Desde el 1 de julio de 2026, todas las escuelas de California tendrán que habilitar al menos un baño “para todos los géneros” dentro de sus instalaciones. Esto significa que, además de los baños separados para “niñas” y “niños”, deberá existir una opción neutral que pueda usar cualquier estudiante, sin importar su identidad de género. La idea central de esta nueva ley es que nadie se sienta excluido, incómodo o inseguro a la hora de ir a los servicios higiénicos. En esta nota te explicamos todo lo que debes saber sobre esta norma. Vale precisar que la intención es que tanto padres como alumnos tengan información clara para entender que no se trata de eliminar los baños tradicionales, sino de sumar una alternativa segura y respetuosa para toda la comunidad escolar.

La ley SB 760 exige que estos baños estén claramente señalizados (Foto: Freepik)

LA LEY DE LOS BAÑOS INCLUSIVOS EN LAS ESCUELAS DE CALIFORNIA (SB 760)

La ley de baños inclusivos en escuelas de California es la SB 760, la cual obliga, como máximo desde el 1 de julio de 2026, a todos los planteles escolares tengan al menos un baño de uso para todos los géneros disponible para el alumnado. Es importante entender que no reemplaza los baños de “niñas” y “niños”, sino que añade una opción neutral en cuanto al género, con reglas específicas de acceso, señalización y seguridad.

¿Qué exige exactamente la ley?

Cada distrito escolar, oficina de educación del condado y escuela autónoma que ofrezca grados de K–12 deberá contar, a más tardar el 1 de julio de 2026, con al menos un baño neutral en cuanto al género en el campus.

El baño debe estar disponible durante el horario escolar y durante las actividades escolares en las que haya estudiantes presentes.

No es obligatorio para el alumnado usar este baño; por lo tanto, su uso es voluntario: los estudiantes todavía pueden seguir utilizando los baños separados por sexo si lo prefieren.

¿Cómo deben ser estos baños?

Deben estar claramente señalizados con carteles que indiquen que el espacio está abierto a todos los géneros y dar la bienvenida a cualquier identidad de género.

Tienen que estar libres de llave (sin estar cerrados con candado durante el horario de uso), sin obstáculos y de fácil acceso para cualquier estudiante.

Deben cumplir con los requisitos básicos de salubridad: papel higiénico, jabón, secadores de manos o toallas, y demás estándares que marca la normativa estatal.

Cada escuela debe designar a un miembro del personal como punto de contacto responsable de que el baño cumpla con la normativa estatal, incluyendo su mantenimiento y el manejo de quejas o incidentes.

Alcance de la SB 760

Aplica a escuelas públicas y a escuelas chárter (autónomas) que impartan desde jardín de infancia hasta grado 12, no a universidades, aunque estas pueden tener sus propias políticas.

La intención declarada es ofrecer un espacio seguro para estudiantes trans, no binarios y para cualquier alumno que se sienta más cómodo en un baño no segregado por género, reduciendo casos de acoso o exclusión.

Para las escuelas, implica ajustes de infraestructura (adecuar un baño ya existente o construir uno nuevo), cambios de señalética, protocolos de supervisión y posibles debates locales sobre implementación y convivencia.

Cualquier alumno que se sienta más cómodo en un baño no segregado por género, reduce situaciones de acoso o incomodidad (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!