Si tienes pensado recorrer Nueva York durante los festejos del Día de la Independencia, ya sea porque vas a buscar un buen spot en el East River para ver los fuegos, porque trabajas haciendo deliveries, manejas un Uber, Lyft o taxi amarillo, o simplemente porque te mueves entre Manhattan y Brooklyn para ir al trabajo, hay algo que conviene revisar antes de salir de casa: el amplio operativo que las autoridades desplegaron con motivo del tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s. Como sucede cada año, el evento moviliza a cientos de miles de personas y obliga a implementar restricciones de tránsito y medidas especiales de seguridad en distintos puntos de Manhattan y Brooklyn, impactando directamente a muchos vecinos hispanos que viven en zonas como Lower Manhattan, DUMBO, Brooklyn Heights, Red Hook y los alrededores del Brooklyn Bridge Park.

En esta oportunidad, el operativo será aún más amplio porque no solo implica cierres de calles y puentes, sino también un embargo especial sobre trabajos de construcción en la vía pública. Las restricciones permanecerán vigentes hasta el domingo 5 de julio, por lo que residentes, conductores, empresas de servicios y visitantes deberán planificar con anticipación cualquier desplazamiento por las zonas afectadas, muy especialmente quienes usan estas rutas a diario para ir desde Queens, el Bronx o Staten Island hacia Manhattan o Brooklyn.

Espectadores del tradicional Show de Fuegos Artificiales del 4 de Julio de Macy's en Nueva York (Foto: AFP)

EL NYC DOT CONFIRMÓ UN EMBARGO ESPECIAL POR EL ESPECTÁCULO DE MACY’S

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) confirmó la implementación de un Special Event Construction Embargo con motivo del Macy’s 4th of July Annual Fireworks Celebration, el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que cada año reúne a miles de personas en distintos puntos de la ciudad.

La medida no solo afecta la circulación vehicular. También suspende temporalmente todos los permisos de obras no esenciales dentro de las zonas establecidas por las autoridades.

Esto significa que:

Solo podrán realizarse trabajos considerados de emergencia.

Es obligatorio contar con un número de autorización de emergencia emitido por el NYC DOT.

Quedan suspendidos todos los permisos de obras que no correspondan a emergencias.

También se restringe la apertura de tapas de servicios públicos (utility covers), salvo autorización especial.

El NYC DOT advirtió que realizará controles estrictos y que quienes incumplan las restricciones podrán recibir sanciones.

Para la comunidad hispana que trabaja en construcción, mantenimiento de edificios, servicios públicos o contratistas independientes, es clave revisar estos detalles antes de programar cualquier trabajo en calle durante el fin de semana del 4 de Julio.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN VIGENTES LAS RESTRICCIONES?

El embargo permanecerá activo durante varios días, incluso después del espectáculo.

Cronograma del embargo:

Medida Fecha Inicio 12:01 a. m. del sábado 27 de junio de 2026 Finalización 6:00 a. m. del domingo 5 de julio de 2026 Trabajos permitidos Únicamente emergencias autorizadas por el NYC DOT

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UNA EXCEPCIÓN?

El NYC DOT informó que las empresas o contratistas que necesiten realizar trabajos durante el período del embargo pueden solicitar una exención (waiver).

Para ello deberán:

Enviar una solicitud al correo specialevents@dot.nyc.gov .

. Escribir en el asunto: “event name / waiver request”.

Explicar detalladamente el trabajo que pretenden realizar.

Indicar el cronograma previsto.

Adjuntar los planos o documentos necesarios.

Además, cualquier consulta puede realizarse directamente ante la Office of Special Events del NYC DOT llamando al (212) 839-6620.

Para muchos negocios pequeños, contratistas latinos y empresas de servicios que operan en barrios como el Lower East Side, Chinatown, Downtown Brooklyn o Red Hook, gestionar a tiempo estas exenciones puede evitar multas y retrasos en obras esenciales.

