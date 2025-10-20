Viajar es una de las actividades que más elevan el ánimo. Y ahora, un nuevo estudio reveló que algunos destinos logran este efecto mejor que otros. BookRetreats.com publicó recientemente su ‘Índice de Felicidad en Vacaciones’, un análisis basado en datos científicos para identificar los lugares del mundo que más contribuyen al bienestar emocional de los viajeros.

Según los expertos, las personas ya no eligen sus vacaciones únicamente por los atractivos turísticos, sino por cómo los hace sentir el destino.

Según el New York Post, un estudio realizado en el Reino Unido en 2024 mostró que el 73% de los viajeros busca relajación como principal motivo para viajar, mientras que el 50% lo hace para mejorar su salud mental y bienestar general.

El análisis consideró factores asociados al bienestar mental, como la luz natural, el contacto con la naturaleza y la liberación de hormonas de la felicidad. (Foto referencial: Freepik)

El ‘Índice de Felicidad en Vacaciones’ evaluó 47 destinos utilizando cinco factores relacionados con el bienestar emocional. Para este análisis contaron con el apoyo de la psicóloga clínica afiliada a Harvard y experta en felicidad holística, la doctora Natalie Dattilo-Ryan.

Los cinco factores analizados fueron la luz solar natural, la calidad del sueño, una alimentación saludable, el contacto con la naturaleza y la actividad física.

Dattilo-Ryan explicó: “Cuando hablamos de sentirnos bien, en realidad hablamos de la liberación de hormonas de la felicidad como la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina.”

Orlando, en Estados Unidos, fue reconocido como uno de los destinos más felices del planeta. (Foto referencial: Freepik)

“Estas sustancias químicas influyen en todo, desde el estado de ánimo y el sueño hasta la energía y la digestión. Y muchas de las cosas que las desencadenan, como la luz solar, el movimiento, la alimentación y el descanso de calidad, suelen formar parte de unas buenas vacaciones, si eliges el destino adecuado”, agregó.

Orlando, en Florida, fue destacado como el destino número uno en Estados Unidos y el tercero a nivel mundial.

Según el informe, “la capital mundial de los parques temáticos demuestra que un destino vacacional diseñado para la diversión también puede mejorar tu estado de ánimo.”

Chicago fue la única otra ciudad de Estados Unidos en aparecer en la lista, ocupando el puesto número 20. (Foto referencial: Freepik)

La ciudad fue valorada por sus amplios espacios verdes y sus horas de sol, con 2.930 horas de luz al año y 258 metros cuadrados de áreas verdes por persona.

El informe también señaló que, aunque Orlando obtuvo una puntuación más baja en alimentación saludable y calidad del sueño en comparación con otros destinos, “lo compensa con creces” gracias a su clima soleado, sus actividades al aire libre y una atmósfera creada para elevar el ánimo de los visitantes.

Chicago fue la única otra ciudad de Estados Unidos en aparecer en la lista, ocupando el puesto número 20. A nivel mundial, Lisboa (Portugal) fue clasificada como la ciudad más feliz para vacacionar, seguida de Helsinki (Finlandia) en segundo lugar.

Estos son los 10 destinos vacacionales más felices del mundo, según el estudio:

Lisboa, Portugal Helsinki, Finlandia Orlando, Estados Unidos Atenas, Grevia Edimburgo, Escocia Madrid, España Viena, Austria Budapest, Hungría Oslo, Noruega Vilna, Lituania

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!