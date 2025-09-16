Lamentablemente, en Estados Unidos muchos inmigrantes indocumentados están viviendo una verdadera película de terror a raíz de las constantes redadas que realizan los agentes migratorios, que vienen a ser los oficiales y agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Te comento esto porque recientemente se realizó una redada en West Chicago, Illinois, y ahí la senadora estatal, Karina Villa, pudo ver con sus propios ojos el trato que recibían sus residentes. La indignación fue tanta que decidió confrontar a los hombres, que se encontraban enmascarados.

De acuerdo a imágenes proporcionadas por Noticias Telemundo en un video compartido en su canal de YouTube, Karina Villa fue rápidamente hacia donde se encontraban los agentes migratorios, quienes al verla en dirección a ellos se subieron a su vehículo y se marcharon.

Los agentes migratorios en Estados Unidos se cubren los rostros a la hora de hacer redadas. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

“¡Quítense las máscaras!”

“¡Esta es mi ciudad! ¿Verdad? ¡Quítense las máscaras! ¡Quítense las máscaras!”, expresó la senadora de Illinois, antes de que los hombres enmascarados se fueran. Luego pidió a los residentes lo siguiente: “Quédense en sus casas. Todos. No salgan. Quédense en sus casas. No salgan si no hay una orden firmada por un juez. Avísenles a los vecinos. Todos los que tienen papeles y documentos, salgan a ayudar”.

Arrestaron a personas por su color de piel, según dijo la senadora de Illinois

Noticias Telemundo, además de dar a conocer el tenso momento que se vivió, mostró que Karina Villa llegó a conversar con los medios locales. Ahí indicó que al menos unos 15 inmigrantes fueron arrestados en los operativos en la mañana de ese día. Entre esas personas estaba un menor de 13 años. Según dijo, los atraparon por su color de piel.

Karina Villa, la senadora de Illinois, pronunciándose sobre la terrible situación que están pasando los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

“Empezamos a ir a contestar estas llamadas, de estos reportes, para averiguar si esto era cierto. Actualmente, con mis propios ojos, yo vi que esto era cierto. Actualmente, empezamos a perseguir los vehículos, tomar fotos y videos desde una distancia”, manifestó también en la conferencia de prensa, que, de acuerdo a Daily Herald, se realizó en las afueras de una tienda de comestibles en West Chicago.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!