ZONA COMPLETA AFECTADA EN MANHATTAN

Además de las calles específicas, el embargo comprende toda el área delimitada por:

Límite Sector Norte Grand Street Sur Catherine Street / Slip Este South Street y FDR Drive Oeste East Broadway

Dentro de ese perímetro quedan suspendidos los permisos de construcción y se aplican las restricciones especiales del operativo.

TODAS LAS CALLES CERRADAS EN MANHATTAN

Estas son las vías incluidas oficialmente por el NYC DOT:

Calle o vía Tramo afectado FDR Drive Entre Brooklyn Battery Underpass y Delancey Street, incluidos accesos y salidas Montgomery Street Entre FDR Drive y Grand Street Allen Street Entre Canal Street y Division Street/Pike Street Pike Street Entre Division Street y Canal Street Robert F. Wagner Sr. Place Entre Pearl Street y South Street Frankfort Street Entre Gold Street y Pearl Street Dover Street Entre Pearl Street y South Street Peck Slip Entre Pearl Street y South Street Beekman Street Entre Pearl Street y South Street Fulton Street Entre Gold Street y Pearl Street John Street Entre Water Street y South Street Maiden Lane Entre Water Street y South Street Wall Street Entre Water Street y South Street Gouverneur Lane Entre Water Street y South Street Old Slip Entre Water Street y South Street

En la práctica, esto afecta a muchos trabajadores y familias que se mueven a diario por zonas icónicas como el Financial District, el área cercana a Wall Street, el entorno de Battery Park y los accesos al ferry de Staten Island, donde también suele haber presencia de la comunidad latina, tanto residentes como turistas.

EL MANHATTAN BRIDGE TAMBIÉN FORMA PARTE DEL OPERATIVO

El Manhattan Bridge figura expresamente dentro del listado oficial publicado por el NYC DOT, por lo que sus accesos podrán verse afectados por cierres temporales y restricciones de circulación conforme avance el operativo de seguridad del espectáculo.

TODAS LAS CALLES CERRADAS EN BROOKLYN POR EL SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES DE MACY’S

Además de las restricciones en Manhattan, el operativo del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) se extiende a numerosos sectores de Brooklyn.

Los cierres abarcan principalmente las zonas de DUMBO, Brooklyn Heights, el corredor de Brooklyn Bridge Park y Red Hook, lugares que tradicionalmente concentran a miles de personas que buscan un buen punto para observar el espectáculo sobre el East River.

En total, el organismo incluyó decenas de calles dentro del embargo especial, por lo que quienes vivan, trabajen o tengan previsto circular por estas áreas deberán considerar posibles desvíos y restricciones durante los días del operativo.}

El Show de Fuegos Artificiales del 4 de Julio de Macy's es uno de los eventos más esperados de la fecha patriótica (Foto: AFP) / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

LISTA COMPLETA DE CALLES AFECTADAS EN BROOKLYN

Estas son todas las vías incluidas en el aviso oficial del NYC DOT:

Calle o vía Tramo afectado Brooklyn Bridge Incluido dentro del operativo especial John Street Entre Jay Street y Adams Street Plymouth Street Entre Pearl Street y Main Street Water Street Entre Adams Street y Old Fulton Street Front Street Entre Jay Street y Old Fulton Street York Street Entre Jay Street y Front Street Tillary Street Entre Prince Street y Cadman Plaza West Joralemon Street Entre Furman Street y Adams Street Atlantic Avenue Entre Furman Street y Flatbush Avenue Degraw Street Entre Columbia Street y Van Brunt Street Summit Street Entre Van Brunt Street y Imlay Street Pioneer Street Entre Van Brunt Street y Conover Street King Street Entre Van Brunt Street y Ferris Street Sullivan Street Entre Van Brunt Street y el final de la calle (Dead End)

Para muchas familias latinas de Brooklyn que suelen acercarse a Brooklyn Bridge Park, DUMBO o Red Hook con comida casera, pupusas, tacos o arepas para ver los fuegos artificiales, es importante tomar en cuenta que moverse en carro por estas zonas será complicado y que tal vez convenga usar el subway, buses locales o caminar desde estaciones cercanas.

