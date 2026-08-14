El panorama migratorio está a punto de dar un giro decisivo con la entrada en vigor de nueva normativa de visas que modifica las condiciones de permanencia en Estados Unidos para miles de jóvenes en formación académica y periodistas. La regla genera incertidumbre entre aquellos que pretenden seguir creciendo profesionalmente o cubrir alguna información en este país, ya que las exigencias son más rigurosas. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

De qué trata esta nueva regla para visas de EE. UU.

Es importante mencionar que, el pasado 17 de julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una normativa en el Registro Federal el cual señala que los estudiantes con visa F ya no serán admitidos por un periodo indefinido para cursar estudios completos, denominado como “duración del estatus”.

Según el documento, esta nueva regla establece un periodo de admisión fijo, el cual se basará en la duración del programa indicado en el Formulario I-20, conocido como “Certificado de Elegibilidad para el Estatus de Estudiante no Inmigrante”.

Desde el 15 de septiembre, la estancia autorizada no podrá excederse de los cuatro años y contempla un margen de 30 días anteriores a la fecha de inicio para llegar a EE. UU., más 30 días finales para abandonar el país.

En caso los estudiantes requieran más tiempo para completar su programa estudios, comenzar una nueva carrera o realizar una capacitación práctica opcional tras graduarse, tienen la obligación de solicitar una extensión de estatus (EOS, por sus siglas en inglés).

Desde el 15 de agosto, el sistema "duración del estatus" llegará a su fin y se establecerá un periodo fijo de admisión para estudiantes con visa F. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También aplicará para visas J e I

Desde 1978, el sistema D/S permitía una estancia sin fecha fija de vencimiento no solo a los estudiantes jóvenes, sino también a periodistas internacionales (visa I) y participantes de programas de intercambio (visa J), pero esto finalizará pronto.

Con la nueva normativa, los visitantes de intercambio no podrán exceder su estancia de permanencia hasta cuatro años, mientras que los profesionales de prensa extranjera solo podrán quedarse en este país por un máximo de 240 días.

Con esta nueva regla, los periodistas extranjeros podrán permanecer en EE. UU. hasta 240 días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Puntos a tener en cuenta

Los estudiantes F-1 que se encuentran en EE. UU. pueden permanecer hasta la fecha final señalada en su Formulario I-20 o hasta que finalice su programa de estudios, pero no puede superar del 14 de noviembre del 2030.

Si un estudiante con visa F se retira de EE. UU. después de que entre en vigor esta nueva regla, al retornar al país recibirá un nuevo periodo fijo de admisión.

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