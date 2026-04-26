Obtener la visa americana en un primer intento parece poco probable, pues los nervios afectarían considerablemente; sin embargo, es posible lograrlo con una buena preparación. La mayoría de solicitantes fallan por desconocimiento o errores cuando les toca asistir a la entrevista. ¿Qué acciones debes realizar para que te aprueben este importante documento? En esta nota, te compartiré estrategias clave, consejos sobre la documentación necesaria y los aspectos más valorados por las autoridades migratorias.

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La entrevista consular es la clave en todo el proceso del trámite de este importante documento, pues la autoridad consular decide si otorgarte dicha credencial o no. En esta situación, la mayoría de solicitantes entra en desesperación en su intento de no fallar.

Durante este conversatorio, el cónsul analiza tus datos personales, la respuestas que proporcionas ante las preguntas que realiza y la información que presentaste en el formulario DS-160 ; por esa razón, es clave estar preparado.

Aunque no existe una fórmula que asegura el éxito de manera infalible, los consejos que te brindaré a continuación serán vitales para que sean altas posibilidades de conseguir tu visa americana de turista (B1/B2) .

La mayoría fallan en su entrevista ante el oficial consular por no estar preparadas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Tips que incrementarán tus posibilidades de obtener la visa americana en tu primer intento

SÉ PUNTUAL

Llegar antes de la hora pactada es determinante en el proceso; te recomiendo asistir al consulado con 30 minutos de anticipación. Para ello, debes planificar tu ruta, especialmente si viajas desde una ciudad lejana.

NO LLEVES OBJETOS NO PERMITIDOS

Evita traer contigo alimentos, bebidas, encendedores o dispositivos electrónicos; asiste únicamente con lo esencial, sea tu pasaporte, documentos necesarios y llaves.

ELIGE UNA VESTIMENTA ADECUADA

Recuerda, la primera impresión es importante. Te aconsejo que elijas un atuendo formal, como pantalones de vestir combinados con camisa o blusa. Evita totalmente ropa deportiva, informal o demasiado sofisticada.

SÉ CORDIAL Y RESPONDE EN ESPAÑOL

Si procedes de un país latino, la entrevistará se realizará en español. Trata de brindar un saludo básico a la autoridad consular para iniciar. En caso no tengas un buen dominio del idioma inglés, es preferible evitarlo.

El saludo cordial es sumamente importante cuando accedes a realizar a la entrevista con el oficial consular. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

APRÉNDETE TU FORMULARIO DS-160

El oficial consular te realizará preguntas acorde a lo que has señalado en tu formulario. Trata de repasar y ser puntual con las respuestas.

LLEVA DOCUMENTOS DE RESPALDO

Si bien te podrían solicitar solo tu pasaporte y la confirmación de tu formulario DS-160, te aconsejo que también lleves otros documentos importantes, tales como constancia laboral, carta de estudios, recibos de nómina, estados de cuenta y cédula profesional.

NO MENCIONES FAMILIAR SIN ESTATUS LEGAL EN EE.UU.

Solo es necesario que menciones a tus familiares que mantienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos si la situación lo requiere.

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