Tammy Carvey, una mujer de 45 años de Michigan, se convirtió en noticia tras asegurar que usó ChatGPT para elegir los números con los que terminó ganando $100,000 en el Powerball. Su historia ha generado curiosidad y debate: ¿se puede realmente usar inteligencia artificial para ganar la lotería?, ¿está permitido por las reglas?

Todo comenzó cuando Carvey decidió comprar un boleto solo porque el premio mayor del Powerball había superado los mil millones de dólares. “Le pedí a ChatGPT un conjunto de números y esos fueron los que jugué”, contó a la Lotería de Michigan tras recoger su premio.

Cuatro de los números que el chatbot le sugirió coincidieron con los números blancos sorteados, y gracias a la opción Power Play que agregó, su premio se duplicó.

Tammy Carvey fue la afortunada de conseguir este cuantioso premio en la Lotería de Michigan. | Crédito: @milottery / Instagram

La ganadora confesó que al principio ni siquiera sabía cuánto había ganado. “Google me dijo que eran $50,000, así que eso creí. Luego entré a mi cuenta de la Lotería de Michigan y me di cuenta de que con el Power Play eran $100,000. ¡Mi esposo y yo no lo podíamos creer!”, recordó.

El dinero, según dijo, se destinará principalmente a pagar su casa y a sus ahorros familiares. Pero más allá de la fortuna, lo que llamó la atención fue el método que usó: la inteligencia artificial.

Ante la atención mediática, la Lotería de Michigan emitió un comunicado aclarando lo ocurrido. Si bien Carvey utilizó una herramienta de IA para generar los números, la institución recordó que los resultados del Powerball son completamente aleatorios.

“Los resultados de todos los sorteos de la Lotería son aleatorios y no pueden predecirse mediante inteligencia artificial u otras herramientas generadoras de números”, señaló la entidad.

Según la Lotería de Michigan, ninguna herramienta de inteligencia artificial puede predecir los números del Powerball. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / PATRICK T. FALLON

Curiosamente, no fue el único caso. En Virginia, otra mujer llamada Carrie Edwards también jugó con números sugeridos por ChatGPT y ganó $150,000 gracias al Power Play.

El sorteo del Powerball se realiza tres veces por semana, a las 10:59 p.m. (hora del Este), cada lunes, miércoles y sábado, y puede verse en vivo en línea a través de powerball.com.

Los boletos están disponibles en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C., las Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico, lo que convierte al Powerball en uno de los juegos de lotería más populares y seguidos del país.

