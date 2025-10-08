En Fountain Inn, un pequeño pueblo de Carolina del Sur, el espíritu de Halloween ha alcanzado un nivel completamente nuevo. Una pareja local, Sam Lee y Amanda Riggins Peden, ha sorprendido a todo el vecindario con una decoración tan realista que los vecinos no dejan de llamar al Departamento de Bomberos para reportar un supuesto incendio.

“Por favor, no llamen a los bomberos”, ruegan Lee y Peden a través de sus redes sociales. Lo que parece una casa envuelta en llamas es, en realidad, una exhibición de Halloween creada con luces anaranjadas, efectos especiales y una máquina de humo profesional.

Según explicó Sam Lee a USA Today, la pareja lleva cinco años montando decoraciones temáticas, pero este 2025 su montaje se ha convertido en un fenómeno viral. Un video publicado en Facebook, con más de 86,000 compartidos, muestra la vivienda iluminada con intensas luces amarillas en cada ventana y nubes de humo blanco saliendo del porche, generando una ilusión de incendio que ha engañado incluso a los más atentos.

La pareja detrás del montaje dice que cada año busca superar su exhibición de Halloween con ideas más creativas y aterradoras. | Crédito: Sam Lee

“Es una sensación muy real”, reconoció Russell Alexander, jefe del Departamento de Bomberos de Fountain Inn.

El 3 de octubre, cuando Lee encendió por primera vez la instalación, los bomberos recibieron al menos cuatro llamadas de emergencia alertando de un posible incendio. “Siempre enviamos un camión, solo para asegurarnos de que todo esté bajo control”, explicó Alexander.

Una tradición que ya es parte del pueblo

El año pasado, la pareja presentó una versión similar inspirada en una “estación de bomberos”, que también generó decenas de reportes al 911. Sin embargo, Lee admite que ninguna de sus decoraciones anteriores había causado tanto revuelo como la de este año.

Los vecinos y usuarios de redes no tardaron en reaccionar. Hasta el 7 de octubre, más de 150 comentarios en el video expresaban tanto sorpresa como humor.

“Apuesto a que el 911 te ama en esta época del año”, escribió un usuario.“Estaba literalmente a punto de decir: ‘Rezando por ti y tu familia’”, comentó otro entre risas.

Vecinos y curiosos visitan Fountain Inn para ver la famosa casa de Halloween que ha hecho reír incluso a los bomberos locales. | Crédito: Sam Lee

El secreto detrás del fuego falso

Cuando se le preguntó cómo logra un efecto tan realista, Lee prefirió mantener el misterio.

“Puedes buscarlo fácilmente en Google y descubrir cómo se hace”, bromeó, aunque confirmó que utiliza una máquina de humo profesional, lo que diferencia su montaje de otros más simples.

Aclaró también que no usa proyectores para simular las llamas, como muchos sospechan. Y, fiel a su estilo, dejó el resto “en secreto profesional”.

@themillerstok This house looked like it was on fire and the owners have asked that people stop calling the fire department 🔥 because it’s just a Halloween decoration in Fountain Inn, SC ♬ Whatcha Gonna Do - The Valdons

