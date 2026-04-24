Miles de estudiantes que residen en Texas podrían resultar afectados ante una reciente normativa promulgada por el gobernador Greg Abbott, la cual ocasionaría sanciones severas a las escuelas públicas en caso no cumplan con lo estipulado de dicha legislación. La medida no solo pone en riesgo la estabilidad operativa de los centros escolares , sino que genera un gran incertidumbre sobre el futuro de los escolares. En esta nota, te revelaré de qué disposición oficial se trata.

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Un tribunal federal de apelaciones ratificó que los centros educativos públicos están en la obligación de exhibir los Diez Mandamientos dentro de cada aula. La determinación fue dictada por el 5° Circuito de Apelaciones de EE.UU. tras una ajusta decisión de 9 a 8 votos.

Con este fallo, el tribunal dejó claro que las instituciones educativas que omitan esta medida estarán incurriendo a una infracción de la legislación estatal que está vigente desde septiembre del 2025.

Es importante mencionarte que la sentencia anula la resolución anterior de una instancia judicial menor, la cual impidió la aplicación de dicha medida en más de una docena de distritos escolares a nivel estatal.

Desde ahora, toda escuela pública de Texas deberá colocar un cartel de los 10 mandamientos en una zona visible del aula. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo se aplicará esta nueva ley en las escuelas públicas de Texas

Los carteles que exhiben los Diez Mandamientos tendrán deberán cumplir con un tamaño mínimo reglamentario y ser ubicados en puntos estratégicos que permita a cualquier alumno visualizarlo sin dificultad alguna .

Eso sí, estos carteles deberán contar con una medida de 16 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de alto con una tipografía legible desde cualquier parte del salón; asimismo, si bien algunos distritos optaron por adquirirlos voluntariamente, las escuelas solo podrán instalarlos si reciben las piezas en calidad de donación .

Según la normativa, la medida no obligaría a los alumnos en profesar dichos mandamientos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Aunque la nueva medida no impone a los estudiantes texanos la obligación de recitar, creer o validar el origen religioso de los Diez Mandamientos, diversos especialistas subraya la contradicción que representa la implementación de la normativa.

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