Imagina encontrar en tu bolsillo una reliquia que podría valer miles de dólares. Eso es exactamente lo que pasa con el centavo 1909-S VDB de la serie Lincoln, considerado por muchos como la moneda más codiciada en la historia numismática de Estados Unidos. Su combinación de historia, escasez y detalles únicos la convierten en un tesoro que todavía puede estar circulando hoy.

¿POR QUÉ ES UNA DE LAS MÁS CODICIADAS EN LA HISTORIA DE EE. UU.?

El porqué de su valor empieza con la edad de la colección: esta moneda fue acuñada en 1909, el primer año de la serie Lincoln, y lleva las iniciales “VDB” (de su diseñador Victor David Brenner) en el reverso. Esa abreviatura fue retirada pronto debido a la polémica entre el público y la Casa de la Moneda, lo que limita aún más su disponibilidad.

Pero no es solo el hecho de que sea de 1909 ni que tenga las iniciales “VDB”. La variante “S” —acuñada en la Casa de la Moneda de San Francisco— es extremadamente rara: solo se produjeron 484,000 ejemplares, frente a los casi 28 millones de la versión de Filadelfia. Esa baja tirada la convierte en una “clave de colección” difícil de hallar.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL VALOR DE ESTA MONEDA?

Su valor en el mercado es tan variable como impresionante. Por ejemplo, la guía de precios PriceCharting indica que una 1909 VDB en calidad MS65 puede costar más de US$1,000, mientras que versiones en grado excepcional (MS68 o más) han llegado a valores superiores a US$20,000–US$30,000. Cuando la variante es la versión “S” en excelente estado, los montos pueden escalar aún más.

¿POR QUÉ SIGUE GENERANDO TANTO INTERÉS?

Primero, porque representa un hito: es la primera moneda de un centavo con Abraham Lincoln como figura, y la primera en llevar las iniciales del diseñador en el reverso. Segundo, porque el público reaccionó contra las iniciales “VDB”, lo que llevó a que la Casa de la Moneda las retirara rápidamente, haciendo que muchas piezas de ese diseño fueran retiradas o fundidas, aumentando su rareza.

La primera vez que se acuño la moneda de centavo de Lincoln, en 1909, las iniciales VDB estaban más grandes que en la imagen (Foto: PCGS)

Para el coleccionista o incluso para alguien que encuentra una en su cambio, hay cosas clave que revisar: la fecha “1909”, la presencia de la mint-mark “S” debajo de la fecha, y las letras “VDB” en el reverso —normalmente en la parte inferior del tallo de una espiga de trigo. Además, el estado de conservación es crucial: cuanto mejor está, más valor puede tener.

Aunque no todas las 1909 VDB son valoradas por igual, la combinación “1909-S VDB” en excelente condición es una de las monedas más ambicionadas del coleccionismo americano. Si tienes una de estas piezas, podrías estar sosteniendo un pequeño tesoro en la palma de tu mano.

