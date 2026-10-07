Una escuela de Long Island, Nueva York, tomó una medida poco habitual ante el aumento de picaduras de garrapatas entre sus estudiantes. El distrito escolar de King’s Park suspendió temporalmente el recreo al aire libre en William T. Rogers Middle School, luego de que varios alumnos reportaran haber sido picados. La institución se encuentra cerca de Nissequogue River State Park y, según un portavoz del distrito citado por CBS New York, los casos fueron comunicados a la enfermera escolar.

Ante esta situación, las autoridades decidieron restringir las actividades en las áreas de césped mientras continúan trabajando para controlar la presencia de estos parásitos.

El césped fue cortado y tratado, pero la infestación persistió y algunas prácticas deportivas también fueron canceladas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué suspendieron el recreo al aire libre?

Como primera medida, el césped de las instalaciones escolares fue cortado y tratado para intentar reducir la presencia de garrapatas; sin embargo, la infestación persistió, por lo que los estudiantes deberán utilizar otros espacios durante el recreo mientras el distrito busca solucionar el problema.

Entre las zonas habilitadas se encuentra un área de asfalto, de acuerdo con información del portal Greater Long Island citada por funcionarios del distrito. Además, varias prácticas de equipos deportivos de la escuela fueron canceladas “por exceso de precaución”, según el medio.

El superintendente del distrito, Timothy Eagen, explicó a CBS New York que la escuela está utilizando un pesticida “orgánico” para combatir la infestación. La medida responde también a las restricciones existentes en Nueva York sobre el uso de determinados productos químicos para el control de plagas cerca de las escuelas.

Qué dicen los especialistas

La cantidad de garrapatas encontradas es uno de los principales motivos de preocupación. “Lo preocupante es el gran volumen de garrapatas que están reportando”, señaló la doctora Sharon Nachman, del Stony Brook Children’s Hospital, a News 12 Long Island al referirse al problema registrado en la escuela.

Existen diferentes especies de garrapatas y las conocidas como garrapatas de los ciervos son comunes en zonas boscosas de Estados Unidos, especialmente en el noreste del país.

Algunas especies pueden transmitir enfermedades como Lyme y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas. (Foto referencial: Pixabay)

Según Mayo Clinic, la mayoría de las picaduras son indoloras y solo provocan signos menores, como cambios en el color de la piel, hinchazón o una lesión en la zona afectada.

No obstante, algunas garrapatas pueden transmitir bacterias responsables de enfermedades, entre ellas la enfermedad de Lyme y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Mayo Clinic señala que, por lo general, una garrapata necesita permanecer adherida a la piel durante al menos 36 horas para transmitir la enfermedad de Lyme, aunque otras infecciones pueden transmitirse en cuestión de horas o incluso minutos.