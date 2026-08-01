La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta limitada al tráfico, la seguridad o las autopistas del estado. En California, una localidad dio un paso adicional al incorporar un sistema que podría transformar la supervisión de vecindarios, viviendas y pequeños negocios que forman parte del día a día de la comunidad hispana. Las autoridades confirmaron que comenzaron a utilizar dispositivos con IA instalados en vehículos oficiales para identificar posibles incumplimientos relacionados con el mantenimiento de inmuebles y espacios comunes, una decisión que puede impactar a propietarios de casas, departamentos en renta, duplex y comercios de barrio donde muchos latinos han construido su vida.

Lo que genera curiosidad entre los residentes es la capacidad de esta solución tecnológica para detectar cientos de situaciones cada semana y, si un inspector ratifica la irregularidad, el dueño del predio podría enfrentar sanciones que alcanzarían hasta US$1,000 en casos de reincidencia. La iniciativa ya está activa en Rancho Cordova, ciudad del condado de Sacramento, en el norte del estado, y despertó interés y dudas por el uso de herramientas automatizadas para reforzar la vigilancia urbana en zonas donde una parte importante de la población es hispanohablante.

RANCHO CORDOVA YA RECURRE A CÁMARAS CON IA PARA FISCALIZAR EL CÓDIGO MUNICIPAL

De acuerdo con información oficial, los agentes del departamento de Neighborhood Services recorren las calles de Rancho Cordova con equipos equipados con inteligencia artificial montados en sus autos de servicio. Mientras avanzan por áreas residenciales y comerciales, el sistema registra video y analiza de forma automática lo que ocurre a su alrededor para localizar indicios de incumplimiento de las normas locales.

Russell Ducharme Jr., responsable de Neighborhood Services, señaló que esta infraestructura se ha convertido en una pieza clave para ampliar la capacidad de control del gobierno municipal, especialmente en un contexto en el que muchas ciudades buscan mantener ordenados los barrios sin incrementar demasiado su plantilla.

La plataforma, desarrollada por la compañía City Detect, funciona incluso cuando el vehículo se mueve a velocidades de hasta 40 millas por hora, recopilando información de manera continua al atravesar comunidades donde conviven familias de origen mexicano, centroamericano y sudamericano, presentes desde hace años en el área de Sacramento.

¿QUÉ TIPO DE SITUACIONES PUEDE IDENTIFICAR LA IA?

La inteligencia artificial no genera multas de forma automática. El software marca posibles incidencias y las envía a los inspectores para que revisen cada caso antes de tomar una decisión.

Entre las condiciones que la herramienta es capaz de detectar se incluyen:

Césped demasiado alto.

Residuos o escombros visibles desde la calle.

Autos estacionados sobre tierra.

Deficiencias en jardinería o paisajismo.

Ventanas tapiadas con tablas.

Vertidos ilegales en aceras u otros puntos de uso público.

Según datos del municipio, el sistema llega a registrar alrededor de 1,200 posibles infracciones cada mes, una cifra considerable para una ciudad que intenta mantener su entorno en buen estado y no depender únicamente de reportes vecinales.

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE IA

Indicador Valor Propiedades que puede revisar 26,000 al mes Posibles infracciones detectadas 1,200 por mes Velocidad de captura Hasta 40 mph

¿CÓMO ES EL PROCESO ANTES DE IMPONER UNA SANCIÓN?

Las autoridades insisten en que la IA no sustituye a los funcionarios. Cada registro marcado por la tecnología pasa por la evaluación de un inspector, quien decide si realmente existe una violación del código.

Ducharme subrayó que el propósito es mantener “a una persona en el proceso”, de modo que los agentes con experiencia puedan ejercer criterio profesional antes de enviar cualquier aviso. Este enfoque intenta responder a la inquietud de residentes que temen que una máquina tenga la última palabra sobre lo que ocurre en su propiedad, preocupación frecuente en familias que han invertido años en su hogar o su negocio local.

Cuando se confirma un problema, el propietario recibe primero una carta de advertencia y cuenta con un periodo determinado para corregir la situación antes de que se emita una citación formal. Esa fase previa resulta relevante para quienes no dominan todos los detalles del reglamento o enfrentan limitaciones económicas y necesitan tiempo para realizar mejoras.

Así lucen las cámaras que vigilan las calles de la ciudad (Foto: City Detect)

LAS MULTAS PODRÍAN SUBIR HASTA US$1,000

En la actualidad, la primera infracción implica un pago de US$100. No obstante, el gobierno de Rancho Cordova analiza aumentar de manera considerable el monto de las sanciones.

La propuesta contempla los siguientes niveles:

Tipo de infracción Multa propuesta Primera infracción US$250 Reincidencias Hasta US$1,000

La administración local sostiene que el ajuste busca incentivar el cumplimiento del código y mantener mejores condiciones en los vecindarios. Para residentes hispanos, que a menudo comparten vivienda con familiares o rentan casas entre conocidos, estos valores representan una presión adicional sobre el presupuesto, especialmente en un estado donde el costo de la vivienda se mantiene elevado.

LA CIUDAD ASEGURA QUE CUIDA LA PRIVACIDAD

El despliegue de cámaras para supervisar el estado de las propiedades abre preguntas sobre derechos civiles y manejo de imágenes capturadas en los barrios. Ante esas inquietudes, funcionarios de Rancho Cordova señalan que existen protocolos específicos y procesos de capacitación dirigidos a los inspectores.

Ducharme afirma que el programa está diseñado para observar únicamente lo que es visible desde la vía pública y no para entrar en áreas privadas, como patios interiores o zonas que no se pueden apreciar desde la calle. Además, insiste en que el objetivo no es recaudar grandes sumas mediante sanciones masivas, sino mejorar la calidad de vida y el aspecto de la ciudad, mensaje que se repite en reuniones comunitarias y actividades organizadas con vecinos.

Las autoridades también analizan ampliar el uso del sistema para detectar baches y evaluar el estado del pavimento, lo que convertiría la herramienta en un apoyo para otras áreas de obras públicas, incluyendo el mantenimiento de calles por donde circulan cada día trabajadores, estudiantes y familias que dependen del auto para llegar al empleo, la escuela o las tiendas del vecindario.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!