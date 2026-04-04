California es, quizás, el destino soñado para miles de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes; sin embargo, alcanzar la estabilidad financiera en este estado requiere de una planificación precisa. Entre paisajes y ciudades, surge una interrogante: ¿cuánto dinero se necesita realmente para cubrir las necesidades básicas en esta región y así vivir cómodamente? El monto puede variar según la zona donde decidas residir, pero no es sencillo. En esta nota, te revelaré los ingresos adecuados para que sepas si tu presupuesto se ajusta a las exigencias de sus ciudades principales.

En tiempos recientes, es un gran desafío residir en este país, ya que existe un alto costo de vida; los ciudadanos necesitan pagar facturas, servicios, transporte, educación, alimentación y otras necesidades cada mes.

Desafortunadamente, el ‘Estado Dorado’ no sería una opción ideal para vivir tranquilamente en caso no cuentes con un sustento económico adecuado, pues se posiciona como una de las regiones más caras del país .

Un análisis desarrollado por Smart Asset reveló que vivir con comodidad en 14 ciudades de esta región exige un alto nivel de ingresos económicos; una condición que se aplica tanto a personas con familia como a aquellas que no tienen compromisos.

De acuerdo al reciente estudio, son 14 ciudades de California que exigen salarios muy altos para vivir cómodamente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son las ciudades de California que exigen salarios muy altos para vivir cómodamente

SAN JOSÉ

El salario que necesita una persona soltera para residir en esta ciudad sin complicaciones es de $158,080. Ahora, esta cifra puede variar en caso cuente con una familia de cuatro integrantes, ya que se incrementaría a $402,771.

IRVINE, ANAHEIM Y SANTA ANA

Si estás pensando residir en alguna de estas ciudades, debes contar con ingresos anuales que superen los $151,965. En caso tengas una familia de cuatro integrantes, tu salario por año debe estar cercano a los $327,226.

SAN DIEGO Y CHULA VISTA

Para vivir sin inconvenientes económicos en estas ciudades, necesitas contar con ingresos anuales que superen los $136,781. El monto incrementa si posees una familia, ya que se sitúa en un aproximado de $313,000.

SAN FRANCISCO

Si no estás comprometido y posees ingresos superiores a $134,950, estás apto para residir en esta ciudad. Eso sí, el salario ideal por año en caso cuentes con familia asciende a $407,597, una cifra superior a comparación de otras localidades.

La ciudad de San Francisco exige un salario que supera los $400,000 en caso cuentes con una familia de cuatro integrantes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

FREMONT Y OAKLAND

En estas ciudades, es necesario que tengas ingresos económicos anuales superiores a los $134,410. Este monto varía en caso tengas una familia de cuatro integrantes, ya que asciende a $371,488.

SANTA CLARITA, LONG BEACH Y LOS ANGELES

Un adulto soltero requiere un ingreso anual de $120,307 para vivir sin problemas en cualquiera de estas tres ciudades; la cifra se puede elevar hasta $281,466 en el caso de una familia de cuatro integrantes.

RIVERSIDE

Para esta ciudad, bastará un ingreso mínimo anual de $119,021, siempre y cuando seas una persona que no mantiene algún compromiso. La situación es distinta si posees una familia constituida por cuatro integrantes, ya que la cifra aumenta a $270,566.

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