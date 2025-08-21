La detención de la esposa de un veterano militar estadounidense en la frontera de Arizona ha generado amplia atención mediática y reavivado el debate migratorio. Se trata de Mireya Alexandra Blancarte Márquez, pareja de Eddie J. Rosa, exintegrante del Cuerpo de Marines, la Reserva del Ejército y la Guardia Nacional de Ohio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a Newsweek que la detención se produjo tras detectar irregularidades durante la revisión de Mireya en el Puerto de Entrada DeConcini, en Arizona.

El arresto dejó a Eddie J. Rosa, veterano con discapacidad total, sin el apoyo de su esposa y cuidadora principal. | Crédito: Irfan Khan / Los Angeles Times vía Getty Images / Irfan Khan

Mireya, de 40 años, es madre de dos hijos nacidos en Estados Unidos y había ingresado al país con visa de visitante a finales de 2024, mientras su familia buscaba formalizar un cambio de estatus migratorio. Su arresto ha dejado a Rosa, veterano con discapacidad total, sin el apoyo de quien considera su principal cuidadora y sostén emocional.

La situación también ha afectado a su hijo adolescente, quien ha tenido dificultades para asistir a la escuela, mientras familiares han recurrido a ayuda profesional para atender las secuelas emocionales del menor.

La historia ha captado atención adicional debido a que Eddie J. Rosa ha expresado públicamente su apoyo al presidente Donald Trump, lo que ha intensificado la repercusión de la noticia en la opinión pública.

El arresto y las razones legales

Según reporta Newsweek, Mireya fue detenida el 11 de agosto por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una cita de rutina para renovar su visa. Las autoridades indicaron que la mujer había excedido su estadía legal y presuntamente proporcionó información falsa durante la revisión.

El DHS señaló que la detención se ajusta a los lineamientos legales, y que tanto el vencimiento de la visa como las declaraciones falsas son motivos suficientes para proceder según la ley migratoria. Las autoridades recalcaron que casos como este forman parte de su responsabilidad en la aplicación de normas migratorias y el control fronterizo.

Las autoridades de ICE afirmaron que la detención se debió al vencimiento de la visa y presuntas declaraciones falsas durante la revisión. | Crédito: Freepik | Imagen referencial

Reacción de Eddie J. Rosa

Rosa expresó su indignación y preocupación por la detención de su esposa, describiéndola como un “golpe” para su familia tras años de servicio militar al país. La situación refleja la tensión entre el cumplimiento de la ley migratoria y las consecuencias humanas que afectan a familias vinculadas a las fuerzas armadas.

Actualmente, el futuro legal de Mireya dependerá de los procesos que determine la corte migratoria. Además, Rosa, a través de una campaña de recaudación en GoFundMe, expresó su temor por la vida de su esposa debido a las condiciones del centro de detención de Eloy y a la negativa de Mireya a alimentarse adecuadamente.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!