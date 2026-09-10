Podemos decir que son pocas las compañías que pueden contar una historia como la de Torani. La empresa, dedicada a fabricar y vender jarabes saborizados, comenzó en San Francisco en 1925 y asegura haber mantenido un récord poco habitual: no ha despedido a ninguno de sus empleados en más de un siglo.

Sus productos suelen estar presentes en diferentes preparaciones sin que muchos lo sepan. Los jarabes de Torani se utilizan en bebidas como los lattes saborizados y otros productos dulces. La compañía pasó de sus inicios en el barrio de North Beach a convertirse en un fabricante con presencia internacional.

De cinco sabores a más de 150

Torani fue creada por los italoestadounidenses Rinaldo y Ezilda Torre, quienes después de visitar a familiares en Lucca, Italia, llevaron a Estados Unidos cinco sabores de jarabe: Anisette, Grenadine, Lemon, Orgeat y Tamarindo.

Con el paso de los años, ese pequeño negocio amplió considerablemente su catálogo y actualmente ofrece más de 150 sabores y productos para potenciar bebidas.

La compañía también encontró oportunidades durante la Prohibición, periodo en el que la venta de alcohol estuvo prohibida en Estados Unidos. Después de que esta medida fuera derogada, Torani comenzó a producir bebidas espirituosas y Ezilda se convirtió en la primera mujer rectificadora de licores del país, según el portal Back Then History.

La compañía asegura que nunca ha despedido a un empleado desde su fundación, incluso durante grandes crisis económicas y la pandemia. (Foto: Torani)

Otro momento decisivo llegó en 1982, cuando el jarabe de vainilla de Torani fue utilizado para preparar el que se considera el primer latte saborizado en el Café Trieste de San Francisco.

A partir de entonces, la empresa se enfocó más en el mercado del café especializado y continuó creciendo hasta contar con una fábrica de 330.000 pies cuadrados en San Leandro, California, donde produce un promedio de 450.000 botellas de jarabes saborizados al día.

El secreto detrás de cero despidos

La historia de la compañía también estuvo marcada por momentos difíciles. En 1938, Rinaldo Torre murió inesperadamente de un ataque cardíaco, dejando a Ezilda al frente del negocio y al cuidado de sus dos hijos pequeños. El respaldo de su familia fue fundamental para que pudiera continuar.

“Ellos dijeron: ‘Te ayudaremos a criar a los niños. Te ayudaremos en el negocio si nos necesitas, pero tú puedes hacerlo’”, contó Melanie Dulbecco, actual CEO de Torani, quien se incorporó a la empresa en 1991, a SFGate.

“Y, por supuesto, sabemos que ella lo hizo. Pero hablamos de eso porque sabemos que eso está en nuestro ADN: cuando enfrentamos tiempos difíciles, nos unimos como una familia”, agregó.

Esa filosofía volvió a ponerse a prueba durante la pandemia. Con cafeterías y restaurantes cerrados, las ventas de Torani disminuyeron, pero la empresa decidió hacer sus cálculos financieros para conservar los puestos de todos y siguió adelante con un plan de dos años y medio para trasladarse a una nueva instalación que, a largo plazo, permitiría ahorrar dinero.

Dulbecco explicó que los empleados fueron informados con anticipación y que el objetivo era conservar a todo el equipo: “Les informamos a todos con dos años y medio de anticipación y les dijimos que nuestro objetivo era una retención del 100 %. Teníamos un equipo que estaba explorando dónde podíamos ir y dijeron: ‘Si nos mudamos a este estado, podríamos ahorrar esta cantidad en impuestos. Hay estos incentivos para los fabricantes si nos mudamos aquí’. Y nosotros dijimos: ‘Esperen un minuto. Aquí está el mapa de códigos postales de nuestro equipo. Este es el radio que consideraremos y no va más allá de East Bay’. Entrevistamos a todos para descubrir cómo diseñar este lugar de una manera que realmente les entusiasme trabajar aquí”.

Ahora el desafío es la inteligencia artificial

La estrategia que permitió a Torani atravesar otras crisis ahora se enfrenta a un nuevo escenario: el avance de la inteligencia artificial. Para Dulbecco, quien lleva décadas al frente de la compañía, la tecnología cambiará de manera importante el mundo laboral, pero la empresa pretende mantener la misma filosofía.

“Va a cambiar las cosas drásticamente, y todos vamos a vivir esto juntos, pero nuestro enfoque será el mismo de siempre. ¿Cómo creamos buenos empleos a través de esto para todos?”, afirmó Dulbecco a Fortune.

En lugar de considerar la IA únicamente como una herramienta para reducir costos, la compañía apuesta por sus trabajadores y por su capacidad para adaptarse. Dulbecco explicó que los empleados pueden estar más dispuestos a incorporar nuevas tecnologías cuando existe confianza y apertura para aprender, además de la seguridad de saber que la empresa los respalda.

“Estar comprometidos con nuestro equipo, al que queremos tanto, termina siendo realmente beneficioso para nosotros para seguir creando impulso y ser resilientes en los momentos difíciles”, señaló Dulbecco.

Ella resumió la filosofía de la compañía diciendo: “La mayoría de las empresas se enfocan en sus finanzas y luego las personas son las herramientas. Nosotros lo vemos al revés, y nos funciona muy bien”.