PUENTES INCLUIDOS EN EL OPERATIVO

El aviso oficial del NYC DOT también incorpora dos de los principales accesos entre Manhattan y Brooklyn:

Puente Situación Manhattan Bridge Incluido dentro del operativo especial Brooklyn Bridge Incluido dentro del operativo especial

Aunque el documento corresponde a un embargo de construcción, la presencia de ambos puentes dentro del operativo significa que pueden registrarse restricciones temporales, cierres parciales o modificaciones en la circulación dependiendo de las necesidades de seguridad y del desarrollo del espectáculo.

Brooklyn Bridge está dentro del plan de cierres para la organización de este evento (Foto: AP) / Jin Lee

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ZONAS AFECTADAS

Distrito Sectores con restricciones Manhattan Lower Manhattan, FDR Drive, South Street, Water Street, Pearl Street, Wall Street, Battery Place, Front Street y calles cercanas al East River Brooklyn DUMBO, Brooklyn Heights, Brooklyn Bridge Park, Red Hook y corredores cercanos al East River Puentes Manhattan Bridge y Brooklyn Bridge

Esta información es especialmente relevante para quienes viven en barrios con alta presencia latina y trabajan en restaurantes, bodegas, supermercados, servicios de delivery o construcción en estas zonas, ya que los horarios de trabajo y las rutas habituales pueden verse alterados durante el operativo.

Mapa oficial de todos los cierres en Nueva York (Foto: NYC DOT)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA QUIENES VIVEN O TRANSITAN POR ESTAS ZONAS?

Si tienes previsto conducir durante los festejos del 4 de Julio, lo más recomendable es considerar tiempos adicionales para tus desplazamientos.

La combinación del espectáculo de fuegos artificiales, el aumento de visitantes y las restricciones impuestas por el NYC DOT puede provocar una circulación mucho más lenta de lo habitual, especialmente en los accesos a Manhattan y Brooklyn.

También es importante recordar que el embargo no se limita únicamente al día del espectáculo. Las medidas comenzaron el 27 de junio y permanecerán vigentes hasta las 6:00 a. m. del domingo 5 de julio, por lo que las afectaciones podrían extenderse durante prácticamente todo el fin de semana festivo.

Para muchas personas que trabajan en turnos nocturnos, en restaurantes latinos de Downtown, en food trucks o como repartidores de apps, tener clara la lista de calles y puentes afectados ayuda a evitar retrasos y cancelaciones en plena temporada alta de pedidos por las celebraciones del 4 de Julio.

RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR

Para reducir contratiempos durante estos días, vale la pena tener en cuenta algunas recomendaciones:

Revisa con anticipación si tu ruta atraviesa alguna de las calles incluidas en el operativo.

Si es posible, utiliza el transporte público para desplazarte hacia las zonas donde se celebrará el espectáculo.

Considera salir con mayor anticipación, ya que el flujo de vehículos y peatones será considerablemente superior al habitual.

Si trabajas en una empresa de construcción o de servicios públicos, verifica si necesitas una autorización especial del NYC DOT antes de realizar cualquier intervención en la vía pública.

Mantente atento a los avisos oficiales, ya que las autoridades pueden implementar cierres adicionales por motivos de seguridad conforme se acerque el inicio del espectáculo.

Con este operativo, la ciudad busca garantizar que la celebración del Macy’s 4th of July Annual Fireworks Celebration se desarrolle de forma segura para residentes y visitantes.

Por ello, conocer con anticipación todas las calles, puentes y zonas afectadas puede ayudarte a evitar retrasos y planificar mejor tus recorridos durante uno de los eventos más concurridos del año en Nueva York, especialmente si formas parte de la comunidad hispana que cada año se reúne en familia y con amigos para ver los fuegos artificiales y celebrar el 4 de Julio en la ciudad.

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