Cada día, centenares de extranjeros acuden a las oficinas de inmigración con el propósito de regularizar su estatus migratorio . En el mejor panorama, algunos pueden permanecer en este país sin tener el temor de ser arrestados por los agentes federales; sin embargo, ICE ha revelado que existe una falta grave que distintos solicitantes cometen y suelen ser descubiertos, lo que ocasionaría multas de $250 mil y hasta 5 años de cárcel.

Ante la gravedad del asunto, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, ha reforzado su área de investigación y detección en sus oficinas de inmigración ante los constantes casos vinculados a este delito. ¿De cuál se trata?

Se refiere al fraude migratorio, un método que usarían ciertos extranjeros para engañar al sistema de inmigración con el fin de conseguir algún documento que avale su permanece en el país americano. Entre los casos más comunes son:

Fraude de documentos o de identidad: consiste en la falsificación, alteración o uso de certificados con el propósito de evadir las leyes de inmigración. Es posible que se ‘robe’ la identidad de personas fallecidas.

Fraude de beneficios: se refiere a la alteración voluntaria de información durante un proceso de solicitud migratorio con un fin lucrativo. Un claro ejemplo es el matrimonio falso para obtener la Green Card o la ciudadanía estadounidense.

El delito que hace referencia ICE es el fraude migratorio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lo último mencionado suele ser el más recurrente, ya que el recurso del compromiso con un ciudadano estadounidense suele ser clave para que un extranjero obtenga la residencia permanente en Estados Unidos.

Según lo indicado por ICE, el inmigrante que comete este grave delito no solo sería acusado de fraude matrimonial, también se le imputaría cargos como fraude de visas, albergar a un extranjero de forma no autorizada, conspiración y realización de declaraciones falsas.

Es decir, se podría incrementar el monto de la multa y/o se extendería el tiempo de condena de manera independiente. Cada caso puede variar; sin embargo, es sumamente importante ser transparente al realizar estos trámites migratorios.

El matrimonio con un ciudadano estadounidense suele ser un recurso clave para la obtención de la Green Card o ciudadanía estadounidense. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué le sucede a mi solicitud si se descubre un fraude migratorio?

En caso las autoridades competentes descubren que has cometido este delito, tu solicitud será negada de manera inmediata. Es más, también se te negará permanentemente futuras visas y beneficios y, en muchos casos, enfrentarías la expulsión de Estados Unidos.

