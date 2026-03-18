Miles de personas ahora deben mostrar una identificación o permitir que les tomen una foto antes de ingresar a escuelas públicas como parte de una nueva norma para visitantes. La medida ha generado opiniones divididas, ya que algunos la consideran necesaria, mientras que otros la ven como incómoda. En el Distrito de Escuelas Públicas de Detroit, todos los visitantes deben presentar una identificación con foto u otro documento válido al llegar, además de ser fotografiados durante el proceso de ingreso. Con esta nueva regla, ya no es posible simplemente firmar una hoja y entrar al edificio.

Una vez registrados, los visitantes reciben una credencial que deben llevar visible mientras se encuentren dentro de la escuela. En caso de que un padre o tutor olvide su identificación, aún puede ingresar, pero deberá tomarse una foto y completar documentación adicional.

El superintendente Nikolai Vitti informó a las familias sobre este cambio a través de llamadas automatizadas, correos electrónicos, el sitio web del distrito y redes sociales, explicando que la prioridad es reforzar la seguridad en las escuelas.

“Sabemos que este es un proceso nuevo y puede ser frustrante para algunos visitantes”, dijo Vitti en un comunicado publicado en el sitio web del Distrito Escolar Comunitario de las Escuelas Públicas de Detroit. “Pero tengan en cuenta que esta es otra estrategia de seguridad que estamos implementando para mantener a todos seguros y responsables”.

La medida forma parte de un plan para reforzar la seguridad tras incidentes recientes en escuelas. (Foto referencial: Freepik)

Para aplicar esta medida, el distrito utiliza una plataforma digital llamada Visitor Aware, que ya está funcionando en todas las escuelas. Aunque el sistema tiene capacidad de reconocimiento facial, las autoridades aseguraron que esa función no se está utilizando.

Según explicaron, la herramienta reemplaza los registros en papel y permite saber quién está dentro del edificio en cada momento. Además, los nombres se comparan con listas internas de personas que no tienen permitido el acceso a las escuelas.

La decisión de reforzar la seguridad se produce tras preocupaciones del personal educativo por incidentes con visitantes y algunos casos recientes que involucraron a estudiantes con armas, informa el medio The Sun.

A la par, el distrito también incrementó la seguridad con más personal y nuevos controles, mientras continúa el debate entre padres sobre privacidad y protección.

Aunque algunos padres apoyan la iniciativa, otros consideran que invade la privacidad. (Foto referencial: Freepik)

De hecho, la medida generó críticas entre algunos padres y expertos en educación, quienes consideran que el proceso es demasiado estricto. Aunque reconocen la importancia de reforzar la seguridad, advierten que el sistema podría resultar invasivo para quienes solo buscan visitar la escuela.

La defensora de educación especial Sharon Kelso expresó su preocupación por el impacto de la norma en las familias. Según señaló, la política podría hacer que padres y visitantes se sientan tratados como si fueran sospechosos al momento de ingresar a los centros educativos.

Kelso también cuestionó el manejo de la información personal recopilada, especialmente el tiempo durante el cual se almacenan las fotos y los datos.

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