La llegada de 2026 se acerca y, como cada año, la televisión será una de las grandes protagonistas para despedir el año. El 31 de diciembre. Habrá especiales con música en vivo, celebridades y fuegos artificiales, todos enfocados en celebrar la llegada de la medianoche, momento que marcará el inicio del nuevo año. Entre los clásicos que regresan está Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, nuevamente conducido por Ryan Seacrest desde Times Square, transmitido desde las 8 p.m. (hora del este) por ABC. El programa celebra su edición número 55 con presentaciones musicales, conexiones desde distintas ciudades y festejos alrededor del mundo.

Junto a Seacrest estarán Rita Ora, Chance the Rapper desde Chicago, Rob Gronkowski y Julianne Hough desde Las Vegas, además de celebraciones en Puerto Rico. El especial promete ser el más largo de su historia y reunir a millones de espectadores.

CBS también apuesta fuerte con New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash, un evento de cinco horas desde Nashville, conducido por Bert Kreischer y HARDY.

El especial recorrerá distintos escenarios de la ciudad, incluirá una cuenta regresiva para varias zonas horarias y cerrará con fuegos artificiales. En el escenario se presentarán figuras como Jason Aldean, Lainey Wilson, Bailey Zimmerman y otros grandes nombres de la música country.

Por su parte, CNN vuelve a confiar en la dupla de Anderson Cooper y Andy Cohen para New Year’s Eve Live. Ambos transmitirán en vivo desde Times Square, acompañados por invitados y corresponsales en distintas ciudades del mundo.

Sobre el evento, Cooper dijo que es “el momento más luminoso de mi calendario”. Cohen, en tanto, explicó cómo trabajan juntos y señaló: “Tenemos un plan establecido y un sistema”, destacando que buscan invitados que hayan tenido un gran año en la cultura pop y con los que puedan divertirse al aire.

NBC ofrecerá una alternativa diferente con A Toast to 2025!, un especial retrospectivo que repasará los momentos más llamativos y divertidos del año.

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez contará con varios comentaristas famosos en lugar de un único anfitrión.

El programa reemplaza a un especial previamente planeado con Snoop Dogg, quien explicó su ausencia diciendo: “A veces el calendario se interpone en el camino de la celebración”.

Además, Nexstar emitirá Coast-to-Coast Countdown 2026, un evento musical con fuerte presencia del rock, grabado en ciudades como Nueva York, Dallas, Phoenix y Las Vegas. El especial incluirá fuegos artificiales, presentaciones en vivo y una cuenta regresiva para todas las zonas horarias de Estados Unidos, con artistas como Styx, Foreigner y Cheap Trick.

Finalmente, los Jonas Brothers despedirán el año con un concierto especial transmitido por Samsung TV Plus desde Florida.

Sobre esta celebración, el grupo afirmó: “2025 será un año que siempre recordaremos, y no se nos ocurre una mejor manera de empezar el nuevo que celebrando con nuestros fans”.

Añadieron que esperan “contar juntos hasta la medianoche y darle la bienvenida a 2026” tanto en Miami como con el público que los siga desde casa.

¿Celebrarás Año Nuevo en casa? Toma en cuenta estos consejos

Para celebrar un Año Nuevo inolvidable en casa, lo principal es crear un ambiente especial: usa luces tenues, velas y un pequeño espacio decorado para fotos que haga que la noche se sienta diferente a cualquier otra. No te compliques con la comida: opta por una cena tipo “picoteo” con tablas de quesos y bocadillos que te permitan disfrutar sin pasar horas en la cocina.

Para mantener la energía antes de la medianoche, organiza actividades como una “cápsula del tiempo” con deseos para el 2026 o juegos de mesa rápidos. Al llegar las doce, asegúrate de tener las uvas listas y, si tienes seres queridos lejos, conecta una videollamada para brindar juntos frente al televisor.

