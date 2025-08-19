Las historias de inmigrantes que fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) y trasladados al centro de detención migratoria en Florida, ‘Alligator Alcatraz’, continúan acaparando titulares. Hoy te cuento el caso de Ángel Luis Meléndez, un cubano que fue llevado por agentes desde El Paso, Texas, hasta la frontera de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas. Junto a su esposa están en un país que no es el suyo y afirma encontrarse en un limbo legal sin saber qué hacer. Aquí los detalles de lo que está viviendo.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero, empezó una campaña para detener y retirar del país a todo aquel que viva de forma ilegal en su territorio realizando operativos en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas donde los efectivos centraban la búsqueda en viviendas, centros de trabajo o vía pública, aunque se han reportado casos en lo que eran catalogados como “lugares sensibles” que son escuelas, iglesias, tribunales y hospitales.

Muchas de estas capturas se han estado realizando en personas sin historial criminal, pero bastaba que no tengan papeles o un estatus legal para ser llevados a la fuerza a diversos centros de detención de ICE. Esto es lo que vivió este inmigrante cubano.

Ángel Luis Meléndez asegura que fue llevado por agentes de ICE desde El Paso, Texas, hasta la frontera y entregado a las autoridades mexicanas. (Foto: @univision34 / Instagram)

El drama de un cubano expulsado de EEUU a México

Ángel Luis Meléndez narró que estuvo casi un mes en ‘Alligator Alcatraz’, un complejo diseñado para albergar detenidos por ICE y no sobrecargar las cárceles migratorias federales, pero que se encuentra en las profundidades de los humedales pantanosos de los Everglades de Florida y que ha causado polémica porque quienes han estado ahí han sido confinados en jaulas y con comidas escasas.

En conversación con Univisión 34 de Los Ángeles dijo que nunca había estado detenido antes y que lo que vivió en ese centro de detención fue muy traumático. “Nos llevaron para el centro de Alcatraz, ahí estuve 25 días y eso es un infierno”, agregó.

Este cubano estuvo 4 años en Estados Unidos y su solicitud de asilo político fue desestimada por lo que terminó deportado a México con un grupo de compatriotas tras haber sido enviado a Nuevo México y Texas. Según explicó, ICE lo trasladó en bus de El Paso a la frontera con México y ahí lo entregaron a Inmigración de ese país.

“Ellos no entran para la parte mexicana, solo te entregan a los agentes que están esperando ahí”, aseguró.

Ángel Luis Meléndez es un inmigrante cubano que estuvo detenido en el centro conocido como 'Alligator Alcatraz'. (Foto: @univision34 / Instagram)

Al ingresar a México sin estatus migratorio, estuvo detenido y ahora está en un limbo legal. “A mí me llevaron para Chihuahua y ahí estuve 3 días detenido. En Tabasco nos liberaron”. Ahora planea pedir asilo político en este país.

Por su parte, su esposa Zulirami Hernández informó que conocen a varios cubanos que han sido deportados a suelo azteca. “Ayer nos llamó una chica llorando que me dijo que el esposo lo habían dejado en Villa Hermosa con la misma ropa de preso que estaba detenido en Estados Unidos”.

Para Meléndez estar en esta situación es preocupante y por eso afirma estar en un limbo legal ya que el paso 24 de julio, la presidente de México Claudia Sheinbaum dijo que ellos no han aceptado ser un tercer país para recibir deportados de otras nacionalidades. “Tercer país de origen tiene que ver con una firma de un acuerdo entre los dos países. México no ha firmado nada de eso”, aseguró la mandataria dejando en claro que tampoco lo harán en un futuro.

