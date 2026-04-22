Aunque abril suele traer lluvias y flores de primavera, en una estación de esquí de Pennsylvania la nieve sigue siendo protagonista. En Camelback Resort, las pistas continúan cubiertas, extendiendo una temporada que ya era más larga de lo habitual.

El complejo, ubicado en Tannersville, decidió volver a encender sus máquinas de nieve para mantener abiertas las pistas durante más días. Esto permitió que la temporada de invierno continúe incluso hacia finales de abril, algo poco común.

“Estamos haciendo nieve esta noche. El 20 de abril. En Pennsylvania”, afirmó el vicepresidente y gerente general, Jason Bays, en un mensaje compartido en redes sociales.

“Ahora estamos 11 días por encima de la temporada más larga en la historia de Camelback (desde 1963). Aquí no nos verán publicando sobre flores floreciendo o el último copo de nieve derritiéndose en la montaña”, añadió.

La decisión de producir nieve artificial permitió extender la temporada más allá de cualquier récord previo. (Foto referencial: Freepik)

El resort inició su temporada 2025/2026 el 3 de diciembre y, más de cuatro meses después, sigue ofreciendo pases para esquiar y alquilar equipos.

De hecho, los paquetes de esquí y snowboard ya aparecen como agotados para los próximos fines de semana, lo que refleja la alta demanda.

“Sí, puede sonar un poco loco”, comentó Bays. “Y sí… probablemente lo estamos”.

El ejecutivo explicó que esta decisión responde a un compromiso total por lograr la temporada más larga en el estado, además de una gran afluencia de visitantes durante la primavera y un abril récord.

Lo más llamativo es que el lugar ofrece tanto esquí como actividades típicas del verano al mismo tiempo.

“Esto no es una ‘temporada de transición’ en Camelback. Es una experiencia completa de aventura. Esquí, tirolesa, montaña rusa alpina, el hotel y el parque acuático cubierto Aquatopia se combinan para crear algo que no encontrarás en ningún otro lugar en este momento”, señaló. “Mi equipo y yo hemos recibido visitantes desde lugares tan lejanos como Nashville por el sur y Cleveland por el oeste para vivir lo que está ocurriendo aquí”.

“No estamos cerrando la temporada. La estamos redefiniendo”, concluyó Bays.

La alta demanda llevó incluso a agotar equipos de alquiler para varios fines de semana. (Foto referencial: Freepik)

Para mantener las pistas, el resort utilizó más de 50 máquinas de nieve que bombean grandes cantidades de agua por minuto.

Hasta ahora, han operado más de 130 días este año, con más de 50 pulgadas de nieve natural acumulada, convirtiéndose en la única estación de esquí que sigue abierta en Pennsylvania.

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