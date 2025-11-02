La tranquilidad parece que no quiere establecerse en Elvia Cruz Vargas. Esta abuela hispana pasó duros momentos al permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Aunque logró retomar su libertad bajo fianza, han surgido dos nuevos problemas: debe batallar contra el cáncer que padece y teme ser deportada de Estados Unidos .

Para ponerte en contexto este caso, la inmigrante mexicana fue interceptada por los uniformados hace más de dos meses, donde cumplía con sus labores en un lavadero de coches, situado en la ciudad de Walnut.

Por un momento, imaginó que estaría recluida por una buena cantidad de meses. Eso significaba estar lejos de su familia y que, poco a poco, su enfermedad crónica la iría consumiendo; sin embargo, lo último señalado fue clave para su liberación.

Este es el momento en que Elvia Cruz pudo reencontrarse con su familia tras ser liberada. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Su representante legal fue capaz de demostrarle al juez que Elvia no podría permanecer bajo arresto, ya que su estado de salud lo hacía inviable. Fue así que logró abandonar el centro de detención en Adelanto bajo una fianza.

“Llegan (los agentes de ICE) y uno no está haciendo cosas malas. Uno viene acá a trabajar”, fueron las palabras de esta madre al programa Primer Impacto.

Elvia Cruz fue detenida por agentes federales de inmigración en su centro de trabajo el pasado agosto del presente año. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Una batalla que continúa

Si bien la brindaron una emotiva bienvenida, esa felicidad en Elvia duró poco. Para la abuela de 10 nietos cuenta con un grillete electrónico en uno de sus tobillos; eso quiere decir que existe la posibilidad de que pueda ser deportada a su país natal.

“Yo allá en México no tengo a nadie. Todos mis hijos están aquí. Si llego allá, no tengo a nadie”, fueron las palabras de esta madre al programa Primer Impacto.

Además, es consciente que no debe rendirse ante el cáncer que padece desde hace más de 20 años. Para ello, su familia ha creado una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos con el propósito de solventar los gastos de su tratamiento médico y servicios legales.