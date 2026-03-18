Las familias hispanas que viven en New York City, desde el Alto Manhattan y el Bronx hasta Queens, Brooklyn y Staten Island, ya se están preparando para un pequeño respiro en medio del año escolar, revisando el calendario, coordinando con los abuelos, ajustando horarios de trabajo y, en muchos casos, pensando qué harán los niños ese día libre en casa, en el parque o quizá visitando a familiares. Como suele ocurrir en ciertas fechas clave del año, el sistema educativo público de la ciudad hace una pausa que muchos padres agradecen y que los estudiantes, por supuesto, celebran, especialmente en comunidades donde organizar el cuidado de los hijos implica combinar turnos, trabajos extra y el apoyo de la familia o de vecinos de confianza. Si estás pendiente del calendario o tienes hijos en el sistema público, aquí te explicamos lo esencial para que este cambio no te tome por sorpresa. La noticia es clara: este viernes 20 de marzo no habrá clases en las escuelas públicas de la ciudad, y la razón está relacionada con una importante conmemoración religiosa reconocida oficialmente en el cronograma estudiantil de NYC.

Nueva York ha decidido que no habrá clases el viernes 20 de marzo (Foto: Imagen referencial creada por el Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿POR QUÉ NO HABRÁ CLASES EL VIERNES 20?

Las escuelas del sistema NYC Public Schools permanecerán cerradas el viernes 20 de marzo en conmemoración de Eid al-Fitr, una festividad muy significativa dentro de la comunidad musulmana, ya que marca el fin del mes sagrado del Ramadán.

Este tipo de cierres no es algo improvisado ni de último minuto: forma parte del calendario oficial escolar de la ciudad, que desde hace años incluye diversas celebraciones culturales y religiosas para reflejar la diversidad de su población. Al igual que ocurre con otras fechas que muchas familias hispanas tienen presentes, como los días festivos alrededor de Acción de Gracias o el receso de primavera, Eid al-Fitr también aparece marcado en el calendario como día sin clases.

¿QUÉ ES EID AL-FITR?

Es una de las celebraciones más importantes del islam y marca el final del mes sagrado del Ramadán, un período en el que muchas personas musulmanas ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol, dedican más tiempo a la oración y a la reflexión espiritual, y practican la solidaridad con quienes más lo necesitan. En Eid al-Fitr, que literalmente significa “fiesta de la ruptura del ayuno”, las familias suelen reunirse para orar en comunidad, compartir alimentos especiales, dar regalos a los niños y entregar donaciones a personas en situación vulnerable como gesto de gratitud y generosidad.

En una ciudad tan diversa como New York City, Eid al-Fitr se vive de distintas maneras según el origen de cada familia: comunidades de inmigrantes de países como Pakistán, Bangladesh, Egipto, Yemen o Marruecos, entre muchos otros, llenan las calles de trajes tradicionales, visitas a las mezquitas y reuniones familiares que pueden comenzar muy temprano en la mañana. Para los estudiantes y trabajadores musulmanes, tener este día reconocido en el calendario escolar y laboral significa poder practicar su fe sin tener que faltar a clases o al trabajo sin permiso, algo muy valorado también por muchas familias hispanas que se identifican con la importancia de tener feriados para vivir sus propias tradiciones religiosas y culturales.

Mujeres en Filipinas se alistan para el Eid al Fitr. (AP)

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Para que puedas organizarte mejor en casa, en el trabajo o con el cuidado de los niños, estos son los puntos clave:

Viernes 20 de marzo: no hay clases en todas las escuelas públicas de NYC Public Schools.

no hay clases en todas las escuelas públicas de NYC Public Schools. Jueves 19 de marzo: salida anticipada (3 horas antes) en escuelas secundarias (high schools), centros K-12 y escuelas 6-12 por reuniones de padres y maestros.

salida anticipada (3 horas antes) en escuelas secundarias (high schools), centros K-12 y escuelas 6-12 por reuniones de padres y maestros. Fin de semana largo: los estudiantes tendrán tres días libres seguidos antes de regresar a las aulas.

Para muchas familias latinas que viven en barrios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Sunset Park o el South Bronx, estos cambios en el horario escolar pueden significar reorganizar quién recoge a los niños, ajustar turnos en restaurantes, bodegas, tiendas, construcción, limpieza o cuidado de personas mayores, o incluso buscar actividades comunitarias, como programas en centros comunitarios, bibliotecas públicas o iglesias.

¿CUÁNDO REGRESAN LOS ESTUDIANTES A CLASES?

Después del descanso por Eid al-Fitr, las clases se reanudan con normalidad el lunes 23 de marzo. Es decir, se trata de un fin de semana largo relativamente breve, pero suficiente para que muchos estudiantes descansen, se pongan al día con tareas pendientes o simplemente compartan tiempo en familia, ya sea en casa, visitando un parque de la zona o aprovechando alguna actividad gratuita en la comunidad.

PRÓXIMO DESCANSO EN EL CALENDARIO ESCOLAR

Si estás organizando actividades, viajes cortos o visitas a familiares fuera de la ciudad, vale la pena que tengas en el radar el siguiente receso más largo. Según el calendario oficial de NYC Public Schools, el próximo cierre importante será:

2 de abril: inicio del receso de primavera (Spring Recess), que se extiende por varios días.

Este receso de primavera suele ser uno de los más esperados del año escolar. Muchas familias hispanas lo aprovechan para viajar, trabajar horas extra, organizar campamentos de día para los niños o simplemente quedarse en la ciudad visitando museos, parques o actividades gratuitas ofrecidas por organizaciones comunitarias y parroquias locales.

UN CALENDARIO QUE REFLEJA DIVERSIDAD

En una ciudad tan diversa como New York City, donde conviven comunidades de Puerto Rico, República Dominicana, México, Ecuador, Colombia, Centroamérica y muchos otros países, el calendario escolar se ha ido adaptando con el tiempo para reconocer distintas culturas y religiones.

No solo se trata de días libres, sino de un reconocimiento institucional a comunidades que forman parte del día a día en las aulas, tanto estudiantes como maestros y personal escolar. Para muchas familias, especialmente las que mantienen vivas sus tradiciones religiosas y culturales, este tipo de medidas facilita la organización y, sobre todo, evita que los estudiantes tengan que elegir entre su educación y sus tradiciones.

Si tienes hijos en el sistema público de NYC, lo más recomendable es revisar con frecuencia el calendario escolar oficial en línea, mantenerte atento a los avisos que envía la escuela por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones como NYC Schools Account, y, si tienes dudas, comunicarte directamente con la administración del plantel o con el padre coordinador de tu escuela. Así podrás planificar mejor y aprovechar estos días libres de la forma que más le convenga a tu familia.