Durante los últimos años, cada vez más personas en Estados Unidos han empezado a mirar la vida en una casa rodante, una RV, como una alternativa real para reducir gastos, moverse con libertad y, en muchos casos, encontrar una forma de vivir más acorde con su presupuesto. En Florida, donde el clima cálido, la vida al aire libre y la presencia de comunidades latinas muy activas forman parte del día a día, esta idea tiene todavía más fuerza. No es raro escuchar a familias hispanas que, entre el alto costo de la vivienda, el alquiler en ciudades como Miami, Orlando o Tampa y la búsqueda de una vida más flexible, se preguntan si realmente se puede vivir en una de forma permanente sin meterse en problemas con la ley. La respuesta no es tan simple como parece, porque en este estado no solo importa lo que diga la norma estatal, sino también lo que establezcan los condados, las ciudades y hasta ciertas asociaciones vecinales.

¿QUÉ DICE LA LEY ESTATAL EN FLORIDA?

Para empezar, hay un punto importante: en Florida no existe una ley estatal que prohíba vivir en una casa rodante. En términos generales, el estado permite que una RV se use como vivienda, siempre que cumpla con requisitos básicos relacionados con servicios, seguridad y condiciones mínimas de habitabilidad, como conexiones adecuadas de agua, electricidad y sistema séptico.

Además, en ciertos casos, una persona puede establecer residencia legal en una RV, algo que puede ser útil para trámites como la identificación estatal, el registro de vehículo o la declaración de domicilio. Sin embargo, aquí aparece el matiz clave: para la ley de Florida, las casas rodantes suelen considerarse una vivienda temporal, no una solución residencial permanente por defecto.

Ciudadanos de Miami caminando por una conocida calle del estado de Florida (Foto: AFP)

EL VERDADERO FILTRO: CONDADOS Y CIUDADES

En la práctica, quienes terminan marcando la diferencia son los gobiernos locales. Condados como Orange County o Miami-Dade County, por ejemplo, restringen o prohíben el uso de una RV como vivienda permanente en muchas zonas.

Eso significa que, aunque el estado no lo impida de forma directa, las ordenanzas locales de zonificación y uso de suelo sí pueden bloquear esa posibilidad.

Nivel de regulación ¿Permite vivir en una RV? Estatal (Florida) Sí, pero como uso temporal. Condados y ciudades Depende; muchos lo limitan o prohíben.

Por eso, antes de tomar cualquier decisión, conviene revisar la normativa exacta del condado o ciudad donde se piensa vivir.

VIVIR EN TU PROPIO TERRENO: ¿UNA SOLUCIÓN?

Puede parecer lógico pensar que, si tienes un terreno propio, puedes estacionar tu RV y vivir ahí sin mayor problema. Pero en Florida tampoco siempre funciona así.

En muchos condados, esa opción solo se permite en situaciones específicas, como cuando una persona está construyendo, reparando o esperando terminar una vivienda principal. En esos casos, las autoridades locales pueden conceder permisos temporales.

Condiciones comunes:

Tener un permiso de construcción activo.

Limitar el tiempo de estancia, por ejemplo, hasta 30 días después de terminar la obra.

Respetar restricciones anuales sobre cuánto tiempo puede permanecer la RV en el terreno.

También hay condados que permiten estancias temporales más amplias, que pueden ir desde dos semanas hasta seis meses, según la zona y la normativa aplicable.

¿DÓNDE SÍ SE PERMITE VIVIR EN UNA RV DE FORMA PERMANENTE?

Aunque son pocos, existen algunos condados en Florida donde sí puede permitirse la residencia permanente en una casa rodante, generalmente bajo condiciones específicas de zonificación.

Condados que permiten residencia permanente en RV:

Alachua, solo en zonas agrícolas.

Calhoun, en áreas no incorporadas.

Dixie, con permiso especial y ciertas limitaciones.

Gulf, fuera de determinadas zonas costeras.

Madison, en propiedades privadas bajo condiciones específicas.

Santa Rosa, en distritos agrícolas.

Taylor, con restricciones especiales, sobre todo en zonas inundables.

En estos lugares, normalmente se exige:

Cumplir con requisitos mínimos de tamaño del terreno.

Tener servicios básicos instalados.

Mantener el vehículo en condiciones de movilidad.

COMUNIDADES CON HOA: OTRO OBSTÁCULO

Si piensas vivir en una zona con asociación de propietarios, o HOA, hay otra capa de reglas que debes considerar. Estas organizaciones suelen restringir el estacionamiento visible de casas rodantes, incluso cuando el terreno es privado.

Una ley reciente en Florida permite guardar una RV en una propiedad privada, pero con una condición clave: no debe ser visible desde la calle ni desde las propiedades vecinas.

En la práctica, eso complica bastante la idea de vivir dentro de una RV en barrios residenciales, especialmente en zonas donde las HOA son estrictas.

DORMIR EN UNA RV EN ESPACIOS PÚBLICOS

Otra duda frecuente es si una persona puede simplemente estacionarse y dormir en cualquier lugar. La respuesta es no, al menos no sin reglas específicas. Existen limitaciones claras

Reglas generales:

Áreas de descanso en carretera: hasta 3 horas, o hasta 10 para conductores comerciales.

Parques estatales: máximo 14 días seguidos, con algunas excepciones.

Bosques nacionales: hasta 14 días al mes.

Espacios públicos: prohibido pernoctar sin autorización.

En lugares como los Cayos de Florida, dormir en un vehículo puede estar completamente prohibido en cualquier momento.

ENTONCES, ¿ES LEGAL O NO?

Si lo resumimos de forma sencilla, vivir en una casa rodante en Florida sí puede ser legal, pero no es una libertad absoluta. No existe una prohibición estatal directa, aunque las restricciones locales son las que realmente determinan qué se puede hacer y dónde.

La clave está en entender que:

No es un derecho garantizado en todo el estado.

Depende del condado, la ciudad y, en algunos casos, del vecindario.

En muchas zonas, solo se permite de manera temporal.

Si estás pensando en dar ese paso, lo más recomendable es revisar las ordenanzas locales y, si es posible, consultar directamente con las autoridades del condado antes de mudarte.

El cálido estado de Florida tiene ciertas permisiones sobre vivir en un RV (Foto: AFP) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados." / CHANDAN KHANNA

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