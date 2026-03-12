El proceso para obtener una Visa H-1B enfrenta cambios cruciales que pueden impactar a miles de solicitantes y empleadores en los próximos meses. Desde el 1 de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) exigirá el uso de una nueva edición del formulario I-129, dejando sin validez a las versiones anteriores. Por esa razón, es importante conocer los detalles precisos y saber qué requisitos se han actualizado. En esta nota comprenderás las modificaciones clave con el propósito de asegurar que tu próxima solicitud sea aceptada por las autoridades migratorias.

La actualización se da a conocer en momentos en que las compañías inician los preparativos para la temporada de visas H-1B correspondiente el año fiscal 2027. Por el momento, los empleadores aún pueden presentar la solicitudes, aplicando a la edición interior, hasta el 31 de marzo del 2026.

Entonces, tras el vencimiento del plazo fijado, USCIS advierte que no se aceptarán peticiones presentadas a través del formato anterior (20/01/2025), las cuales serán rechazadas de manera inmediata.

Los empleadores tendrán hasta el 31 de marzo para realizar los trámites correspondiente de este tipo de visado bajo la edición anterior que corresponde al 2025. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son las nuevas reglas de USCIS en el formulario I-129 para solicitar la visa H-1B

La actualización normativa se enfoca específicamente en cambios dentro del Suplemento de Clasificación H, el cual forma parte esencial del proceso de solicitud para la visa H-1B. Con estas modificaciones, las autoridades migratorias buscan obtener una mayor claridad en el perfil de los trabajadores extranjeros que las empresas desean contratar.

Entonces, desde el 1 de abril del 2026, será obligatorio que los empleadores detallen las características del puesto laboral ofrecido. Entre los requisitos, se deberá especificar el campo académico exacto, la experiencia mínima exigida para la vacante y si las funciones del cargo incluyen la supervisión directa del personal.

Uno de los ajustes más relevantes en el proceso de este tipo de visado consiste en la nueva forma de documentar la información salarial, exigiendo que los empleadores especifiquen el nivel de sueldo seleccionado durante la etapa de registro.

Entonces, dicho dato debe coincidir con la información establecida en la Solicitud de Condición Laboral (LCA, por sus siglas en inglés) que se tramita ante el Departamento de Trabajo.

Desde el 1 de abril del presente año, los empleadores proporcionarán información más precisa sobre el puesto que ofrece al trabajador extranjero. (Foto: Freepik)

Qué es la visa H-1B

Este tipo de visado suele ser patrocinado por un empleador que permite a las personas que no son naturales ni residentes de EE.UU. en trabajar en una ocupación especializada hasta por seis años. Es decir, el individuo debe contar con habilidades especializadas y una licenciatura.

