El mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU., iniciado por el presidente Donald Trump desde que asumió el poder, continúa acaparando la atención no solo por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), donde se busca a inmigrantes indocumentados, sino también por las medidas tomadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en las calles o los aeropuertos del país. Hoy te traigo una nueva historia que tiene como protagonista a Gustavo Santos, un sacerdote venezolano asignado a la Arquidiócesis de Miami. Él fue retenido tras un viaje al exterior a pesar de tener visa vigente. Aquí te explico lo que sucedió y lo que tuvo que hacer la Iglesia para liberarlo.

Todo sucedió el pasado 19 de agosto cuando arribó a Florida tras un vuelo procedente de Londres y le negaron el reingreso. Él contaba con una visa religiosa R-1 en plena vigencia hasta noviembre de 2025, por lo que no pensó vivir esta situación de incertidumbre.

Según un comunicado de la Arquidiócesis de Miami, Gustavo Santos, quien pertenece a la parroquia St. John Neumann como vicario parroquial desde junio de 2023, encontró un inesperado obstáculo cuando agentes de la CBP “le negaron inesperada e injustamente la entrada a Estados Unidos”.

En el caso del padre Gustavo Santos, su visa R-1 seguía vigente al momento de la retención. (Foto: @NoticieroVenevision / Instagram)

Lo que hizo la Iglesia para ayudar al sacerdote hispano detenido por CBP

Esta decisión de las autoridades sorprendió a la comunidad eclesiástica. El arzobispo Thomas Wenski y los abogados de inmigración del consejo pro bono de Servicios Legales Católicos, Mary Kramer y José W. Álvarez, realizaron gestiones urgentes y “el asunto fue llevado ante un juez federal”.

Ante esto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revisó el caso y reconsideró su decisión permitiendo que el sacerdote ingresara a Estados Unidos.

El sacerdote Gustavo Santos, de 32 años, fue liberado y le permitieron reingresar a EE. UU. procedente de Londres. (Foto: @NoticieroVenevision / YouTube)

Un sacerdote querido por la comunidad en Miami

Lo sucedido con Gustavo Santos, de 32 años, llamó la atención en la comunidad latina en Florida ya que él desempeñó un papel activo en la parroquia St. John Neumann, al suroeste de Miami.

“Estoy dejando pronto la parroquia. Quiero agradecer a todos ustedes por respaldarme, apoyarme y hacer de mí un mejor sacerdote. Oraré por ustedes y les pido que oren por mí en mi nueva asignación”, escribió días antes de la detención de CBP anunciando su próxima salida para asumir nuevos retos.

Gustavo Santos nació en 1993 en Valencia, Venezuela, y se trasladó a Estados Unidos en 2012 con el objetivo de iniciar su formación religiosa, según explican desde Noticias Venevisión.

Él cuenta con la visa R-1 que está diseñada para facilitar la estadía temporal de trabajadores religiosos extranjeros en Estados Unidos. Con esta pueden residir y ejercer funciones eclesiásticas en el país durante un período inicial de hasta 30 meses y posibilidad de extensión. Luego pueden solicitar la visa EB-4, que corresponde a la categoría de inmigrantes especiales por razones religiosas y puede conducir a la obtención de la residencia permanente legal en EE.UU.

