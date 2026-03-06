Contar con una tarjeta de residencia permanente (Green Card) es un paso fundamental para residir legalmente en Estados Unidos; sin embargo, esto no otorga la protección absoluta contra la deportación. Muchos inmigrantes que portan dicho documento desconocen que existen situaciones específicas donde su estatus puede ser revocado por los oficiales federales debido a problemas legales graves. En caso tu cuentes con este beneficio y quieres evitar cualquier inconveniente, te revelaré las razones legales que pondrían en riesgo tu estancia en el país.

Debes saber que todo inmigrante debe cumplir una serie de normas que están incluidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Por consecuente, si infringe o no acata según lo estipulado, esto deriva que los oficiales inicien un proceso de deportación así el extranjero cuente con Green Card.

Por esa razón, es clave que comprendas estas normativas para evitar cualquier situación que comprometa tu estatus migratorio o ponga en peligro tu permanencia legal dentro del país.

Estas 15 acciones debes evitar si no quieres perder tu Green Card ni ser deportado de EE.UU.

1) DELITOS GRAVES

El Departamento de Justicia del país advierte que los residentes permanentes serían deportados si se les considera culpables de delitos graves catalogados como “aggravated felonies”; esta categoría se incluye actividades graves como homicidio, abuso sexual u operaciones de lavado de dinero.

2) DELITOS RELACIONADOS A SUSTANCIAS ILÍCITAS

La legislación migratoria mantiene una postura rigurosa respecto a las infracciones relacionadas con sustancias ilícitas. De hecho, ciertos casos de posesión son determinantes para revocar el estatus de residencia.

3) FRAUDE MIGRATORIO

Brindar información falsa en los formularios oficiales o presentar documentación fraudulenta en cualquier etapa del proceso migratorio resultaría en la revocación definitiva de la Green Card.

El fraude migratorio es uno de los delitos graves que infringen la ley migratoria de EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

4) MATRIMONIO FRAUDULENTO

Contraer matrimonio con un(a) ciudadano(a) estadounidense con el propósito de obtener la residencia permanente constituye a fraude migratorio. De comprobarse la falta, las autoridades cancelan automática dicho estatus migratorio.

5) DECLARAR FALSAMENTE SER CIUDADANO ESTADOUNIDENSE

Declarar falsamente poseer la ciudadanía estadounidense para acceder a beneficios o conseguir una oportunidad laboral constituye una falta grave.

6) COOPERAR EN EL INGRESO ILEGAL DE UNA PERSONA EN LA FRONTERA

La normativa vigente también establece penalizaciones para aquellos individuos que colaboren o faciliten el ingreso irregular de personas al territorio estadounidense.

De comprobarse que un beneficiario de Green Card cooperó en el ingreso de un inmigrante ilegal por la frontera, automática se le revoca su estatus. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

7) ACUMULAR DELITOS MENORES

La acumulación de delitos menores o la participación de actividades ilícitas que involucren fraude o robo puede afectar negativamente el estatus migratorio de un beneficiado con Green Card.

8) VIOLENCIA DOMÉSTIA

Ser hallado culpable de violencia doméstica o abuso familiar representa un riesgo migratorio severo; estas condenas pueden ser motivo para revocar el estatus de residencia permanente.

9) DELITOS RELACIONADOS CON ARMAS

El marco legal de este país establece que algunas condenas relacionadas con el uso o la tenencia ilegal de armas son causa suficientes para iniciar un proceso de deportación a los inmigrantes involucrados.

10) NO ASISTIR A LAS CITAS MIGRATORIAS

No presentarse a una audiencia judicial es motivo suficiente para que se dicte una orden de deportación inmediata contra el beneficiario de Green Card.

11) ABANDONAR LA RESIDENCIA PERMANENTE

Si un inmigrante pasa mucho tiempo fuera de Estados Unidos y posee una Green Card, las autoridades pueden interpretar que está abandonando su estatus.

Un inmigrante con residencia permanente que pasa mucho tiempo fuera de Estados Unidos podría perder su estatus. (Crédito: EFE/Allison Dinner)

12) PARTICIPAR EN ACTIVIDADES TERRORISTAS

Las autoridades tienen la facultad de ejecutar la deportación de personas que mantengan vínculos con grupos terroristas o que representen un riesgo para la seguridad nacional de EE.UU.

13) REALIZAR ESPIONAJE O ACTIVIDADES CONTRA EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

Cualquier acción considerada una amenaza a la seguridad nacional constituye un motivo directo y suficiente para proceder con la deportación de un individuo.

14) FRAUDE EN BENEFICIOS PÚBLICOS

Hacer un uso indebido de los programas de asistencia gubernamental puede derivar en consecuencias legales negativas dentro del proceso migratorio de un extranjero.

15) MENTIR A LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS

Cualquier información falsa proporcionada durante el proceso puede derivar en la cancelación de la residencia legal del individuo.

