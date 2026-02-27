En medio de programas escolares cada vez más ajustados, padres que hacen malabares con varios trabajos y niños que cruzan la ciudad en metro desde el Bronx hasta Queens o Staten Island, una nueva propuesta en el Concejo Municipal de Nueva York podría cambiar ligeramente la rutina de miles de familias que dependen del calendario oficial del sistema público. Se trata de una medida que busca asegurar un día libre adicional cuando el Día de los Veteranos cae en fin de semana, algo que no solo impactaría la logística diaria de quienes viven en vecindarios como Washington Heights, Corona, Sunset Park o el East Harlem, sino también la manera en que las escuelas públicas honran oficialmente a quienes han servido en las Fuerzas Armadas. Eso sí, los estudiantes podrían sumar un día libre en su agenda académico siempre que se cumpla una condición específica, y el debate ya llegó a la mesa del Concejo.

Te lo explico con calma, porque el tema tiene matices y toca tanto la organización familiar como la memoria histórica del país. No se trata de agregar un feriado nuevo sin más, sino de ajustar cómo se observa una fecha federal cuando coincide con el fin de semana. La iniciativa ya está sobre la mesa y ha comenzado a moverse dentro del Concejo Municipal, en un contexto donde el calendario escolar de la ciudad suele generar discusiones intensas entre maestros, sindicatos y familias, tal como ocurrió en ciclos recientes.

¿QUÉ PROPONE EXACTAMENTE LA NUEVA RESOLUCIÓN?

La concejal Vickie Paladino presentó la Resolución No. 131, una medida que insta al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYC DOE) a garantizar que el Día de los Veteranos se conmemore con un día libre escolar, incluso cuando el 11 de noviembre caiga en sábado o domingo.

La propuesta es concreta:

Si el 11 de noviembre cae en sábado, el día libre sería el viernes anterior.

Si cae en domingo, el descanso se trasladaría al lunes posterior.

En otras palabras, se busca que los estudiantes y el personal docente tengan libre un día laboral cuando el feriado federal coincida con el fin de semana, alineando el calendario escolar con la práctica de otras jurisdicciones que sí observan el Día de los Veteranos con un día no lectivo.

¿POR QUÉ SURGE ESTA INICIATIVA?

El proyecto menciona un antecedente reciente: la última vez que el Día de los Veteranos cayó en sábado fue el 11 de noviembre de 2023, y en esa ocasión el calendario escolar público de la ciudad no incluyó un día libre adicional. Aunque es un feriado federal en todo Estados Unidos, eso no garantiza automáticamente que las escuelas locales ajusten su calendario cuando la fecha coincide con un fin de semana.

En el texto de la resolución se recoge el malestar de parte de la comunidad educativa. Cito un fragmento que aparece en el documento: “Algunos padres, maestros y estudiantes han expresado su decepción y enojo porque las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York no conmemorarán las contribuciones vitales de los veteranos este año celebrando el Día de los Veteranos”.

Más allá del descanso en sí, el debate toca un punto sensible: el reconocimiento formal a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas, algo que para muchas familias latinas con veteranos en casa —ya sea de origen puertorriqueño, dominicano, mexicano o de otros países— tiene una carga simbólica fuerte.

¿CUÁNDO PODRÍA CONCRETARSE EL NUEVO DÍA LIBRE?

Aquí viene la parte clave. La resolución será discutida en una reunión del Comité del Concejo Municipal el 4 de marzo, en una sesión programada dentro del Comité de Veteranos del Concejo. Ese es el siguiente paso formal dentro del proceso legislativo de la ciudad.

Para que el cambio se haga realidad, todavía deben cumplirse varias etapas:

Discusión y aprobación en comité.

Votación en el pleno del Concejo Municipal.

Coordinación con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York para modificar oficialmente el calendario escolar.

Solo después de completar ese recorrido administrativo el ajuste podría aplicarse en futuros calendarios académicos, lo que impactaría años en los que el 11 de noviembre vuelva a caer en sábado o domingo.

¿A QUIÉNES BENEFICIARÍA LA MEDIDA?

De aprobarse, el cambio impactaría a:

Estudiantes de escuelas públicas de la ciudad.

Docentes.

Personal administrativo escolar.

Familias que organizan su agenda en función del calendario escolar oficial.

Es importante subrayar que esto aplicaría exclusivamente a las escuelas públicas bajo el sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYC Public Schools), no necesariamente a instituciones privadas o autónomas (charter). Para muchas familias hispanas que viven en barrios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights o el Sur del Bronx —donde una parte considerable de la población es de origen latino—, un día libre adicional puede ser la diferencia entre poder organizar un día de actividades comunitarias, asistir a un desfile o simplemente tener un respiro en medio de la semana laboral.

MÁS QUE UN DÍA LIBRE

Aunque puede parecer un simple ajuste de calendario, la discusión también gira en torno al valor simbólico del Día de los Veteranos. En muchas comunidades, la fecha incluye ceremonias, actos conmemorativos y espacios educativos dedicados a reflexionar sobre el servicio militar y el sacrificio de miles de personas, actividades que suelen replicarse en escuelas, centros comunitarios y organizaciones de veteranos en los cinco condados.

La propuesta de la concejal busca que, incluso cuando el 11 de noviembre coincida con un fin de semana, no se pierda esa oportunidad de reconocimiento dentro del entorno escolar, especialmente en una ciudad donde casi un tercio de la población tiene raíces latinas y donde la participación de hispanos en las Fuerzas Armadas ha sido significativa a lo largo de las últimas décadas. Por ahora, todo depende del avance legislativo en las próximas semanas.

Si la resolución prospera, los estudiantes neoyorquinos podrían sumar un día libre adicional en los años en que el Día de los Veteranos caiga sábado o domingo; si no, el calendario seguirá como hasta ahora, con la fecha marcada como feriado federal pero sin un día no lectivo cuando coincida con el fin de semana. Como ves, no es una decisión menor: afecta organización familiar, planificación académica y, sobre todo, la manera en que la ciudad decide honrar una fecha que tiene peso nacional y que se vive de forma muy cercana en comunidades hispanas desde Queens hasta el Alto Manhattan.

