Su más grande deseo era disfrutar de la residencia de conciertos de Bad Bunny, pero su vida se apagó en un tiroteo. Kevin Mares era un joven que viajó de Nueva York a Puerto Rico para estar presente en el concierto de uno de sus artistas favoritos sin imaginar lo que pasaría. Desde Estados Unidos, sus padres se mostraron conmovidos y buscando la mejor manera de afrontar la pérdida de su hijo afirmando que “es un golpe muy duro”. Aquí la historia de este hombre que con solo 25 años murió en el bar ‘Refugio de Hombres Maltratados’, durante la madrugada del domingo.

Su fallecimiento se dio tras un disparo mortal en el costado izquierdo. Ahí también resultaron heridos de bala los hermanos Miguel y Keyla Meléndez, residentes de La Perla, y la policía de Puerto Rico investiga el suceso.

Según informó el sargento Arnaldo Ruiz, detective de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan a la agencia AP, unas personas que estaban cerca de Mares comenzaron a discutir. Alguien sacó un arma de fuego y realizó disparos hiriendo de muerte al fan del Conejo Malo, que estaba caminando por el lugar junto a otros tres amigos.

Los padres de Kevin son originarios de México, pero él nació y creció en Queens, con un hermano menor. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Kevin Mares, el fan de Bad Bunny que murió en tiroteo

Tras conocerse el hecho, Telemundo Noticias entrevistó a los padres, originarios de México, quienes desde su residencia en Queens en Estados Unidos manifestaron su dolor por la pérdida del joven que amaba los animales y estudiaba veterinaria y solo le faltaban 12 meses para acabar la carrera.

“Lamentablemente es una pérdida muy fuerte para nosotros. Fue una pelea que sucedió al frente de donde estaba él y alguien sacó una pistola, se armó un tiroteo y fue una bala perdida que le tocó a él”, indicó su padre Héctor.

Su madre Sandra Mares también afirmó que “todos los fines de semana nos reuníamos, hacíamos karaoke y jugábamos”.

"Él se fue sabiendo que sus padres lo amaban, era hijo de familia, un buen estudiante", narró su madre desde Nueva York. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Kevin Mares llegó a Puerto Rico el pasado jueves 07 junto a su novia, el hermano de ella y un amigo. “Ellos todavía querían celebrar y yo le dije que me iba a quedar en el hotel, él no regresó”, narró entre llantos su pareja quien permanece en la isla.

“No nos han mandado su cuerpo porque necesitan hacer la investigación y que, si Dios quiere, para el jueves o viernes lo podrían mandar para Nueva York”, agregó su progenitor, mientras su madre dijo que “él se fue sabiendo que sus padres lo amaban, era hijo de familia, un buen estudiante”.

La muerte de Kevin Mares se dio a las afueras del Viejo San Juan, específicamente en La Perla, un lugar que se hizo mundialmente conocido luego que Luis Fonsi, Daddy Yankee y Zuleyka Rivera grabaran ahí el videoclip de ‘Despacito’ en 2017; sin embargo, ahora la violencia azota en la zona. Según reportan desde Univisión, él es el quinto turista que muere en los últimos tres años.

