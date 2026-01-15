En medio del aumento de redadas migratorias en distintas ciudades de Estados Unidos, una duda se ha vuelto urgente y totalmente válida para miles de familias: ¿pueden los agentes de ICE entrar a una vivienda sin más y arrestar a alguien dentro de su propia casa? La respuesta no es un simple sí o no, y ahí está precisamente el problema. Entender qué tipo de orden necesitan los agentes federales para cruzar la puerta de un hogar puede marcar una diferencia enorme en la vida de una persona. Este tema no es teórico ni lejano, cobra relevancia real en comunidades donde la presencia de inmigración está bajo constante escrutinio. Todo gira alrededor de un principio básico: la Constitución de Estados Unidos también protege a quienes no tienen un estatus migratorio regular. A continuación, lo que debes saber.

De acuerdo con Vive USA, la base legal de este asunto está en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y cateos injustificados. Esto significa que los agentes no pueden entrar libremente a una casa solo por sospechar que una persona no tiene estatus legal. Para hacerlo, necesitan cumplir con requisitos muy específicos que muchas veces no se explican con claridad.

En EE.UU., ICE debe cumplir límites legales incluso durante redadas. | Crédito: Octavio JONES / AFP

Aquí es donde aparece una diferencia legal fundamental que suele generar confusión: no todas las órdenes tienen el mismo peso. Existe la orden judicial, que es emitida por un tribunal y está firmada por un juez. Esta sí permite a las autoridades entrar a una vivienda, incluso sin el consentimiento de quienes están dentro. Es el documento con mayor fuerza legal y el único que autoriza el ingreso forzado a un hogar.

En contraste, está la orden administrativa, que es un documento interno firmado por un agente de inmigración. Esta orden autoriza el arresto de una persona, pero no permite que los agentes entren a la fuerza a una casa. Esa pequeña gran diferencia lo cambia todo. Si ICE solo cuenta con una orden administrativa, la persona que está dentro del hogar tiene el derecho legal de no abrir la puerta.

La estrategia de ICE para efectuar arrestos sin forzar la entrada

En la práctica, sin embargo, las situaciones no siempre son tan claras. Exfuncionarios de ICE han explicado que cuando los agentes actúan fuera de su entorno habitual, el riesgo de que no sigan las reglas al pie de la letra aumenta. Una táctica común es el llamado “tocar y hablar”: los agentes tocan la puerta y piden que la persona salga, a veces diciendo que solo quieren hacer unas preguntas, sin explicar que su objetivo real es detenerla una vez que abandone la protección de su casa.

Conocer tus derechos frente a ICE es clave para las familias en EE.UU. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

Un ejemplo que ilustra este problema ocurrió en Minneapolis, donde agentes ingresaron a una vivienda tras un altercado afuera. Más tarde se supo que solo tenían una orden administrativa, no una orden judicial firmada por un juez. Aun así, el arresto avanzó, lo que refleja varios retos importantes: la dificultad de exigir rendición de cuentas, el hecho de que en las cortes de inmigración muchas pruebas obtenidas de forma irregular sí pueden ser aceptadas y la falta de recursos para defenderse una vez iniciado un proceso de deportación.

Por eso, organizaciones, abogados y autoridades locales insisten en la importancia de conocer los derechos básicos. Las recomendaciones son claras:

No abras la puerta ante la presencia de agentes de ICE. Solicita ver la orden a través de una ventana o por debajo de la puerta. Verifica la firma: debe ser la de un juez. Si no hay firma judicial, tienes derecho a no abrir y mantener la puerta cerrada.

