Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se mantienen en el ojo de la tormenta por su violento accionar durante sus operativos migratorios; son capaces de usar la fuerza excesiva con el propósito de detener a algún inmigrante que consideren “ilegal” o cualquier manifestante. Ante estas acciones, una ciudad de Colorado ha manifestado su rechazo y optó por implementar una medida que beneficiará a los extranjeros en situación de vulnerabilidad. En los siguientes párrafos, te brindaré más detalles sobre esta orden que pretende brindar tranquilidad a la comunidad inmigrante que reside en esta área.

El decreto firmado por el alcalde de Denver, Mike Johnston, demuestra un rechazo notorio ante el propósito del Gobierno federal en su lucha contra la “inmigración ilegal”. Por consecuente, la ciudad romperá cualquier tipo de colaboración en la detención de algún inmigrante en su área.

Es de conocimiento que aproximadamente 40 estados del país mantienen acuerdos de colaboración con ICE ; es decir, las autoridades locales y estatales están en la obligación de capturar a cualquier extranjero que posiblemente no cuente con su documentación legal.

La medida impulsada por el alcalde Johnston tiene una razón en especial: la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante los operativos de ICE en Minneapolis, Minnesota.

Cómo se aplicará la medida que beneficiará a los inmigrantes que residen en Denver

El nuevo decreto brindará tranquilidad a cualquier inmigrante que resida en alguna comunidad de Denver. Las autoridades no solo frenarán la colaboración con los agentes de ICE, sino que también otorgaron el permiso legal a la policía local para que intervengan en caso detecten que las autoridades de inmigración empleen fuerza excesiva.

Lo llamativo es que la Policía de Denver deberá usar cámaras de vigilancia personal para documentar las actuaciones de ICE. Además, las oficinas de la ciudad deberán investigar por cuenta propia cualquier denuncia por comportamiento criminal o uso de violencia por parte de funcionarios del gobierno federal.

“Exigimos a nuestros propios oficiales que cumplan con ese estándar, y exigiremos lo mismo a cualquier agente del ICE”, expresó Johnson en una conferencia de prensa.

La nueva disposición legal también dispone que los agentes federales no podrán ingresar a cualquier propiedad de Colorado, tales como edificios públicos, parques o zonas de estacionamiento, a menos que presenten una orden judicial vigente.

Con la emisión de la orden, el estado de Denver se suma a la lista de jurisdicciones que limitan las acciones de las autoridades migratorias en su área, con el propósito de proteger los derechos constitucionales de sus habitantes.

