de un formulario permanecerán iguales indefinidamente.

USCIS podrá anunciar cambios específicos y, cuando establezca que un formulario debe presentarse obligatoriamente en línea, tendrá que informar con 60 días de anticipación. Por eso, revisar las instrucciones oficiales antes de enviar una solicitud será cada vez más importante.

También conviene comprobar el estado del caso y las comunicaciones de USCIS mediante los canales oficiales. La agencia señala que determinadas notificaciones pueden recibirse por correo y/o mediante la cuenta en línea, incluyendo solicitudes de evidencia, información adicional y decisiones sobre los casos.

En trámites migratorios, un cambio en la forma de presentación puede afectar la aceptación de una solicitud. Por ello, quienes tengan previsto iniciar un proceso deberían verificar las instrucciones vigentes del formulario antes de enviarlo y, cuando sea necesario, buscar asesoría legal de una fuente confiable.

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